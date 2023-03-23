Татьяна Тарасова: «Грассль никакого особенного впечатления не оставил. Есть ли у него шансы побороться за медали? Нет»
Татьяна Тарасова считает, что у Даниэля Грассля нет шансов побороться за медали ЧМ.
Грассль в настоящее время тренируется в группе Этери Тутберидзе.
После короткой программы итальянец идет на 8-м месте.
«Грассль никакого особенного впечатления не оставил. Видно, что он прыгает с трудом.
Есть ли у него шансы побороться за медали? Нет», – сказала Тарасова.
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Программу ставил Браун 🤷♀️ не ТШТ. Даже если бы чисто откатал сама программа никакая. Не для победителя уж точно. 8 место вообще норм место, впереди такие опытные и супер катальщики. Малинин отдельная тема. Молодой, но тренеры👍что говорить про это. Все ожидаемо
фаны хрусталя конечно тут расписывают, что у него прогресс, что он выше риццо(будто это большое дело) и вообще он просто приехал себя показать да на других посмотреть 😆