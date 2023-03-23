Даниэль Грассль: «Здорово, что мои тренеры смогли приехать на чемпионат мира, хотя это заставило меня понервничать. Хотелось в их присутствии выступить на максимум»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная Италии мужское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Сергей Дудаков Даниэль Грассль Фигурное катание

Фигурист Даниэль Грассль рад, что российские тренеры приехали с ним на чемпионат мира.

Итальянский спортсмен тренируется под руководством Этери Тутберидзе. После короткой программы на ЧМ-2023 в Сайтаме он занимает восьмое место.

«Сложно кататься последним в разминке – и психологически, я ужасно нервничаю всегда, да и сам лед уже совсем не в идеальном состоянии к твоему выходу. Я рад, что боролся – к чемпионату мира я подошел уже в нормальной форме, поэтому счастлив, что получилось выступить достойно.

Прыжки потихоньку приходят в норму – сезон ведь получился не из легких, особенно если вспомнить смену тренеров. Здорово, что все мои тренеры смогли приехать сюда – хотя надо признаться, что это заставило меня понервничать. Хотелось в их присутствии выступить на максимум. Но я счастлив, что потихоньку прихожу в привычное состояние – и физически, и морально.

В этом сезоне было сложно – я все время сравнивал себя с прошлогодним Даниэлем. Но я начал работать с психологом, он из Италии, мы занимаемся онлайн – и это сильно помогло. Я научился фокусироваться на сегодняшнем моменте, на том, кто я сейчас. Впереди ведь длинный путь – я уже думаю об Олимпиаде в Милане», – приводит слова Грассля корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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16 комментариев

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Oleandra
Ответ Светлана Менова
Дайте ссылку на прокат Грассля, чёт найти не могу.
https://www.youtube.com/watch?v=Rau4MmWd2is
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Оле-Лукойе
Ответ Gemma157
пфф, очень даже можно. очень средненький фигурист без каких-либо сильных сторон еще и все время ноет в интервью
Болельщик Медведевой жалуется на нытье? Поразительно.
+1
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+1
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Gemma157
Ответ private dancer
Невозможно не болеть за Даника !
пфф, очень даже можно. очень средненький фигурист без каких-либо сильных сторон
еще и все время ноет в интервью
+2
-5
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Vasily Ivanov
А вот их подопечные остались дома. А кому как не им быть на ЧМ ....
+2
-7
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Светлана Менова
Дайте ссылку на прокат Грассля, чёт найти не могу.
0
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Alexander2022
Если вспомнить комментарии в адрес Грассля на ресурсе полтора года назад - как его только не называли) А сейчас такой елей льется)
+4
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Алена Иванова
Ну Нике и Морису тоже надо с психологом поработать
+7
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private dancer
Невозможно не болеть за Даника !
+15
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+14
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Tatiana Klm
Удачи и правильного настроя в произвольной программе!
+14
-2
+12
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Ирина С
Сегодня Даниэль был рад и доволен собой. И это очень хорошо для психологического состояния, для настроя на следующее выступление. Даже маленькая победа, маленькое улучшение играют огромную роль. Удачи Даниэлю в произвольной.
+23
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+22
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Ирина Иванова
Пусть желание выступить на максимум исполнится в ПП! К поддержке ТШТ у бортика добавились многочисленные российские болельщики онлайн.
+27
-2
+25
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Агент Картер
Ответ Tanya Reed
Не совсем понятно, как тренеры сумели ему помешать. А уж раз на Олимпиаду собрался, так пускай как-то нервы, что ли, лечит.
Так он и лечит. Написал же что с психологом работает.
+10
0
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KMR
Даник всегда был на 2/3 техника и на 1/3 компы. Как его занесло в этот штаб?!
У них же обычно ручками догребали и на последнем вздохе
+7
-15
-8
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Tanya Reed
Не совсем понятно, как тренеры сумели ему помешать. А уж раз на Олимпиаду собрался, так пускай как-то нервы, что ли, лечит.
+3
-6
-3
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pulpfiction
Комментарий скрыт
+3
-14
-11
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Lapo Elkann
Теплый парень все таки итальянец. знает силу слова , благодарности и чувствует силу настоящей поддержки .
+34
-3
+31
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