Роману Костомарову ампутировали пальцы левой руки («Московский комсомолец»)
Роману Костомарову ампутировали пальцы левой руки.
Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в больнице.
«Ампутация пальцев руки была необходима, поскольку они начали чернеть, что означало начавшийся в руке процесс гангрены. В данном случае важен каждый час, минута, этот процесс идет постоянно и мог вскоре перейти на всю кисть», – рассказал источник «МК».
Отмечается, что если процесс пойдет дальше, то Костомарова будут готовить к ампутации всей левой кисти.
На данный момент фигурист отключен от ИВЛ и дышит самостоятельно. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду. В январе его госпитализировали с тяжелой формой пневмонии.
Ну если МК не понимает что не надо публиковать медицинскую информацию, столь любезно слитую им медицинскими работникам. Спортс то может проявить большее благоразумие?!