Татьяна Тарасова: «Грассль никакого особенного впечатления не оставил. Есть ли у него шансы побороться за медали? Нет»

считает, что у нет шансов побороться за медали ЧМ.

Грассль в настоящее время тренируется в группе .

После короткой программы итальянец идет на 8-м месте.

«Грассль никакого особенного впечатления не оставил. Видно, что он прыгает с трудом.

Есть ли у него шансы побороться за медали? Нет», – сказала Тарасова.

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