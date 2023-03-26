Этери Тутберидзе: «То, что я бессердечная, – чепуха. Я сопровождаю учеников, участвую в их воспитании, плачу вместе с ними, переживаю за них»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Фигурное катание

Этери Тутберидзе сообщила, что не считает себя бессердечной.

«Меня называют Снежной королевой, но это миф. Я сопровождаю учеников, участвую в их воспитании, плачу вместе с ними, переживаю за них.

То, что я бессердечная, – чепуха. Когда фигуристы на льду, я стою на месте. Другие тренеры жестикулируют, но мне это не нравится. Но внутри я чувствую эмоции», – сказала Тутберидзе.

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75 комментариев

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Svetmel
Ответ Анастасия Платонова
С таким тренером не забалуешь... Или иди и выкладывайся на все 100, каждый раз, несмотря ни на что, либо.. В общем конвейер работает непрерывно и ждать тебя никто не будет.. Вот честно, очень жаль многих загубленных фигуристов, не буду называть фамилии, они все на слуху... Печально всё это....
А это только у Этери загубленные карьеры? У других нет? Тот же Мишин только с Лизой носится. А Гулякова? Ещё у Лозко спросите про загубленную карьеру)
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justbored
Ответ N-fox
В Этери всегда виден нерв, когда она смотрит за выступлениями своих учеников, и максимальная собранность, и настрой на их хорошее выступление. А то, что она не бросается в слезах на учеников, или не прыгает и визжит от радости от успехов - так это ее личное дело. То, что атмосферс в коллективе теплая - недавно в очередной раз подтвердил Грассль.
Все лучшие педагоги держат и ведут себя именно так. Смешно оправдываться даже.
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justbored
Ответ missis-Zima
Пинание вслед уходящим перечеркивает все ее слова.Еще и мстительная.
Вы тут идиомы не перепутали? ))
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Morveena Bum
Это все чепуха. Я не такая. Ваши обвинения оскорбительны.
Я хз, что произошло. У меня лапки.

краткое содержание вью.
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missis-Zima
Ответ Сергей Смирнов
Блин какие все стали чувствительные. Тренер не уделяет внимания. Я в детстве ходил на музыку, баскетбол и авиастроение. И каждый преподаватель был не из улыбчивых. И я как-то не страдал. Мне родители улыбались, чего вполне хватало. Ужас, что вообще об этом спрашивают.
Вы явно не в теме.
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Misson
Ответ Toba Door
В последнее время эту всю сердечность на себе испытывает только Камила, тоже самое не можем сказать по отношению к Акатьевой на которую набрасывались на всех стартах, мне было очень жаль Авкатьеву, хромых, загитову, падчеридцы тшт
Вы судите только по тем 2-3 минутам, что попадает в телекадры после выхода спортсмена со льда и сидения в Кике во время ожидания оценок. Но жизнь спортсмена и его взаимоотношения с тренером не ограничиваются только этими 2-3 минутами. Они начинаются с первых минут появления нового спортсмена в группе и многих, многих тысяч часов тренировок, разговоров, обсуждений программ, разбора прокатов, подготовки к соревнованиям и т.д. Иногда эти отношения длятся десятки лет, иногда ограничиваются несколькими месяцами или годами совместной работы. Но в полной мере они известны только им двоим. Всё остальное лишь внешние (чаще очень поверхностные) наблюдения совершенно посторонних людей.
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pas33pas
ЭГ молодец что не пустила ни одну из своих девочек на "политические ралли" типа Лужников год назад. Это и есть реальная забота что не продала их за 30 серебрянников.
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missis-Zima
Ответ Утренняя Аврора
Я никогда не считала Этери холодной и бессердечной. Есть люди сдержанные внешне, ну, внутри у них бушуют чувства. То, что Этери эмоциональная , с бурей чувств, свидетельствуют номера ее учеников, заставляющие нас плакать и смеяться.
Эмоциональная, еще какая,но только за себя и свои личные и семейные проблемы и переживания.Ученики пыль.
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Андрей Красин
Ответ Ритт
повезло с датой рождения вот и все. Ни один титул не подтвердила. Ей повезло, другим не повезло. Сами вы ее фанаты это прекрасно понимаете, потому то все эти 5 лет носитесь с этим ее шлемом, пытаясь превознести Загитову. Но... увы.
Ну да, Загитовой повезло с датой рождения, а другим нет. В тот год Татнефть запретила всем остальным дочерей рожать.

