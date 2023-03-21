Валиева о шоу-программе в образе шаманки: «Этот номер не свойственен моему типу, тут больше темперамента, свободы движений. От этой программы я кайфанула»

Камила Валиева рассказала о сюжете своего номера на турнире по шоу-программам.

«Даниил Маркович (Глейхенгауз) вместе с Этери Георгиевной (Тутберидзе) сначала поставили мне один номер, но потом поняли, что он немного не для шоу-программ и предложили другой вариант – образ шаманки.

Сюжет моей программы такой: я выхожу из вигвама и вижу, что все вокруг выжжено засухой, нет ни воды, ни травы, люди и животные изнывают от голода и жажды.

Я беру свой шаманский бубен и пытаюсь вызвать дождь, чтобы предотвратить гибель всего живого. Мне это удается – начинается дождь. И в этот момент я наслаждаюсь тем, что вокруг меня бабочки и все оживает...

Репетировали этот номер мы, конечно, без дождя, но на соревнованиях все было по-настоящему.

По темпу этот номер в чем-то похож на мой показательный «Уэнсдей», но там я больше работала руками, а тут всем телом – ногами, головой, всем чем только можно.

Этот номер не свойственен моему типу, потому что у меня было больше лиричных программ, классических, если их так можно назвать. А тут больше темперамента, свободы движений, и если честно, от этой программы я кайфанула.

Мы очень тщательно подбирали костюм. Было два варианта, но остановились на этом, в каком я каталась. С костюмом очень помогла моя мама. До начала выступлений она часов десять сидела над костюмом, доделывала какие-то маленькие детали, где-то убирала, меняла, добавляла. Необычные сережки, в которых я каталась, сделала тоже она.

Отдельное спасибо я хотела бы сказать нашему визажисту Карине, которая сделала мне очень крутую прическу и макияж. Я была в полном восторге.

Выступление на этом турнире мне точно запомнится. Номер получился необычный, классный и новый по стилю для меня», – сказала фигуристка.

5 лучших номеров шоу-турнира: шаманка Валиева, Ягудин и Траньков, футбол на льду (с отсылкой к Роналду) и Gangnam Style