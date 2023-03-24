«Матч ТВ» не подтверждает информацию о том, что Роман Костомаров перенес еще одну ампутацию.   

« » не подтверждает информацию о том, что перенес еще одну ампутацию.

Ранее «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в больнице сообщил, что олимпийскому чемпиону ампутировали пальцы на левой руке, чтобы предотвратить процесс гангрены.

По информации «Матч ТВ», ни позитивных, ни негативных изменений в состоянии Романа нет.