Букин о переходе к Жулину: «Мне очень понравилось, как он видит фигурное катание, ставит, чувствует, указывает на ошибки. Для меня это важные критерии»

Фигурист Иван Букин объяснил решение о переходе к тренеру Александру Жулину.

Букин – пятикратный призер чемпионатов Европы, он выступает в танцах на льду с Александрой Степановой. Ранее дуэт тренировался у Ирины Жук и Александра Свинина.

– Почему выбрали именно Александра (Жулина)?

– Нам было интересно. Я работал с ним в «Ледниковом периоде». Мне очень понравилось, как он видит фигурное катание, ставит, чувствует, указывает на ошибки. Для меня это важные критерии. Мы решили, было бы неплохо основную свою спортивную карьеру поработать у него.

– Насколько было непросто прощаться с тренерами, у которых работали 16 лет? Как они это приняли?

– Это было, правда, непросто. Перед этим разговором я не спал пару-тройку ночей, было очень тяжело. Это очень близкие нам люди, мы с огромным уважением к ним относимся. Это больше чем тренеры. Нас многое связывает.

Было нелегко. Сам разговор был короткий, потому что никто не хотел мучить друг друга, мы быстро поговорили, принесли букет, все как надо. Поговорили, и на этом все. Наше сотрудничество прекратилось, – рассказал Букин.