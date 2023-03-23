Татьяна Тарасова: «Грассль никакого особенного впечатления не оставил. Есть ли у него шансы побороться за медали? Нет»

Теги Татьяна Тарасова сборная Италии мужское катание Этери Тутберидзе Даниэль Грассль Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что у Даниэля Грассля нет шансов побороться за медали ЧМ.

Грассль в настоящее время тренируется в группе Этери Тутберидзе

После короткой программы итальянец идет на 8-м месте.

«Грассль никакого особенного впечатления не оставил. Видно, что он прыгает с трудом.

Есть ли у него шансы побороться за медали? Нет», – сказала Тарасова. 

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28 комментариев

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Снегурочка Снегова
Ответ Gilonjon862
Грассль конечно знатно подпортил себе карьеру беготнёй по тренерам. С прошлыми наставниками результаты шли в гору каждый год и после блестящего прошлого сезона(серебро Евро, 7 место ОИ и ЧМ) видимо захотел увидеть мир и полетел сначала в США и теперь в Москву результатом чего стало резкое ухудшение результатов, хотя именно он виделся лидером после ухода супербизонов и бана россиян
У него было сильное постолимпийское выгорание. И мы не заем, почему он ушел от Магри. После провала на ЧИ оставаться с Туренко и Миконсаари было бессмысленно. В Москве у него больше льда и больше к нему внимания, как к спортсмену. С ТШТ он слишком мало ещё проработал, и форма ещё не оптимальная, рано делать выводы.
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olvl
Можно и как-то помягче сказать.
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vb2c2sshnk
Посмотрите первую тройку и след места. Конечно он не надеялся на медаль, равно как и штаб. Хватит уже хаить наших лучших тренеров. Они не ставили проги. Я так понимаю он левша?
Программу ставил Браун 🤷‍♀️ не ТШТ. Даже если бы чисто откатал сама программа никакая. Не для победителя уж точно. 8 место вообще норм место, впереди такие опытные и супер катальщики. Малинин отдельная тема. Молодой, но тренеры👍что говорить про это. Все ожидаемо
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Gilonjon862
Грассль конечно знатно подпортил себе карьеру беготнёй по тренерам. С прошлыми наставниками результаты шли в гору каждый год и после блестящего прошлого сезона(серебро Евро, 7 место ОИ и ЧМ) видимо захотел увидеть мир и полетел сначала в США и теперь в Москву результатом чего стало резкое ухудшение результатов, хотя именно он виделся лидером после ухода супербизонов и бана россиян
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Morveena Bum
Ответ elenaa
в чем права то, Даниель что заявлял что приехал за медали бороться....на каждом старте спортсмены разные и стоят перед ними разные задачи у каждого своя .....так то....
Как мне нравится, как поклонники тшт при каждом случае неудачи их подопечных меняют свою пластинку с "нас не победить" на "задачи выиграть и не было".
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Ayla
Ответ фуфырка
Он 8 и это прекрасно! Посмотрите кто впереди! Это как рассуждать о шансах условной Яметовой победить Валиеву и Петросян с Акатьевск в лучшей форме.
какая Яметова)) Грассль во взрослых уже кучу лет и ездит первым-вторым номером от Италии.. и никаких Валиевых впереди нет, МО в этом сезоне ослабло
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a71
Ученик ЭТ.
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B.Jones
Ну подождите Татьяна Анатольевна, он же сорвётся. А мы хотим посмотреть, как он будет прогрессировать в тшт. Они же его всему научать, дайте время. Они же могут ставить квады и программы любому. У них проверенная технология. Они Гении
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tanya_1111
Ответ Ирина Иванова
Про шансы на медали ЧМ - ясно, ждём мнение ТАТ про шансы на диплом журналистки
Если в Трусову не брызнуть желчью - день прошел зря.
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tanya_1111
Ответ Toba Door
Ой как сегодня этери красовалась
Наоборот максимально скромно сидела, думаю ей сейчас не до красования.
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Toba Door
Ответ tanya_1111
Грасль с Морисом сейчас для ТШТ - окно в мир, не знаю хорошо это или плохо для самого Даниэля, поживем увидим.
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private dancer
По барабану на мнение ТАТ.
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Zbra
Ответ elenaa
в чем права то, Даниель что заявлял что приехал за медали бороться....на каждом старте спортсмены разные и стоят перед ними разные задачи у каждого своя .....так то....
При чем тут что он там заявлял? Просто констатация факта: шанса на медали нет.
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фуфырка
Он 8 и это прекрасно! Посмотрите кто впереди! Это как рассуждать о шансах условной Яметовой победить Валиеву и Петросян с Акатьевск в лучшей форме.
+11
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Адриана
Ответ I. Bryzgalov
Анатольна права.
Она уже давно ни в чем не права.
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Акселек давай
Эхх... жаль!
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EuhenioV
Ответ Sgi
Опять ТШТ забрал все золото…. Хотя подождите…
Вас то сюда каким ветром занесло,поклонник детища Франко?
+6
-6
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Gemma157
ну да. откровенно слабый прокат. лутцы с неясными ребрами, 4лутц(хотя конечно нет там никакого 4лутца) на галку, триксель на галку. что-то ковырял неуклюже на дорожке..
фаны хрусталя конечно тут расписывают, что у него прогресс, что он выше риццо(будто это большое дело) и вообще он просто приехал себя показать да на других посмотреть 😆
+11
-16
-5
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Кошка Матраскина
Ну это и так понятно
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Евгения Гринева
А зачем спрашивать именно про Грассля? Он разве где-то говорил, что едет за медалью? По его словам, он вообще думал пропустить ЧМ
+33
-4
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Ирина Иванова
Про шансы на медали ЧМ - ясно, ждём мнение ТАТ про шансы на диплом журналистки
+19
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Алена Иванова
Ну капитан очевидность. И так понятно что там никакая медаль и не светила.
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tanya_1111
Грасль с Морисом сейчас для ТШТ - окно в мир, не знаю хорошо это или плохо для самого Даниэля, поживем увидим.
+11
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elenaa
Ответ I. Bryzgalov
Анатольна права.
в чем права то, Даниель что заявлял что приехал за медали бороться....на каждом старте спортсмены разные и стоят перед ними разные задачи у каждого своя .....так то....
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KMR
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