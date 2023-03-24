Роману Костомарову ампутировали пальцы левой руки («Московский комсомолец»)

Теги Роман Костомаров сборная России происшествия танцы на льду Фигурное катание

Роману Костомарову ампутировали пальцы левой руки.

Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в больнице.

«Ампутация пальцев руки была необходима, поскольку они начали чернеть, что означало начавшийся в руке процесс гангрены. В данном случае важен каждый час, минута, этот процесс идет постоянно и мог вскоре перейти на всю кисть», – рассказал источник «МК».

Отмечается, что если процесс пойдет дальше, то Костомарова будут готовить к ампутации всей левой кисти.

На данный момент фигурист отключен от ИВЛ и дышит самостоятельно. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду. В январе его госпитализировали с тяжелой формой пневмонии.

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8 комментариев

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sanek_rabona
Ответ ivanzhu90
Этичный спортс не будет писать про эксцесс Дзюбы, по этическим соображениям. НО, как человека кромсают по кусочкам, этичный спортс пишет каждую неделю. Ну если МК не понимает что не надо публиковать медицинскую информацию, столь любезно слитую им медицинскими работникам. Спортс то может проявить большее благоразумие?!
Во во, помню этот эпичный пассаж - мы, дескать, не лезем в чужую жизнь. Притом их ещё тогда макнули лицом в их же лицемерие в комментариях.
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GLW
Ответ Мария Усенко
Просьба, которую не услышат: НЕ печатайте эти новости, дайте семье и Роману справляться с бедой, не спекулируя его состоянием
ага, не будут писать и конечности назад отрастут
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Валерий Петров
Ну вот зачем это публиковать? Хватает же других тем для хайпа выше крыши.
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Cruel Snake
Такие новости на фоне публикуемых ранее, что он идёт на поправку, вообще ужас. Я понимаю, что это работа такая, но журналисты всё меньше походят на людей
+5
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serginn
Ответ Мария Усенко
Просьба, которую не услышат: НЕ печатайте эти новости, дайте семье и Роману справляться с бедой, не спекулируя его состоянием
Это невозможно, на этом построена вся желтая пресса, да и не совсем желтая порой не брезгует.
+10
-3
+7
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ivanzhu90
Этичный спортс не будет писать про эксцесс Дзюбы, по этическим соображениям. НО, как человека кромсают по кусочкам, этичный спортс пишет каждую неделю.
Ну если МК не понимает что не надо публиковать медицинскую информацию, столь любезно слитую им медицинскими работникам. Спортс то может проявить большее благоразумие?!
+24
-3
+21
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Мария Усенко
Просьба, которую не услышат: НЕ печатайте эти новости, дайте семье и Роману справляться с бедой, не спекулируя его состоянием
+18
-5
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Грибная Фея
какой-то кошмар
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