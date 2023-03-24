«Матч ТВ» не подтверждает информацию о том, что Роман Костомаров перенес еще одну ампутацию
«Матч ТВ» не подтверждает информацию о том, что Роман Костомаров перенес еще одну ампутацию.
Ранее «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в больнице сообщил, что олимпийскому чемпиону ампутировали пальцы на левой руке, чтобы предотвратить процесс гангрены.
По информации «Матч ТВ», ни позитивных, ни негативных изменений в состоянии Романа нет.
МК сослались на источник в больнице, а матч тв на основании чего не подтверждают ?
Сколько всего и как – мы не узнаем точно. Но я ещё раз скажу: Вряд ли он выживет. А если каким-то чудом он стабилизируется, то ему потом будет крайне плохо.
остальное душегубство. угомонитесь.
задолбали уже эту хрень писать.
Скорее выпускник психоневрологического диспансера.