Иван Букин о смене тренеров: «Было очень нелегко, это решение вообще тяжелейшее, но сейчас так»

Фигурист Иван Букин назвал тяжелейшим решение сменить тренеров.

Российский танцевальный дуэт – Иван Букин перешел из группы и к .

«Я просто всем говорю и не устану это говорить. Мы безумно благодарны своим тренерам, мы с ними прошли очень много, и мы не можем остаться чужими людьми.

Конечно, было очень нелегко, это решение вообще тяжелейшее, но сейчас так», – сказал Букин.