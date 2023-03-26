Грассль о переходе к Тутберидзе: «Сначала не хотел ехать в Москву из-за всей ситуации. Но президент моего клуба в Италии подталкивал к этому решению»

Теги сборная России сборная Италии мужское катание женское катание Этери Тутберидзе чемпионат Италии Даниэль Грассль Фигурное катание

Итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал о сотрудничестве с Этери Тутберидзе.

Грассль тренируется в группе Тутберидзе с начала 2023 года. Накануне он занял 12-е место на чемпионате мира в Сайтаме.

«Было много сложностей при переезде в Москву. И само решение было непростым. После чемпионата страны я был очень расстроен, много всего произошло в Италии. Я должен был найти место, где продолжить карьеру, пока не стало слишком поздно. Это лучший сезон для того, чтобы сделать такое.

Я сменил тренеров в середине сезона, что было немного рискованно – новые тренеры, новое окружение, новое все. Нужно время, чтобы привыкнуть. Но мне нужно было сделать это сейчас, так как все шло не очень хорошо.

Президент моего клуба в Италии рассказал мне о возможности работы с Этери. Мы встречались в Бостоне, но на самом деле сначала не хотел ехать в Москву из-за всей ситуации. Но президент клуба подталкивал меня к этому решению. Я рискнул, и это сильно меня замотивировало. Там же девочки прыгают квады и все такое.

Это круто. После двух месяцев тренировок с Этери уже стало гораздо лучше, так что я жду, что же будет в следующем сезоне.

У меня всегда была мечта тренироваться у нее, еще два года назад. Но у меня не было возможности – были разные проблемы, например пандемия и все такое. Но Этери знала о моей мечте. Мне потребовалось время, чтобы решиться.

Но, так как после чемпионата Италии мне было очень грустно, я подумал, что единственное, что может меня замотивировать, – это новое окружение, место, где прыгают много квадов», – рассказал Грассль.

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21 комментарий

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loulou
Ответ sasha0872
почему Итальянская федерация выбрала именно Этери в это время? очень спорное решение
Ну почему спорное. Воронова, например, имено ТШТ смогли вывести на пик карьеры, хотя он много с кем из тренеров работал. Да и то, что девушкам они успешно квады ставят, тоже говорит в их пользу. Грасслю надо менять прыжковую технику, там много именно технической работы, а Дудаков один из лучших технарей. Вон, Грассль съездил в Штаты, не срослось. Осталимь Мишин и ТШТ.
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U-hoho
Ответ Nataly1991
Вобщем, свалил всё на президента клуба😀
Будем надеяться, хоть это его как-то защитит от хейта. Жаль ребят.
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Delirium
Ответ Katerina Sunny
Я вообще была удивлена, что при абсолютном отсутствии мотивации рассказывали о планах на ОИ с Федерацией. И Даня у Тутберидзе говорит не про сегодня, потому что оно его до сих пор не радует, а про следующий сезон, про домашние ОИ.
Риццо в этом году будет 25, к следующим играм он уже определенно будет на спаде. Грасслю через пару недель 21, к следующей Олимпиаде он будет как раз в самом соку, а в Италии не так много талантов, чтобы ими разбрасываться.
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Cler
Молодец Даниэль…надеемся тебя хватит надолго… опыт, полученный в ТШТбудет бесценен…так что держись💪
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Triabc
Сейчас у ТШТ же начнется турнир по городам с шоу и потом все уйдут в отпуска? Дани уедет домой, наверное. Я вот не могу поставить на то, что он вернется, не смотря на его слова. Ну, и я уже говорила, очень сложно в таком возрасте исправлять технику. Было видно, что он прям боится заходить на прыжки. Может, сможет преодолеть этот страх за счет количества тренировок
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Тайга86
Ответ Triabc
возможно, еще издержки перевода
Возможно.
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russalka
Не нужно оправдываться, Даниель. Никогда не нужно этого делать. Не оценят всё равно.
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N-fox
Очень хочется, чтобы Даниэль поверил в себя и раскрылся по-новому в ТШТ.
+26
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Triabc
Ответ Тайга86
Инфантильный парень, возможно и не очень умный...
возможно, еще издержки перевода
+1
-1
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Katerina Sunny
Ответ Nataly1991
Но президент заставил😀?
Я вообще была удивлена, что при абсолютном отсутствии мотивации рассказывали о планах на ОИ с Федерацией. И Даня у Тутберидзе говорит не про сегодня, потому что оно его до сих пор не радует, а про следующий сезон, про домашние ОИ.
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Тайга86
Инфантильный парень, возможно и не очень умный...
+2
-8
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Nataly1991
Ответ Katerina Sunny
Достаточно красноречивы слова Дани, что он вообще не хотел выступать на ЧМ.
Но президент заставил😀?
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-1
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Viks
«Сначала не хотел ехать в Москву Но президент моего клуба в Италии подталкивал к этому решению» --- Начало доходить, что ученику тренерши с открытым допинговым делом не поставят высоких оценок? Теперь на президента клуба валишь?
+6
-8
-2
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Е...С
Ответ sasha0872
почему Итальянская федерация выбрала именно Этери в это время? очень спорное решение
Отказалась пойти к Путину, удалила все фото с ним и даже с флагом.
+3
-9
-6
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Katerina Sunny
Ответ Nataly1991
Вобщем, свалил всё на президента клуба😀
Достаточно красноречивы слова Дани, что он вообще не хотел выступать на ЧМ.
+7
-2
+5
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sasha0872
почему Итальянская федерация выбрала именно Этери в это время? очень спорное решение
+6
-6
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Е...С
Президент клуба в Италии будет иметь сейчас проблемы.
+5
-4
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Irinya
Пускай у тебя все получится!
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Nataly1991
Судя по всему, он останется в тшт на следующий сезон
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Скорый поезд
"После двух месяцев тренировок с Этери уже стало гораздо лучше, так что я жду, что же будет в следующем сезоне."
Возможно, прорыв и выход на новый, более высокий уровень. Главное, не бросать начатое на полпути.
+17
-4
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Nataly1991
Вобщем, свалил всё на президента клуба😀
+18
-6
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