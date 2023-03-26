Закарян о бронзе Малинина на ЧМ: «Пусть это остается на совести людей, которые оценивали его прокаты. Ему как ушат холодной воды на голову вылили»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию Ари Закарян сборная США сборная Японии мужское катание Шома Уно Илья Малинин Фигурное катание

Ари Закарян считает, что Илье Малинину занизили оценки на чемпионате мира-2023.

Малинин исполнил восемь четверных прыжков в двух программах (в том числе – четверной аксель), но завоевал бронзу.

— Во-первых, хочу поздравить Илью с нереальным выступлением. Я очень горжусь им за то, что он показал. Это другая галактика, для меня это прыжок в стратосферу. И я думаю, что любители фигурного катания это оценили.

Что же касается результата, я поражен и «благодарен» судьям, которые оценили четверной аксель на 12,86 балла. Можно было бы сделать красивый тройной аксель и получить примерно столько же. Так что я говорю «спасибо» арбитрам, которые так изящно оценили его четверной аксель. Напомню, первый в истории чемпионатов мира.

— Тогда прямо — Илью засудили?

— Пусть это остается на совести тех людей, которые оценивали его выступления. Для меня он молодец, он гениальный, выдающийся спортсмен. И я просто хочу, чтобы он не сбавлял обороты. Главное — чтобы он понимал, что его достижения помогают фигурному катанию делать огромный шаг вперед.

— В контексте Ильи на чемпионате мира мы говорим в основном про четверные прыжки, но при этом у того же Шомы Уно их в произвольной было всего на один меньше.

— Один из них у Шомы был с серьезной ошибкой.

— И тем не менее мы неоднократно слышали, что ISU хочет видеть баланс в программах. Учитывая, что Илья пока не настолько хорош в презентации, ему, выходит, все же есть куда добавлять.

— Есть, безусловно. Просто ему важно сейчас не замедлиться, потому что такими результатами чемпионата мира он, можно так сказать, сконфужен. Ему как будто ушат холодной воды на голову вылили, – сказал агент фигуриста.

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25 комментариев

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1Светлана
Ответ ashley
ситуация с Трусовой ничему не научила? тут то же самое. Малинин мог хоть обпрыгаться там, но надо было любыми способами протащить на золото Уно с его недокрученными подпрыжками, гордо именуемых квадами. Поэтому поставили Илье по-минимуму, надбавки за 4а вообще смешные, будто на паперти собирали.
Ну-как ра расскажите, где Трусовой зажали надбавки? Везде насыпали щедро, даже там, где ошибки были. Про рекордный лип на Европе вообще молчу, уж не сравнивали бы, привыкли страдалицу делать, обиженную всеми
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ashley
ситуация с Трусовой ничему не научила? тут то же самое. Малинин мог хоть обпрыгаться там, но надо было любыми способами протащить на золото Уно с его недокрученными подпрыжками, гордо именуемых квадами. Поэтому поставили Илье по-минимуму, надбавки за 4а вообще смешные, будто на паперти собирали.
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Альфира Смирнова
Мнение Закаряна некорректно ,ведь, Малинин уже высказался и правильно расставил акценты для себя на будущее.
Кроме того, нисколько не легче катать сбалансированную прогу с ультра-прыжками и отличной хореографией ,поэтому незачем принижать результат ЧМ Шомы и напрасно обвинять судей .
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Lara_Croft
Ответ Ad notam
Повторю свой пост. Пересмотрел покадрово на свежую голову ПП Ильи и все же судьи максимально жестко его отсудили. Недокрутов 4Lzq и 4Lz<+1Eu+3S не было - это хорошо видно сравнивая траекторию полета и положение лезвия при касании. У Ильи очень крутая дуга выезда и это может создавать ощущение недокрута, но если не полениться и сравнить с траекторией полета это не так. IMHO
Недокруты у него всё же были, никто специально Илью не засуживал, но и не грибовали. На 4А, кстати, тоже недокрут в четверть, но не стали ставить, и наверно это правильно.
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Irina037
У него все выезды кривые,пусть научится красивые делать
+4
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Doctor of Philosophy
Ответ Лакс
во-1-х, хотелось бы понять разброс на акселе от -1 от "своего" американца до +3 от француза, притом что Аймо претендовал на медаль и стал четвертым. Баллы японского и корейского судьи 195,18 и 197,93, а "своего" американца 180,4. Вопросы по судейству есть. во-2-х, кмк, в Закаряне здесь говорит не агент, а больше мастер спорта по ФК и ученик Мишина, и который видел вживую много турниров высокого уровня в последние годы.
Кстати, да, если на раскладку SkatingScores посмотреть, много чего интересного обнаруживается. И даже не столько по абсолютным величинам, сколько по распределению мест. Так, американский судья поставил Илью по компонентам в ПП на 13-е место, в то время как южнокорейский арбитр - на 5-е. Курьёзно, как минимум:)
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Зулфира Мухаметшина
Не готовы ещё судьи к такому повороту на 4А.поэтому не оценили .так как другим никогда не прыгнуть.
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Лакс
Ответ Светлана Менова
Я отчасти разделяю досаду Закаряна, но мне кажется, что не стоит агенту так откровенно намекать на то, что Илью засудили.
во-1-х, хотелось бы понять разброс на акселе от -1 от "своего" американца до +3 от француза, притом что Аймо претендовал на медаль и стал четвертым.
Баллы японского и корейского судьи 195,18 и 197,93, а "своего" американца 180,4. Вопросы по судейству есть.
во-2-х, кмк, в Закаряне здесь говорит не агент, а больше мастер спорта по ФК и ученик Мишина, и который видел вживую много турниров высокого уровня в последние годы.
+1
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Elena Polkina
Ответ Светлана Менова
Я отчасти разделяю досаду Закаряна, но мне кажется, что не стоит агенту так откровенно намекать на то, что Илью засудили.
Надо быть терпилой. Молчать и ощущать себя терпилой. Отличная жизненная позиция.
+1
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Дудабот Уно
Японии нужно было золото (плюс обида за проигранную Америке Олимпиаду в МО). Корее позарез нужны 3 квоты. По ГОЕ всегда понятно, что к чему. +4,5 за первый же прыжок Джуни, и можно было расслабиться. Копейки Ильи за 4А - и хоть ты обпрыгайся. Президент ИСУ недаром свой хлеб ест, заждались они))
+4
0
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Ирина С
Разве у тех, кто судит есть совесть? Отнюдь, и об этом известно уже с прошлой Олимпиады. А что сейчас-то изменилось? Всего лишь повторилась ситуация с Трусовой - не понимаю, с чего Закаряну возмущаться!
+4
-1
+3
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Tzaichiha
Ну, если честно, квады у Ильи вчера были далеко не идеальные, к сожалению. Хотя про оценивание квадрикселя согласна полностью, можно было GOE скорректировать низкую базовую стоимость, но не захотели.
+3
-1
+2
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russalka
Малинин это мужской вариант Трусовой. Катания нет совсем.
+4
-7
-3
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Doctor of Philosophy
Ну оценки за четверной аксель как раз предсказуемы. Что, разве никто не знал, какова его базовая стоимость? Никто не был в курсе, что если прыжок просто выехан, без какого-то идеального качества, то плюсы будут небольшими? И не в курсе, что сейчас надбавки играют весьма существенную роль, большую, чем база? Казалось бы, давно должны привыкнуть.