Вот интересный парадокс, у ТШТ сейчас есть две ЧОИ на катке. Алина всегда и везде благодарит и благодарила ТШТ, а к первому тренеру публично спокойно относится. Что она хотела "семь раз бросить ФК" Алина и сама говорила, и что ее отчисляли из ТШТ тоже не скрывает (хотя там и перелом был перед "отчислением"). Аня наоборот, ТШТ не особо-то и благодарит, а первого тренера вспоминает с теплотой и с ДР поздравляет. Но фаны ТШТ именно Загитовой ее популярности и успехов простить не могут.
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missis-Zima
Ответ justbored
Люди любят драму. Надо бежать с обнимашечками, неистово голосить, бросаться на лёд - тогда станешь чуткой, эмпатичной, душевной.
Пинание вслед уходящим перечеркивает все ее слова.Еще и мстительная.
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Даша Лавренова
Для меня важнее всего, что сами ученики, в том числе юниоры, называют Этери строгой, но очень доброй (лучше всего помню, как мило маленькая Аделия Петросян пару лет назад говорила об этом в интервью, даже признавалась в любви к ЭГ, но и очень многие другие ребята говорят). Остальное – придумки и обманчивая внешность.
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N-fox
В Этери всегда виден нерв, когда она смотрит за выступлениями своих учеников, и максимальная собранность, и настрой на их хорошее выступление. А то, что она не бросается в слезах на учеников, или не прыгает и визжит от радости от успехов - так это ее личное дело. То, что атмосферс в коллективе теплая - недавно в очередной раз подтвердил Грассль.
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Алексей Венедиктов
Ответ Мария Курникова
Спасибо, Алексей! Всегда приятно вас читать!
Самое не заслуженное золото в истории ФК😩
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russalka
Ответ Зоя Кудряшова
Липницкая на вышла на награждения в Японии почему? Она уснула, а тренер был занят своей дочерью. Шишки обрушились на 15 летнего ребенка.
Ну во-первых, это было в Китае
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Black&White
Ответ Ритт
не надо сейчас отстирывать Загитову. Про то, что она ленивая, говорили и ее первые тренеры в недавнем интервью.
Странно, что тренер не нашла подхода к одной из самых титулованных учениц, более того, с ее согласия был подписан контракт в шоу еще до начала сезона.
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Misson
Ответ Вячеслав Самбур
и в чем разница? в том, что у вас в отрывке она о себе говорит "вы", а у нас сделано по-человечески -"я"?
Когда цитируют принято цитировать и переводить максимально точно к первоначальному оригиналу. А иначе это уже не цитата, а вольная интерпретация.
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Tatiana Novikova
Театр одного актера))
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Black&White
Ответ Ритт
Наговорила Этери в свое время много лишнего про учениц, чем настроила против себя их фанатов. Я конечно понимаю, что Медведева реально уехала в Канаду, ничего не сообщив и не поблагодарив, что Загитова ленивая, а Косторная вздорная, но не надо это было говорить во всеуслышание. Ну и Женя, конечно, своим уходом, очень сильно подпортила характер Этери. Раньше на соревнованиях Тутберидзе и улыбалась, и обнималась с учениками, не только с Женей, но и с Полиной Цурской, а до этого с Липницкой. После, так скажем, "предательства" Жени, Этери и стала такой снежной королевой. Но на самом деле она внутри себя человек эмоциональный и не лишенный эмпатии. Это не редко проявляется. Например на ЧР 21 с Аней, на ЧМ 19 с Алиной и Лизой, а сейчас с Даниелем. А в мире ее не любят, как человека успешного, поэтому и ищут к чему придраться.
Не лишенный эмпатии? это к кому, интересно?
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IrinaVS
Ответ Ритт
