Губанова о рукоприкладстве в спорте: «Конечно, я видела это. И все знают, что такие случаи в фигурном катании есть»

Теги женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Спорт-Экспресс Фигурное катание

Анастасия Губанова высказалась о применении жестоких методов в спорте. 

— У меня очень добрые родители, конечно, при занятиях фигурным катанием мама стояла с кулаком у бортика, грубо говоря. Могла что-то сказать. Но я понимала, что это ради моего дальнейшего успеха, даже маленькая я это понимала. Но никогда ничего жестокого не было.

— Никогда не видела, не слышала о рукоприкладстве?

— Конечно, я видела это. И все знают, что такие случаи в фигурном катании есть. Но со мной такого не происходило.

— Почему у нас так, это менталитет? Сможем ли мы с этим когда-нибудь справиться?

— Конечно, это неправильно. Надо все решать разговором, обсуждением. С маленькими детьми просто это не всегда работает. На них, наверное, можно голосочек повысить, чтобы они поняли и зауважали. Но рукоприкладство лучше никогда не начинать, это мое мнение. А как уж сложится в будущем — не знаю.

— Ты тоже рассказывала, что в детском катании у тебя было много интриг, чуть ли не стекло в коньки сыпят.

— В детстве да, были такие случаи. Но конечно, все идет от родителей, — сказала Губанова.

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21 комментарий

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Александр Шульгин
Настя любит набросить. У нас рукоприкладство как она сказала. по отношению к детям в каждой второй семье и она фигурным катанием не занимаются. Да рукоприкладство опять же ее слово бывает разное и за разное. Естественно никакие тренеры этим заниматься не должны это прирагатива родителей.
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Svetmel
Ответ Шубы
чтобы вы в эту версию поверили. Так как версия со стаканом не очень хорошо зашла
Покажите источник, где Этери говорила про дедушкин стакан?
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Svetmel
Ответ Viks
У неё доступ к камерам безопасности объекта?
Этери так сказала в интервью. Вы утверждаете, что она не верит в подброс вещества. На чём основана ваше утвеиждение?
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Kareglazaya
Журналисты пытались вернуться не к истории Нугумановой, но не вышло)
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Viks
Ответ Svetmel
А зачем тогда камеры с ЧР смотрели?)
У неё доступ к камерам безопасности объекта?
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Whiskey cat
Примеры: кто, где, когда, с кем? А пока болтовня.
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Алеся Ткаченко
Настя говорит что с ней такого не было.А с кем было?
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Шубы
Ответ Svetmel
А зачем тогда камеры с ЧР смотрели?)
чтобы вы в эту версию поверили. Так как версия со стаканом не очень хорошо зашла
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Svetmel
Ответ Viks
В это не верит даже её тренерша.
А зачем тогда камеры с ЧР смотрели?)
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Шубы
Ответ Агент Картер
Ну вон даже на детском уровне стекла в коньки подкладывают, а тут многие свято верят что главной фаворитке Олимпиады не могли конкуренты допинга подсыпать🤷🏻‍♀️
ну вон даже на детском уровне стекла в коньки подкладывают, а тут не верят, что могли пичкать допингом ради повышения работоспособности и достижения пиковых кондиций.
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alexnew
Видела где? :)
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floret
ТАТ Ковтуна чехлами от коньков лупила, известный факт.
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Euskadi11
Настя молодец, что высказалась на эту тему.
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Viks
Ответ Агент Картер
Ну вон даже на детском уровне стекла в коньки подкладывают, а тут многие свято верят что главной фаворитке Олимпиады не могли конкуренты допинга подсыпать🤷🏻‍♀️
В это не верит даже её тренерша.
+5
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Агент Картер
Ну вон даже на детском уровне стекла в коньки подкладывают, а тут многие свято верят что главной фаворитке Олимпиады не могли конкуренты допинга подсыпать🤷🏻‍♀️
+27
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Viks
Бьют для спортивных результатов?
+1
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pele_kan
Ответ Ксения Маркова
*здесь должна быть шутка про РУКоприкладство*
на ежовые рукавицы намекаете?)
+7
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Iuliia Timofeyeva
Ойейййй, что в Грузии-то творится...
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Su50
Ответ Ксения Маркова
*здесь должна быть шутка про РУКоприкладство*
Да, Лиза нам не всё рассказала
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Manukello
насколько я знаю, сейчас даже животных в цирке не бьют, везде камеры, дрессура стала мягче в разы. с этим сейчас разобрались. а тут распоясались, нужно в фигурке тоже порядок наводить.
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Ксения Маркова
*здесь должна быть шутка про РУКоприкладство*
+15
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