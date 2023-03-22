Инна Гончаренко: «Привыкла видеть Степанову и Букина с прежним тренерским штабом, для меня это уже было единое целое»

оценила переход и в группу .

Ранее спортсмены тренировались у и .

«Честно скажу, новость меня удивила. Не буду вдаваться, почему они приняли такое решение, это право каждого человека, но меня удивило, потому что многолетнее сотрудничество дуэта с тренерским штабом давало, на мой взгляд, хорошие результаты – у ребят был свой стиль и почерк, свои особенности, но люди пытаются что-то менять, искать что-то новое.

Радостно, что они будут продолжать. Привыкла видеть их, конечно, с прежним тренерским штабом, для меня это уже было единое целое.

Тренерам в этой ситуации в любом случае тяжело, потому что люди проводят друг с другом много времени, зачастую это больше, чем со своими близкими, легко это быть не может. Могу сказать только, что буду искать глазами Иру и Сашу, когда ребята будут выходить на лед.

Жизнь, конечно, не заканчивается, посмотрим, что новый тренерский штаб, это очень сильный штаб, подготовивший чемпионов, привнесет в их катание.

Пожелаем, чтобы они достигли того, чего хотят, ведь не всегда ожидаемое от переходов переходит в действительное», – сказала Гончаренко.