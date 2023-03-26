Букин о переходе к Жулину: «Мне очень понравилось, как он видит фигурное катание, ставит, чувствует, указывает на ошибки. Для меня это важные критерии»

Теги сборная России Ирина Жук танцы на льду Александр Свинин Александр Жулин Александра Степанова Иван Букин Ледниковый период Фигурное катание

Фигурист Иван Букин объяснил решение о переходе к тренеру Александру Жулину.

Букин – пятикратный призер чемпионатов Европы, он выступает в танцах на льду с Александрой Степановой. Ранее дуэт тренировался у Ирины Жук и Александра Свинина.

– Почему выбрали именно Александра (Жулина)?

– Нам было интересно. Я работал с ним в «Ледниковом периоде». Мне очень понравилось, как он видит фигурное катание, ставит, чувствует, указывает на ошибки. Для меня это важные критерии. Мы решили, было бы неплохо основную свою спортивную карьеру поработать у него.

– Насколько было непросто прощаться с тренерами, у которых работали 16 лет? Как они это приняли?

– Это было, правда, непросто. Перед этим разговором я не спал пару-тройку ночей, было очень тяжело. Это очень близкие нам люди, мы с огромным уважением к ним относимся. Это больше чем тренеры. Нас многое связывает.

Было нелегко. Сам разговор был короткий, потому что никто не хотел мучить друг друга, мы быстро поговорили, принесли букет, все как надо. Поговорили, и на этом все. Наше сотрудничество прекратилось, – рассказал Букин.

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5 комментариев

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Katerina Sunny
Ответ Nataly1991
Жулин соблазнитель😀 Или все-таки Федра намекнула😉
На внутренних соревнованиях они с любым тренером были бы первой парой. Постановки Жулина не шедевры.
Это даже не случай Коляды, когда он уходил за прыжками.
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tanya_1111
Ну дай бог это к лучшему, главное ребята не заканчивают и это очень радует.
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Katerina Sunny
Букин, наверное, посмотрел, как Жулин учит Михееву.
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Nastya163
Хотелось бы посмотреть СБ у Лозонов или у Шпильбанда/Зуевой, но текущая политическая ситуация не позволяет. С одной стороны, им надо было что-то менять, с другой - очень надоело смотреть однотипные танцы от Жулина
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Nataly1991
Жулин соблазнитель😀
Или все-таки Федра намекнула😉
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