Да, судейство оставило, скажем так, вопросы. Срезанные восемь баллов в технике - это очень жёстко. Большие компонентные разрывы внутри топа - нетипичная история для последних лет. Но кивать на то, что заранее известные правила несправедливы - это как-то не в ту сторону вообще. Возможно, Закарян помнит, как в своё время после возмущения Плющенко стоимость квадов подняли. Но Малинин пока что отнюдь не Плющенко по масштабу личности в спорте, чтобы на это как-то отреагировали.
+3
-3
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Anna Kovaleva
Ответ Светлана Менова
Я отчасти разделяю досаду Закаряна, но мне кажется, что не стоит агенту так откровенно намекать на то, что Илью засудили.
Об этом нужно не намекать, а говорить открытым текстом и в голос. Беспрецедентно сложнейший прокат с элементом, который никому пока и не снится, едва-едва обошёл "вдохновенный" набор тройных от Д. Брауна. Да, Илья не был лучшим на этом чемпионате, но тенденция к тому, чтобы так откровенно топить технический прогресс в прыжках, очень плоха.
+20
-4
+16
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N-fox
Ответ diversant
Он и за лутц с флипом получил как за тройные. Может надо не количеством брать а качеством
Браун вошел в чат. Пытается своим красивым тройным запрыгнуть на пьедестал. Но нет)
+8
-1
+7
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Zhuuuzhik
Больше мальчик ничего не вынес из оценок? Только то, что судьи злодеи и обделили гения?
+10
-7
+3
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N-fox
То, что оценки Малинина сопоставимы с оценками Брауна, показывает, насколько "гибкая" система судейства, и как легко можно проводить любые манипуляции.
+19
0
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Nataly1991
Какой же оскарян неприятный. Можно было сказать то же но без обвинений судей
+3
-8
-5
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Ad notam
Повторю свой пост. Пересмотрел покадрово на свежую голову ПП Ильи и все же судьи максимально жестко его отсудили. Недокрутов 4Lzq и 4Lz<+1Eu+3S не было - это хорошо видно сравнивая траекторию полета и положение лезвия при касании. У Ильи очень крутая дуга выезда и это может создавать ощущение недокрута, но если не полениться и сравнить с траекторией полета это не так. IMHO
+27
-5
+22
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Danila BGR
Качество Акселя, выезд, были не на высоте. Тренер, как будто вчера правила узнал.
+5
-7
-2
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Brokkoli
За Ильей будущее, в фигруке всегда кого—то засуживают, в следующем сезоне компенсируют
+8
-1
+7
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diversant
Он и за лутц с флипом получил как за тройные. Может надо не количеством брать а качеством
+9
-4
+5
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JL JL
Агент фигуриста? Позиция агента понятна.
+6
-3
+3
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Светлана Менова
Я отчасти разделяю досаду Закаряна, но мне кажется, что не стоит агенту так откровенно намекать на то, что Илью засудили.
+22
-3
+19
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