«Матч ТВ» не подтверждает информацию о том, что Роман Костомаров перенес еще одну ампутацию

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Матч ТВ Фигурное катание

«Матч ТВ» не подтверждает информацию о том, что Роман Костомаров перенес еще одну ампутацию.   

Ранее «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в больнице сообщил, что олимпийскому чемпиону ампутировали пальцы на левой руке, чтобы предотвратить процесс гангрены. 

По информации «Матч ТВ», ни позитивных, ни негативных изменений в состоянии Романа нет. 

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
А матч тв уже официальный представитель Костомарова ?
МК сослались на источник в больнице, а матч тв на основании чего не подтверждают ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леличек
Уроды((((
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adeen
Ответ bellyashe
такое ощущение, что я каждую неделю заново читаю одинаковые новости. сколько уже было ампутаций и сколько раз их опровергали?
Там понемногу отрезают. Где некроз появляется.
Сколько всего и как – мы не узнаем точно. Но я ещё раз скажу: Вряд ли он выживет. А если каким-то чудом он стабилизируется, то ему потом будет крайне плохо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lapo Elkann
Единственной информацией для болельщиков может быть то что , Роман Костомаров находится в больнице.
остальное душегубство. угомонитесь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimitrii36
знаковая новость, хто вообще верит в матчтв
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
КакойТыНафигТанкист
Если верить всему написанному и количеству ампутированных конечностей, то Костомаров - мутант-сороконожка какой-то.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Ответ sasha0872
зачем про это писать, если нет подтвержденной информации?
Зато будет тысяча кликов и переходов на страницы. А это статистика сайта. Посещаемость сайта - важнейшая составляющая стоимости цены за рекламу на этом сайте
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Пусть уже "журналя" выйдут со своими "источниками близкими к достоверным" в чисто поле и забьются ими друг с другом. Главное, чтобы мы об этом ничего не знали! Придет время, Роман и его семья сами обо всем расскажут. Максимум готова поверить источнику, который назовет свои имя и фамилию, хоть бы и Аверу, он как минимум не прячестся за обтекаемым "некто из больницы", "кто-то из знакомых", а значит, отвечает за базар.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярослав Ройс
Ответ Саша Кутузова
Не подтверждает, так зачем вы несёте это сюда? Оставьте человека в покое!
как будто он сейчас лежит и парится, блин там на спортсе про меня написали.
задолбали уже эту хрень писать.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Darshan
ОСТАНОВИТЕСЬ, пжл. Есть иные темы для обсуждения. Касается как Спортс.ру, так и всех СМИ.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bellyashe
такое ощущение, что я каждую неделю заново читаю одинаковые новости. сколько уже было ампутаций и сколько раз их опровергали?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yury Sin
Ответ Саша Кутузова
Не подтверждает, так зачем вы несёте это сюда? Оставьте человека в покое!
Ага, rest in peace, как говорится )
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шульгин
Так называемые журналисты никак не успокоются
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sasha0872
зачем про это писать, если нет подтвержденной информации?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ГЕНПЛАН
Ждем коментов 700 на тему: хватит об этом писать!
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Francesc Fàbregas
Матч тв эксперт в медицине теперь?
Скорее выпускник психоневрологического диспансера.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Кутузова
Не подтверждает, так зачем вы несёте это сюда? Оставьте человека в покое!
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий