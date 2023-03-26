Закарян о бронзе Малинина на ЧМ: «Пусть это остается на совести людей, которые оценивали его прокаты. Ему как ушат холодной воды на голову вылили»
Ари Закарян считает, что Илье Малинину занизили оценки на чемпионате мира-2023.
Малинин исполнил восемь четверных прыжков в двух программах (в том числе – четверной аксель), но завоевал бронзу.
— Во-первых, хочу поздравить Илью с нереальным выступлением. Я очень горжусь им за то, что он показал. Это другая галактика, для меня это прыжок в стратосферу. И я думаю, что любители фигурного катания это оценили.
Что же касается результата, я поражен и «благодарен» судьям, которые оценили четверной аксель на 12,86 балла. Можно было бы сделать красивый тройной аксель и получить примерно столько же. Так что я говорю «спасибо» арбитрам, которые так изящно оценили его четверной аксель. Напомню, первый в истории чемпионатов мира.
— Тогда прямо — Илью засудили?
— Пусть это остается на совести тех людей, которые оценивали его выступления. Для меня он молодец, он гениальный, выдающийся спортсмен. И я просто хочу, чтобы он не сбавлял обороты. Главное — чтобы он понимал, что его достижения помогают фигурному катанию делать огромный шаг вперед.
— В контексте Ильи на чемпионате мира мы говорим в основном про четверные прыжки, но при этом у того же Шомы Уно их в произвольной было всего на один меньше.
— Один из них у Шомы был с серьезной ошибкой.
— И тем не менее мы неоднократно слышали, что ISU хочет видеть баланс в программах. Учитывая, что Илья пока не настолько хорош в презентации, ему, выходит, все же есть куда добавлять.
— Есть, безусловно. Просто ему важно сейчас не замедлиться, потому что такими результатами чемпионата мира он, можно так сказать, сконфужен. Ему как будто ушат холодной воды на голову вылили, – сказал агент фигуриста.
Кроме того, нисколько не легче катать сбалансированную прогу с ультра-прыжками и отличной хореографией ,поэтому незачем принижать результат ЧМ Шомы и напрасно обвинять судей .
Баллы японского и корейского судьи 195,18 и 197,93, а "своего" американца 180,4. Вопросы по судейству есть.
во-2-х, кмк, в Закаряне здесь говорит не агент, а больше мастер спорта по ФК и ученик Мишина, и который видел вживую много турниров высокого уровня в последние годы.
Да, судейство оставило, скажем так, вопросы. Срезанные восемь баллов в технике - это очень жёстко. Большие компонентные разрывы внутри топа - нетипичная история для последних лет. Но кивать на то, что заранее известные правила несправедливы - это как-то не в ту сторону вообще. Возможно, Закарян помнит, как в своё время после возмущения Плющенко стоимость квадов подняли. Но Малинин пока что отнюдь не Плющенко по масштабу личности в спорте, чтобы на это как-то отреагировали.