Авербух о Костомарове: «Роман написал голосовое сообщение, в голосе была слышна сильнейшая мотивация. Состояние здоровья улучшается»
Илья Авербух рассказал о состоянии здоровья Романа Костомарова.
«Что касается тяжелой и драматичной ситуации с Ромой... сейчас ситуация начала выправляться.
Несколько дней назад он (Роман) написал голосовое сообщение, поблагодарил нас всех, в голосе была слышна сильнейшая мотивация… Состояние здоровья улучшается», – сказал хореограф.
Роман Костомаров два месяца в реанимации: что об этом известно? Есть ли улучшения?
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