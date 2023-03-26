Этери Тутберидзе: «То, что я бессердечная, – чепуха. Я сопровождаю учеников, участвую в их воспитании, плачу вместе с ними, переживаю за них»
Этери Тутберидзе сообщила, что не считает себя бессердечной.
«Меня называют Снежной королевой, но это миф. Я сопровождаю учеников, участвую в их воспитании, плачу вместе с ними, переживаю за них.
То, что я бессердечная, – чепуха. Когда фигуристы на льду, я стою на месте. Другие тренеры жестикулируют, но мне это не нравится. Но внутри я чувствую эмоции», – сказала Тутберидзе.
Я хз, что произошло. У меня лапки.
краткое содержание вью.
Вот интересный парадокс, у ТШТ сейчас есть две ЧОИ на катке. Алина всегда и везде благодарит и благодарила ТШТ, а к первому тренеру публично спокойно относится. Что она хотела "семь раз бросить ФК" Алина и сама говорила, и что ее отчисляли из ТШТ тоже не скрывает (хотя там и перелом был перед "отчислением"). Аня наоборот, ТШТ не особо-то и благодарит, а первого тренера вспоминает с теплотой и с ДР поздравляет. Но фаны ТШТ именно Загитовой ее популярности и успехов простить не могут.