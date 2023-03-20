Илья Авербух: «Костомаров абсолютно в сознании, он все понимает, готов сражаться, бороться, готов идти вперед»

Теги Роман Костомаров Илья Авербух Фигурное катание

Хореограф Илья Авербух рассказал о состоянии Романа Костомарова.

«Мы все поддерживаем Рому. Действительно, его семья переживает очень сложные испытания. Все, что мы можем, это поддерживать всесторонне. Могу сказать, что Рома абсолютно в сознании, он все понимает, готов сражаться, бороться, готов идти вперед.

Мы все сделаем для того, чтобы Рома не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лед. Конечно, надо молиться, потому что огромная дорога еще впереди. Но свет в конце тоннеля есть, и мы к нему все стремимся», – сказал Авербух.

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14 комментариев

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REA-13
Ответ Виктор Ш.
Ну как вариант - может он поболее нас что-то знает? Которых слухами кормят.
Что вы) Какие еще варианты. Комментаторы на Спорс уже давно все диагнозы поставили. А некоторые вообще предлагали "прекратить страдания".
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варвара
Ответ Pion19
куда идти, Авербух?! И, главное - как?
на реабилитацию после лечения. на дорогую. нужны средства. он говорит, не переживай, все сделаем
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Melnikov1968
Лишний раз убеждаюсь какой же Авербух подлец.
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Гекдениз Кардениз
Ответ Pion19
куда идти, Авербух?! И, главное - как?
И главный вопрос как больного спортсмена допускали до старта ? В нормальном государстве были бы вопросы к организатору у Полиции
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Anna Partizanova
#Ромаживи
Хорошая новость... Постепенно, все наладится. Еще увидим Рому на шоу "Русский вызов". Конечно пока рано об этом думать, еще долго и тяжело к этому идти, но как желаемую цель можно обозначить.
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Delirium
Ответ Oleandra
В первое время после этой трагедии Авербух как-то притишился, нигде ничего не говорил.. сейчас же выступает и выступает с лозунгами.. что он, что Рудковские просто с ума посходили от своих шоу и от грантов, давай больше, давай круче.. гробят чужих спортсменов..
Сейчас он "выступает с лозунгами" потому, что положительная динамика позволяет надеяться на то, что Костомаров живым выйдет из больницы. Роману нужна будет поддержка, и Авербух занят ее обеспечением.
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Саид Тартуров
Урод. Что он, что журналисты, что позволяющая это семья. Устроили какой то цирк с конями из болезни человека, хайпуя на беде и сплетнях.
Просто вспомните, как лежал в больнице Шумахер - тишина, покой и изоляция. И сосредоточенность на лечении. А тут - шоу, интервью, сплетни, повод для популярности. Мерзость
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oleg
Авербух - бредит.
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Shtirly
Какой лед? Боже мой.. Я надеюсь Авербух это сказал для Ромы, чтобы у него была мотивация..
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Oleandra
В первое время после этой трагедии Авербух как-то притишился, нигде ничего не говорил.. сейчас же выступает и выступает с лозунгами.. что он, что Рудковские просто с ума посходили от своих шоу и от грантов, давай больше, давай круче.. гробят чужих спортсменов..
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Утренняя Аврора
Какой лед, Авербух? Звучит как издевательство. Хотя бы просто жить. Жить полноценной жизнью.
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Виктор Ш.
Ответ Сергей Тарасов
какой лёд, Авербух???
Ну как вариант - может он поболее нас что-то знает? Которых слухами кормят.
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Сергей Тарасов
какой лёд, Авербух???
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Pion19
куда идти, Авербух?! И, главное - как?
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