Инна Гончаренко: «Привыкла видеть Степанову и Букина с прежним тренерским штабом, для меня это уже было единое целое»

Теги сборная России Ирина Жук танцы на льду Александр Свинин Александр Жулин Александра Степанова Иван Букин Инна Гончаренко переходы ТАСС Фигурное катание

Инна Гончаренко оценила переход Степановой и Букина в группу Жулина

Ранее спортсмены тренировались у Ирины Жук и Александра Свинина

«Честно скажу, новость меня удивила. Не буду вдаваться, почему они приняли такое решение, это право каждого человека, но меня удивило, потому что многолетнее сотрудничество дуэта с тренерским штабом давало, на мой взгляд, хорошие результаты – у ребят был свой стиль и почерк, свои особенности, но люди пытаются что-то менять, искать что-то новое.

Радостно, что они будут продолжать. Привыкла видеть их, конечно, с прежним тренерским штабом, для меня это уже было единое целое.

Тренерам в этой ситуации в любом случае тяжело, потому что люди проводят друг с другом много времени, зачастую это больше, чем со своими близкими, легко это быть не может. Могу сказать только, что буду искать глазами Иру и Сашу, когда ребята будут выходить на лед.

Жизнь, конечно, не заканчивается, посмотрим, что новый тренерский штаб, это очень сильный штаб, подготовивший чемпионов, привнесет в их катание.

Пожелаем, чтобы они достигли того, чего хотят, ведь не всегда ожидаемое от переходов переходит в действительное», – сказала Гончаренко. 

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4 комментария

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Irina Kistler
А где Линичук? Помочь не хочет?
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Katerina Sunny
Ответ Volles
Синицыну же раскатали. Небо и земля, как она каталась с Жиганшиным и Кацалаповым. Даже затмила в парк Кацалапова с его вечным эгосамолюбованием
Синицина каталась в группе Алексеевой/Кустаровой, которые над технической частью всегда работали. Просто у Кацалапова несколько иной уровень изначально и с ним занималась его мама.
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Volles
Ответ Екатерина Ивановская
Народ, какие прогнозы? Шансы раскатать Сашеньку у дяди Саши есть?
Синицыну же раскатали. Небо и земля, как она каталась с Жиганшиным и Кацалаповым. Даже затмила в парк Кацалапова с его вечным эгосамолюбованием
0
-3
-3
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Екатерина Ивановская
Народ, какие прогнозы? Шансы раскатать Сашеньку у дяди Саши есть?
+2
-2
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