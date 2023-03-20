Илья Авербух: «Костомаров абсолютно в сознании, он все понимает, готов сражаться, бороться, готов идти вперед»
Хореограф Илья Авербух рассказал о состоянии Романа Костомарова.
«Мы все поддерживаем Рому. Действительно, его семья переживает очень сложные испытания. Все, что мы можем, это поддерживать всесторонне. Могу сказать, что Рома абсолютно в сознании, он все понимает, готов сражаться, бороться, готов идти вперед.
Мы все сделаем для того, чтобы Рома не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лед. Конечно, надо молиться, потому что огромная дорога еще впереди. Но свет в конце тоннеля есть, и мы к нему все стремимся», – сказал Авербух.
Хорошая новость... Постепенно, все наладится. Еще увидим Рому на шоу "Русский вызов". Конечно пока рано об этом думать, еще долго и тяжело к этому идти, но как желаемую цель можно обозначить.
Просто вспомните, как лежал в больнице Шумахер - тишина, покой и изоляция. И сосредоточенность на лечении. А тут - шоу, интервью, сплетни, повод для популярности. Мерзость