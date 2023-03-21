Грассль о тренировках в России: «Пока еще не очень привык, сложно, довольно одиноко, и я скучаю по дому. Да и погода непривычная – так холодно!»

Итальянский фигурист рассказал, к чему не может привыкнуть в России.

Грассль тренируется в Москве под руководством .

– Как моя жизнь в Москве? Пока еще не очень привык, сложно, конечно – мне довольно одиноко там, и я скучаю по дому. Да и погода там довольно непривычная – так холодно!

Но на катке такая теплая атмосфера, мы так много тренируемся, и мне очень нравится, что у нас получается. Я прямо чувствую, что у меня становится больше сил и мотивации, а именно это мне особенно нужно в этом году. Я себе вообще поставил одной из целью на следующий сезон – перепрыгать всех тех девочек, с которыми я тренируюсь в Москве.

- Год назад вы говорили, что мечтаете покататься на одном льду с .

– Да, мне это удалось – это было здорово! Это были замечательные совместные тренировки. Я никогда до этого не тренировался в группе, где прыгают столько четверных и такой уровень конкуренции. Это двигает тебя вперед, – приводит слова Грассля корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.