сообщила, что не считает себя бессердечной.

«Меня называют Снежной королевой, но это миф. Я сопровождаю учеников, участвую в их воспитании, плачу вместе с ними, переживаю за них.

То, что я бессердечная, – чепуха. Когда фигуристы на льду, я стою на месте. Другие тренеры жестикулируют, но мне это не нравится. Но внутри я чувствую эмоции», – сказала Тутберидзе.