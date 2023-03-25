Иван Букин о смене тренеров: «Было очень нелегко, это решение вообще тяжелейшее, но сейчас так»
Фигурист Иван Букин назвал тяжелейшим решение сменить тренеров.
Российский танцевальный дуэт Александра Степанова – Иван Букин перешел из группы Ирины Жук и Александра Свинина к Александру Жулину.
«Я просто всем говорю и не устану это говорить. Мы безумно благодарны своим тренерам, мы с ними прошли очень много, и мы не можем остаться чужими людьми.
Конечно, было очень нелегко, это решение вообще тяжелейшее, но сейчас так», – сказал Букин.
В общем, аминь!
А какая пара перспективная была! Какой потенциал...
Звучит капец как по детски
Похоже, что Свинин/Жук шокированы таким решением и не понимают причин.