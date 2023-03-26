Закарян о бронзе Малинина на ЧМ: «Пусть это остается на совести людей, которые оценивали его прокаты. Ему как ушат холодной воды на голову вылили»

Ари Закарян считает, что занизили оценки на чемпионате мира-2023.

Малинин исполнил восемь четверных прыжков в двух программах (в том числе – четверной аксель), но завоевал бронзу.

— Во-первых, хочу поздравить Илью с нереальным выступлением. Я очень горжусь им за то, что он показал. Это другая галактика, для меня это прыжок в стратосферу. И я думаю, что любители фигурного катания это оценили.

Что же касается результата, я поражен и «благодарен» судьям, которые оценили четверной аксель на 12,86 балла. Можно было бы сделать красивый тройной аксель и получить примерно столько же. Так что я говорю «спасибо» арбитрам, которые так изящно оценили его четверной аксель. Напомню, первый в истории чемпионатов мира.

— Тогда прямо — Илью засудили?

— Пусть это остается на совести тех людей, которые оценивали его выступления. Для меня он молодец, он гениальный, выдающийся спортсмен. И я просто хочу, чтобы он не сбавлял обороты. Главное — чтобы он понимал, что его достижения помогают фигурному катанию делать огромный шаг вперед.

— В контексте Ильи на чемпионате мира мы говорим в основном про четверные прыжки, но при этом у того же их в произвольной было всего на один меньше.

— Один из них у Шомы был с серьезной ошибкой.

— И тем не менее мы неоднократно слышали, что ISU хочет видеть баланс в программах. Учитывая, что Илья пока не настолько хорош в презентации, ему, выходит, все же есть куда добавлять.

— Есть, безусловно. Просто ему важно сейчас не замедлиться, потому что такими результатами чемпионата мира он, можно так сказать, сконфужен. Ему как будто ушат холодной воды на голову вылили, – сказал агент фигуриста.