Авербух о Костомарове: «Роман написал голосовое сообщение, в голосе была слышна сильнейшая мотивация. Состояние здоровья улучшается»

Теги Роман Костомаров Илья Авербух танцы на льду Фигурное катание

Илья Авербух рассказал о состоянии здоровья Романа Костомарова.

«Что касается тяжелой и драматичной ситуации с Ромой... сейчас ситуация начала выправляться.

Несколько дней назад он (Роман) написал голосовое сообщение, поблагодарил нас всех, в голосе была слышна сильнейшая мотивация… Состояние здоровья улучшается», – сказал хореограф.

Роман Костомаров два месяца в реанимации: что об этом известно? Есть ли улучшения?

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13 комментариев

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Lala M
Ответ Назар Игорь
Все проблемы Костомарова начались с участия в авербуховском шоу на открытом воздухе в сильный мороз. Простуда, пневмония и т. д.
Он один там участвовал? Костомаров не дееспособный и не мог оценить ситуацию? Это впервые в истории происходит? Они всегда катались в такой мороз, это их работа. При чем тут Авербух, повторяю свой вопрос?
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Natasib88
Очень рада за Романа! Раз посылает голосовое, то силы набирает потихоньку.
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Назар Игорь
Ответ Lala M
Авербух тут при чем?
Все проблемы Костомарова начались с участия в авербуховском шоу на открытом воздухе в сильный мороз. Простуда, пневмония и т. д.
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Добрый Ноунейм
Ответ Анна Беляева
Ну, если пишет голосовые, значит, кажается, дело и впрямь пошло на лад. Хорошо
В прошлый раз тоже писали что ему стало лучше, а спустя пару дней снова ампутация.
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olvl
Ответ kate_ko
Не понимаю, чего все вечно накидываются на Авербуха. Он максимально близок с семьёй Романа, пусть уж лучше он будет озвучивать новости о его состоянии, чем анонимные "источники" из больницы, которые вещают о том, что отрезали очередную руку, ногу, палец (нужное подчеркнуть). Если бы Илья нёс в массы что-то не то, Оксана уже давно попросила бы его прикрыть лавочку
Я тоже верю только Оксане и Авербуху. Остальное читать перестала.
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olvl
Хоть бы Роман поскорее поправился, а дальше видно будет, он наверняка найдёт и чем заняться, и что делать. Здоровья Роману и скорейшего восстановления. Очень ждём хороших новостей.
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Lala M
Ответ Funduchka
Авербух так и не понял, что уж ему в данной ситуации лучше вообще ничего не говорить и не комментировать…
Авербух тут при чем?
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Alexander Alexander
Дай Бог здоровья чемпиону!
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Анна Беляева
Ну, если пишет голосовые, значит, кажается, дело и впрямь пошло на лад. Хорошо
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tanya_1111
Да конечно надо бороться, ну что теперь так случилось оно уже случилось, чего теперь голову пеплом посыпать, тем более когда вокруг столько поддержки, надо выкарабкиваться. Успехов Роману и его близким в этом нелегком деле.
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kate_ko
Не понимаю, чего все вечно накидываются на Авербуха. Он максимально близок с семьёй Романа, пусть уж лучше он будет озвучивать новости о его состоянии, чем анонимные "источники" из больницы, которые вещают о том, что отрезали очередную руку, ногу, палец (нужное подчеркнуть). Если бы Илья нёс в массы что-то не то, Оксана уже давно попросила бы его прикрыть лавочку
+29
-6
+23
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Оле-Лукойе
Ответ Funduchka
Авербух так и не понял, что уж ему в данной ситуации лучше вообще ничего не говорить и не комментировать…
По крайней мере, его словам веришь больше, чем журналистам, у которых Роману удалили несчетное количество рук
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-4
+18
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Funduchka
Авербух так и не понял, что уж ему в данной ситуации лучше вообще ничего не говорить и не комментировать…
+19
-12
+7
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