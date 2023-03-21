Валиева о шоу-программе в образе шаманки: «Этот номер не свойственен моему типу, тут больше темперамента, свободы движений. От этой программы я кайфанула»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Камила Валиева Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Камила Валиева рассказала о сюжете своего номера на турнире по шоу-программам.

«Даниил Маркович (Глейхенгауз) вместе с Этери Георгиевной (Тутберидзе) сначала поставили мне один номер, но потом поняли, что он немного не для шоу-программ и предложили другой вариант – образ шаманки.

Сюжет моей программы такой: я выхожу из вигвама и вижу, что все вокруг выжжено засухой, нет ни воды, ни травы, люди и животные изнывают от голода и жажды.

Я беру свой шаманский бубен и пытаюсь вызвать дождь, чтобы предотвратить гибель всего живого. Мне это удается – начинается дождь. И в этот момент я наслаждаюсь тем, что вокруг меня бабочки и все оживает...

Репетировали этот номер мы, конечно, без дождя, но на соревнованиях все было по-настоящему.

По темпу этот номер в чем-то похож на мой показательный «Уэнсдей», но там я больше работала руками, а тут всем телом – ногами, головой, всем чем только можно.

Этот номер не свойственен моему типу, потому что у меня было больше лиричных программ, классических, если их так можно назвать. А тут больше темперамента, свободы движений, и если честно, от этой программы я кайфанула.

Мы очень тщательно подбирали костюм. Было два варианта, но остановились на этом, в каком я каталась. С костюмом очень помогла моя мама. До начала выступлений она часов десять сидела над костюмом, доделывала какие-то маленькие детали, где-то убирала, меняла, добавляла. Необычные сережки, в которых я каталась, сделала тоже она.

Отдельное спасибо я хотела бы сказать нашему визажисту Карине, которая сделала мне очень крутую прическу и макияж. Я была в полном восторге.

Выступление на этом турнире мне точно запомнится. Номер получился необычный, классный и новый по стилю для меня», – сказала фигуристка.

5 лучших номеров шоу-турнира: шаманка Валиева, Ягудин и Траньков, футбол на льду (с отсылкой к Роналду) и Gangnam Style

