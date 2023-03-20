Илья Авербух: «Костомаров абсолютно в сознании, он все понимает, готов сражаться, бороться, готов идти вперед»

Хореограф Илья Авербух рассказал о состоянии Костомарова.

«Мы все поддерживаем Рому. Действительно, его семья переживает очень сложные испытания. Все, что мы можем, это поддерживать всесторонне. Могу сказать, что Рома абсолютно в сознании, он все понимает, готов сражаться, бороться, готов идти вперед.

Мы все сделаем для того, чтобы Рома не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лед. Конечно, надо молиться, потому что огромная дорога еще впереди. Но свет в конце тоннеля есть, и мы к нему все стремимся», – сказал Авербух.