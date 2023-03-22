Александр Свинин: «Степанова и Букин пришли и попрощались с нами. Позднее мы узнали, что они переходят к Жулину»
Александр Свинин высказался об уходе из группы Александры Степановой и Ивана Букина.
Фигуристы перешли к тренеру Александру Жулину.
«Они покинули группу, пришли и попрощались с нами. Позднее мы узнали, что они переходят к Александру Жулину», – сказал Свинин.
"Мы узнали об этом перед мои отъездом в Сайтаму на чемпионат мира, - сказала Жук. - Конечно, это было неожиданно: ребята пришли, попрощались, подарили букет и озвучили, что будут кататься в группе Жулина. Мы прошли вместе долгий путь в 15 лет, вырастили пару с нуля до топового уровня. Что сделаешь, это их решение, у нас остались прекрасные молодые пары - будем работать"