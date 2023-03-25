Шома Уно: «Очень счастлив, что выиграл золотую медаль чемпионата мира. Прокаты получились лучше, чем я ожидал»

Японский фигурист поделился эмоциями после победы на чемпионате мира.

«Я очень счастлив, что выиграл золотую медаль чемпионата мира. Прокаты у меня получились лучше, чем я ожидал. Особенно это касается произвольной программы», – сказал Уно.

« подошел ко мне после того, как я откатался в короткой программе, и сказал, что обеспокоен моей травмой, подбодрил и заявил, что у меня все получится. Так что мы хорошие друзья, хоть и соревнуемся друг с другом», – добавил фигурист.