Шома Уно: «Очень счастлив, что выиграл золотую медаль чемпионата мира. Прокаты получились лучше, чем я ожидал»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная США сборная Японии мужское катание Шома Уно Илья Малинин Фигурное катание

Японский фигурист Шома Уно поделился эмоциями после победы на чемпионате мира.

«Я очень счастлив, что выиграл золотую медаль чемпионата мира. Прокаты у меня получились лучше, чем я ожидал. Особенно это касается произвольной программы», – сказал Уно.

«Илья Малинин подошел ко мне после того, как я откатался в короткой программе, и сказал, что обеспокоен моей травмой, подбодрил и заявил, что у меня все получится. Так что мы хорошие друзья, хоть и соревнуемся друг с другом», – добавил фигурист.

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3 комментария

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Блинчик
«Илья Малинин подошел ко мне после того, как я откатался в короткой программе, и сказал, что обеспокоен моей травмой, подбодрил и заявил, что у меня все получится.»
Пфффф, Малинян пытался выяснить, сколько квадов ему прыгать в ПП и есть ли шанс урвать золотишко.
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Lavkaspice
Шома 4 г назад на этой же арене даже не был в призах, потом была провальная серия ГП, а сегодня двукратный ЧМ👍. Поздравляю, спасибо что не подвел себя, болельщиков и команду!
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Katerina Sunny
Илья- молодец и сегодня был рад первой медали ЧМ, пусть это пока бронза.
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