не надо сейчас отстирывать Загитову. Про то, что она ленивая, говорили и ее первые тренеры в недавнем интервью.
Алина - единственная в России, вторая в мире обладательница всех титулов в мировом фигурном катании. Можете сколько угодно писать ложь про ленивую Загитову, правдой она от этого не станет.
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Black&White
Ответ Ang Feo
Все люди разные и по-разному выражают эмоции и переживания. Кто-то скачет вдоль бортика, обнимает и расцеловывает спортсмена, а кто-то вот так как Этери. В ее редких интервью видно, как подрагивают губы, когда она говорит о чем-то значимом. Значит просто ей так легче контактировать с миром, надев маску ледяной женщины. Так бывает у тех, кто однажды обжегся открывшись.
Ух бедняжка, когда Косторную выпроваживала, Канышеву с Усачевой отправила в танцы, Трусову повезла на этап со стрессовым переломом, не переживала? еще и набросила всем во след.
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Fenix23
Ответ Miro 2018
Она обожглась на Медведевой. Посмотрите запись с соревнований прошлых лет, когда она только начала выводить своих фигуристок на большие соревнования. Этери там совсем другая. Открытая и улыбчивая, никакого намека на Снежную королеву. Сдержанной она стала потом, после олимпиады в Корее.
Видимо, от других тренеров ученики никогда не переходили.
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justbored
Люди любят драму. Надо бежать с обнимашечками, неистово голосить, бросаться на лёд - тогда станешь чуткой, эмпатичной, душевной.
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Julnita
Ответ Brokkoli
В то, что она сердечная и эмпатичная, не верится вообще. Не знаю как, но холод от нее идет даже через экран. Есть с кем сравнить, всех тренеров мы видим и чувствуем
Вы абсолютно правы. Ею восхищаются и облизывают хрустофаны, а на самом деле от Тутзе идет неприятный холод. Высокомерная и неприятная особа, абсолютно лишенная эмпатии и любящая только себя любимую
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Fenix23
Ответ Ритт
Наговорила Этери в свое время много лишнего про учениц, чем настроила против себя их фанатов. Я конечно понимаю, что Медведева реально уехала в Канаду, ничего не сообщив и не поблагодарив, что Загитова ленивая, а Косторная вздорная, но не надо это было говорить во всеуслышание. Ну и Женя, конечно, своим уходом, очень сильно подпортила характер Этери. Раньше на соревнованиях Тутберидзе и улыбалась, и обнималась с учениками, не только с Женей, но и с Полиной Цурской, а до этого с Липницкой. После, так скажем, "предательства" Жени, Этери и стала такой снежной королевой. Но на самом деле она внутри себя человек эмоциональный и не лишенный эмпатии. Это не редко проявляется. Например на ЧР 21 с Аней, на ЧМ 19 с Алиной и Лизой, а сейчас с Даниелем. А в мире ее не любят, как человека успешного, поэтому и ищут к чему придраться.
Смена тренера это не предательство.
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Misson
Ответ Brokkoli
В то, что она сердечная и эмпатичная, не верится вообще. Не знаю как, но холод от нее идет даже через экран. Есть с кем сравнить, всех тренеров мы видим и чувствуем
Ваша дочь к 10 годам решила всерьез заниматься фигурным катанием и вы с ней мечтаете о большой карьере и титуле олимпийской чемпионки. К кому вы постараетесь отдать тренироваться вашу дочь, видя что у неё есть способности и понимая, что у вас с ней есть всего 3-4 года на то, чтобы выйти на топовый уровень - к эмпатичной Соколовской или строгой Тутберидзе? Уверен, ответ всем давно известен. При этом атмосфера в Хрустальном ничем не отличается от остальных катков и тренерских групп, там не карцер и не палочная муштра. Это хорошо видно по десяткам видео из Хрустального. Но работают там лучше, чем на других катках. Это как бы тоже всем давно очевидно.
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