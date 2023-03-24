Роману Костомарову ампутировали пальцы левой руки («Московский комсомолец»)

Роману Костомарову ампутировали пальцы левой руки.

Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в больнице.

«Ампутация пальцев руки была необходима, поскольку они начали чернеть, что означало начавшийся в руке процесс гангрены. В данном случае важен каждый час, минута, этот процесс идет постоянно и мог вскоре перейти на всю кисть», – рассказал источник «МК».

Отмечается, что если процесс пойдет дальше, то Костомарова будут готовить к ампутации всей левой кисти.

На данный момент фигурист отключен от ИВЛ и дышит самостоятельно. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду. В январе его госпитализировали с тяжелой формой пневмонии.