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41 комментарий

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Неволяшка
Ответ nina1212
ей очень идут эти формы. Она не выглядит толстой, она мощная, сильная, другая.. Вайц там просила новую Ками, так вот она,
У меня голоса закончились, я Вам так плюсую ++++
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asusp527
Ответ Владислава Крюкова
Вы когда в следующий раз что-то про спортсменов писать будете, вспоминайте всё что от других требуете и сами соответсвуйте своей мерке ,а то как то у вас не очень получается. "переход на личности- верный признак недостатка аргументов и воспитания".
Пишу свое мнение, как и все здесь. Если оно не нравится- не мои проблемы.
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Владислава Крюкова
Ответ asusp527
Переход на личности- верный признак недостатка аргументов и воспитания.
Вы когда в следующий раз что-то про спортсменов писать будете, вспоминайте всё что от других требуете и сами соответсвуйте своей мерке ,а то как то у вас не очень получается.
"переход на личности- верный признак недостатка аргументов и воспитания".
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Mary Ion
Было бы здорово что-то такое увидеть на соревнованиях) для КП вполне зашло бы
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Ирина Иванова
Эта эффектная, блестяще исполненная, программа для шоу-турнира, выполняет функцию отражения негативной постолимпийской энергии, закрытия гештальта и предупреждает бесчисленных хейтеров, что теперь в арсенале "балетной" Камилы, кроме 4Т, есть шаманский бубен)
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oldparakhod
Спустя пару дней, пересмотрел номер Камилы. Блин, ну реально круто. Скажу словами ТАТ, Камила может всё!
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nina1212
Ответ Неволяшка
Как бы я не относилась к Камиле, но номер мне понравился очень, и она была в нем абсолютно органична. Даже пубертатные формы можно обыграть умело и с юмором. Не поняла я судей здесь тоже.
ей очень идут эти формы. Она не выглядит толстой, она мощная, сильная, другая.. Вайц там просила новую Ками, так вот она,
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asusp527
Ответ Forever Alone
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Переход на личности- верный признак недостатка аргументов и воспитания.
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Самасебезвезда
Ответ Elena Polkina
"копикэт с номеров Алины, со Жрицы, с Лары" 🙈 - Вы хоть их смотрели )))
В отличии от вас, да, смотрела.
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Forever Alone
Ответ asusp527
Наконец -то оценки без облизывания допингистки. Понятно, что непривычно и не нравится, но придется принять😁
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Самая цитируемая и вообще недура
Как ни крути, но этот номер был лучшим. И с точки зрения идеи, и сложности хорео, и крутости исполнения. Браво, Ками и ТШТ.
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anyen
Ответ Неволяшка
Вообще мне понравились номера ТШТ практически все. И если сейчас в шоу Тутберидзе будут шоу-номера Камилы и Алины, то народ с удовольствием пойдет посмотреть на них вживую.
Абсолютно верно. Специально собираемся приехать в СПБ на шоу. Билеты купили ещё до этого соревнования. Теперь очень надеемся, что на шоу будут номера, показанные на этом турнире. Хочется увидеть вживую.
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Elena Polkina
Ответ Самасебезвезда
По-русски не понимаете? В номере ничего нового, сплошной копикэт с номеров Алины, со Жрицы, с Лары и т.д.
"копикэт с номеров Алины, со Жрицы, с Лары" 🙈 - Вы хоть их смотрели )))
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Тимур Муратов
Ответ asusp527
Наконец -то оценки без облизывания допингистки. Понятно, что непривычно и не нравится, но придется принять😁
засудили ты ничего нипанимаешь комилла витиран комила воевала
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Elenavasilevna
Ответ asusp527
Наконец -то оценки без облизывания допингистки. Понятно, что непривычно и не нравится, но придется принять😁
А при чем тут облизывание? )))) Камила пока ещё не дисквалифицирована, имеет полное право принимать участие, прокатала этот номер она просто здорово, и вращения и скольжение, шаги - всё было на высочайшем уровне. Принять приняли, как и многое другое на этом шоу, но то, что номер, который в результате зрительского голосования - один из лидеров, говорит всё же не об облизывании , а о слабой компетентности ( ну или ангажированности)))) жюри. Только и всего.
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Molly
Это нудли не свойственны твоему типу, у тебя и бровок подвижных нет, а вот темперамент, энергия есть. Именно такие программы очень идут Камиле.
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Додик Аксель
Ответ Elena Savanuk
Именно новизной был пронизан весь номер, и получилось очень зрелищное представление на льду, а в конце номера лед оросил настоящий дождь, который Камила в образе шаманки вызывала в процессе своего номера !
Необычный и оригинальный номер получился с интересной находкой в виде дождя.
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asusp527
Ответ Elenavasilevna
Очень красивый получился номер и в плане декораций, и в плане артистизма самой Камилы. Как раз таки сложилось впечатление, что Камила в нем органична. Всё сошлось воедино кроме оценок .
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Olga.t
Камила показала, что диапазон её артистичности безграничен, такие разноплановые образы она представляет ярко и захватывающе!
Судьи конечно показали свою некомпетентность, равнодушие к работе спортсменов... Очень жаль.
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Татьяна Семёновна
Камила! Тебе номер понравился, вот и катай его в шоу, получай удовольствие, кайфуй и весели зрителей! И не обращай внимания на противоречивые мнения: это все субъективно. Главное мнение только твое!
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Самасебезвезда
Ответ Elena Polkina
Чтаааа ? Вообще не поняла...
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Elena Polkina
Ответ Самасебезвезда
Я в шоке с таких любителей фк, которые смотрят только на костюм. Какая новизна и незабитость, вы в себе? Номер сплошной повтор программ Загитовой. Вы на элементы-то смотрите, а не только на костюм и на реквизиты.
Чтаааа ? Вообще не поняла...
+2
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Elena Savanuk
Ответ Додик Аксель
Камила смело берётся за новизну. И этот номер наглядная иллюстрация. Было интересно и необычно видеть её шаманство на льду.
Именно новизной был пронизан весь номер, и получилось очень зрелищное представление на льду, а в конце номера лед оросил настоящий дождь, который Камила в образе шаманки вызывала в процессе своего номера !
+6
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Самасебезвезда
Ответ Elena Polkina
Камила и ТШТ, СПАСИБО. Номер драйв, номер energy, номер кайф от новизны и незабитости, номер как раз то, что надо и , главное без пафоса и дебильной абстракции.
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buturlinomo
Ну не должны такие выступления оценивать по баллам!
С непонятным критерием.
+5
-1
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