рассказал о состоянии здоровья Романа Костомарова.

«Что касается тяжелой и драматичной ситуации с ... сейчас ситуация начала выправляться.

Несколько дней назад он (Роман) написал голосовое сообщение, поблагодарил нас всех, в голосе была слышна сильнейшая мотивация… Состояние здоровья улучшается», – сказал хореограф.

Роман Костомаров два месяца в реанимации: что об этом известно? Есть ли улучшения?