Иван Букин о смене тренеров: «Было очень нелегко, это решение вообще тяжелейшее, но сейчас так»

Теги сборная России Ирина Жук танцы на льду Александр Свинин Александр Жулин Александра Степанова Иван Букин переходы Фигурное катание

Фигурист Иван Букин назвал тяжелейшим решение сменить тренеров.

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова – Иван Букин перешел из группы Ирины Жук и Александра Свинина к Александру Жулину.

«Я просто всем говорю и не устану это говорить. Мы безумно благодарны своим тренерам, мы с ними прошли очень много, и мы не можем остаться чужими людьми.

Конечно, было очень нелегко, это решение вообще тяжелейшее, но сейчас так», – сказал Букин.

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21 комментарий

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Ariadnochka
Не очень расположена к Жулину, но почему бы перед завершением карьеры не попробовать что-то новое. Мне всегда нравится эта пара. Для меня они лучшие.
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Toba Door
Сначало партнёршу надо было поменять, а потом и тренеров
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Tatiana Klm
Ответ небрат
А что, есть перспектива международных соревнований?))
Есть мечта!))
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Светлана Менова
Очевидно, что это отчаянная попытка сходить за грибами и попытаться выиграть что-то, кроме медалей ЧЕ. Но боюсь, что всё может окончиться "Казанями", учитывая, что по разным инсайдам никаких стартов за рубежом не будет до 2030 года КАК МИНИМУМ. .
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Светлана Менова
Ответ Ridl
Честно, давно мечтала об их переходе в ТШ Жулина. Ребятя перспективные. Надеюсь у них всё получиться.
"Перспективные"? 🤣🤣🤣 Вы, в курсе, сколько они уже вместе катаются, не?
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небрат
Ответ Tatiana Klm
Все ранее сказала Бестемьянова, что нужны титулы, а за этим - переход в более весомый ТШ.
А что, есть перспектива международных соревнований?))
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небрат
Ждем Рахманинова? И леопардового принта в коротком танце?
В общем, аминь!
А какая пара перспективная была! Какой потенциал...
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Princess23
я б поплакала над тяжелой судьбинушкой....но что то не хочется
Звучит капец как по детски
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небрат
Он их уничтожит. Разве что ради блата Чернышова, но это до 22.02.2002 были расклады, теперь в международных координатах Жулин никто и зовут его никак.
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Додик Аксель
Пара опытная, сложившаяся и к этому решению пришла сопоставив результаты, очевидно. Удачи и успеха с новым тренерским штабом.
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Inna Iyhmina
Мне тоже не понятен этот переход. Тем более сейчас. У кого они выиграть не могут - у падучих Худобердиевых??? Они даже без тренеров были бы первыми. А про мир что уж говорить… сейчас так.
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сондра
Невозможно в этой ситуации остаться близкими людьми, ребята им были как дети! Удар для тренеров! Со стороны спортсменов, видимо, пришло понимание того, что эти тренеры больше ничего не могут дать, имею ввиду и творчество и грибы!
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Лариса Шевкун
А я ребят понимаю. Если за 16 лет тренеры не привели их к подиумам на международной арене, значит надо уходить туда, где больше перспектив.
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smoky eyes
Да как бы замечательно не было, после 16 лет, конечно, хочется попробовать другой подход. А время на попробовать осталось совсем мало. Думаю, что и тренеры поймут, когда шок пройдёт.
+7
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+7
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Tatiana Klm
Все ранее сказала Бестемьянова, что нужны титулы, а за этим - переход в более весомый ТШ.
+4
0
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Hivaga22
Поддерживаю переход. Для качественного скачка надо что-то менять. Может, даже будет хуже - возможно. Но с прежними тренерами ни о каком скачке вперед речи не было бы гарантированно. Так что надо рисковать.
+11
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Lammas
Ответ Olga.t
Так в чем причина перехода, хотя бы коротко? Похоже, что Свинин/Жук шокированы таким решением и не понимают причин.
Всё вам расскажи. И зачем? Примите ответ Ивана "но сейчас так" и не мучайте себя догадками и вопросами без ответов. Только и всего.
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Ridl
Честно, давно мечтала об их переходе в ТШ Жулина. Ребятя перспективные. Надеюсь у них всё получиться.
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Ridl
Ответ Olga.t
Так в чем причина перехода, хотя бы коротко? Похоже, что Свинин/Жук шокированы таким решением и не понимают причин.
Та же история, что и с Самоделкиной. Переход по непонятной причине.
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Tatiana Klm
Ответ Olga.t
Так в чем причина перехода, хотя бы коротко? Похоже, что Свинин/Жук шокированы таким решением и не понимают причин.
Неееет, подождите) сейчас будут спрашивать, ну как вы, ну как вам?))
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Olga.t
Так в чем причина перехода, хотя бы коротко?
Похоже, что Свинин/Жук шокированы таким решением и не понимают причин.
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