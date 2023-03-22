Александр Свинин: «Степанова и Букин пришли и попрощались с нами. Позднее мы узнали, что они переходят к Жулину»

Теги сборная России танцы на льду Александр Свинин Александр Жулин Александра Степанова Иван Букин переходы Р-Спорт Фигурное катание

Александр Свинин высказался об уходе из группы Александры Степановой и Ивана Букина

Фигуристы перешли к тренеру Александру Жулину

«Они покинули группу, пришли и попрощались с нами. Позднее мы узнали, что они переходят к Александру Жулину», – сказал Свинин. 

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15 комментариев

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потому что
"Вот что крест животворящий (отстранение от международных стартов) делает. Пошлятина от Синициной-Кацалапова и Загитовой , растущие на дрожжах Трусова и Валиева , ЧР - ХБ , переход после 15 лет от тренеров Степановой-Букина , Мишина-Галямов вспомнили , что они - провинциалы , а не ЧМ. Это точно на яву происходит?
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Евгения Гринева
Ответ Адриана
Тренеры узнали не от них, конечно, это их личное дело, но в глаза сказать не смогли, это, действительно, трудно, но тем не менее, узнать от посторонних людей это не очень приятно.
Вы не знаете от кого узнали тренеры. Жук говорит другое
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Адриана
Ответ Евгения Гринева
В смысле? А они от кого узнали? Сказано же, что пришли и попрощались, а уж к кому они переходят это их личное дело
Тренеры узнали не от них, конечно, это их личное дело, но в глаза сказать не смогли, это, действительно, трудно, но тем не менее, узнать от посторонних людей это не очень приятно.
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Gemma157
это предательство. хвост серьезно испачкан
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Евгения Гринева
Ответ Дудабот Уно
Ха-ха, а вот теперь хочется послушать тех, кто сегодня пафосно ставил их в пример правильного ухода от тренеров)))
Что неправильного?
"Мы узнали об этом перед мои отъездом в Сайтаму на чемпионат мира, - сказала Жук. - Конечно, это было неожиданно: ребята пришли, попрощались, подарили букет и озвучили, что будут кататься в группе Жулина. Мы прошли вместе долгий путь в 15 лет, вырастили пару с нуля до топового уровня. Что сделаешь, это их решение, у нас остались прекрасные молодые пары - будем работать"
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vb2c2sshnk
Ответ Светлана Гаврилова
О нет, зачем??? Прошлогодние программы, особенно ПП такие красивые, зачем Жулин???? Они были интересны именно тем, что отличались от Жулинских пар
Да Ромео и Джульетта навсегда в ♥️
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Дудабот Уно
Ха-ха, а вот теперь хочется послушать тех, кто сегодня пафосно ставил их в пример правильного ухода от тренеров)))
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Алексей Токарев
Из СМИ узнали?
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Евгения Гринева
Ответ Адриана
Разве это красиво? Наверное, тренеры должны были именно от них узнать, что они переходят, а так, вроде как попращались, то есть завершили карьеру, а потом от кого-то тренеры узнали, что нет, попращались только с тренерами , а сами ушли к другому тренеру.
В смысле? А они от кого узнали? Сказано же, что пришли и попрощались, а уж к кому они переходят это их личное дело
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Djusik
Это точно, что Саша стала мамой?
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Адриана
Ответ Евгения Гринева
Думаю, подарили, не переживайте. Ребята молодцы, красиво попрощались
Разве это красиво? Наверное, тренеры должны были именно от них узнать, что они переходят, а так, вроде как попращались, то есть завершили карьеру, а потом от кого-то тренеры узнали, что нет, попращались только с тренерами , а сами ушли к другому тренеру.
+9
-2
+7
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Светлана Гаврилова
О нет, зачем??? Прошлогодние программы, особенно ПП такие красивые, зачем Жулин???? Они были интересны именно тем, что отличались от Жулинских пар
+15
-2
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Утренняя Аврора
Если Саша стала мамой, то зачем эти переходы вообще? Танцевать будет возле малыша. Или это неправда? Вообще голова кругом идет от этих новостей.
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Евгения Гринева
Ответ Галина Александрова
А цветы, цветы ... подарили?)))
Думаю, подарили, не переживайте. Ребята молодцы, красиво попрощались
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Галина Александрова
А цветы, цветы ... подарили?)))
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