Даниэль Грассль: «Здорово, что мои тренеры смогли приехать на чемпионат мира, хотя это заставило меня понервничать. Хотелось в их присутствии выступить на максимум»

Фигурист Даниэль Грассль рад, что российские тренеры приехали с ним на чемпионат мира.

Итальянский спортсмен тренируется под руководством . После короткой программы на ЧМ-2023 в Сайтаме он занимает восьмое место.

«Сложно кататься последним в разминке – и психологически, я ужасно нервничаю всегда, да и сам лед уже совсем не в идеальном состоянии к твоему выходу. Я рад, что боролся – к чемпионату мира я подошел уже в нормальной форме, поэтому счастлив, что получилось выступить достойно.

Прыжки потихоньку приходят в норму – сезон ведь получился не из легких, особенно если вспомнить смену тренеров. Здорово, что все мои тренеры смогли приехать сюда – хотя надо признаться, что это заставило меня понервничать. Хотелось в их присутствии выступить на максимум. Но я счастлив, что потихоньку прихожу в привычное состояние – и физически, и морально.

В этом сезоне было сложно – я все время сравнивал себя с прошлогодним Даниэлем. Но я начал работать с психологом, он из Италии, мы занимаемся онлайн – и это сильно помогло. Я научился фокусироваться на сегодняшнем моменте, на том, кто я сейчас. Впереди ведь длинный путь – я уже думаю об Олимпиаде в Милане», – приводит слова Грассля корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Мы добрались до фигурного ЧМ в Японии! Репортаж изнутри – о том, что за кадром