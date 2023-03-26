Грассль о переходе к Тутберидзе: «Сначала не хотел ехать в Москву из-за всей ситуации. Но президент моего клуба в Италии подталкивал к этому решению»

Итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал о сотрудничестве с Этери Тутберидзе.

Грассль тренируется в группе Тутберидзе с начала 2023 года. Накануне он занял 12-е место на чемпионате мира в Сайтаме.

«Было много сложностей при переезде в Москву. И само решение было непростым. После чемпионата страны я был очень расстроен, много всего произошло в Италии. Я должен был найти место, где продолжить карьеру, пока не стало слишком поздно. Это лучший сезон для того, чтобы сделать такое.

Я сменил тренеров в середине сезона, что было немного рискованно – новые тренеры, новое окружение, новое все. Нужно время, чтобы привыкнуть. Но мне нужно было сделать это сейчас, так как все шло не очень хорошо.

Президент моего клуба в Италии рассказал мне о возможности работы с Этери. Мы встречались в Бостоне, но на самом деле сначала не хотел ехать в Москву из-за всей ситуации. Но президент клуба подталкивал меня к этому решению. Я рискнул, и это сильно меня замотивировало. Там же девочки прыгают квады и все такое.

Это круто. После двух месяцев тренировок с Этери уже стало гораздо лучше, так что я жду, что же будет в следующем сезоне.

У меня всегда была мечта тренироваться у нее, еще два года назад. Но у меня не было возможности – были разные проблемы, например пандемия и все такое. Но Этери знала о моей мечте. Мне потребовалось время, чтобы решиться.

Но, так как после чемпионата Италии мне было очень грустно, я подумал, что единственное, что может меня замотивировать, – это новое окружение, место, где прыгают много квадов», – рассказал Грассль.