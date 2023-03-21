Грассль о тренировках в России: «Пока еще не очень привык, сложно, довольно одиноко, и я скучаю по дому. Да и погода непривычная – так холодно!»

Теги сборная России сборная Италии мужское катание женское катание Этери Тутберидзе Анна Щербакова Даниэль Грассль Фигурное катание

Итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал, к чему не может привыкнуть в России.

Грассль тренируется в Москве под руководством Этери Тутберидзе.

– Как моя жизнь в Москве? Пока еще не очень привык, сложно, конечно – мне довольно одиноко там, и я скучаю по дому. Да и погода там довольно непривычная – так холодно!

Но на катке такая теплая атмосфера, мы так много тренируемся, и мне очень нравится, что у нас получается. Я прямо чувствую, что у меня становится больше сил и мотивации, а именно это мне особенно нужно в этом году. Я себе вообще поставил одной из целью на следующий сезон – перепрыгать всех тех девочек, с которыми я тренируюсь в Москве.

- Год назад вы говорили, что мечтаете покататься на одном льду с Анной Щербаковой.

– Да, мне это удалось – это было здорово! Это были замечательные совместные тренировки. Я никогда до этого не тренировался в группе, где прыгают столько четверных и такой уровень конкуренции. Это двигает тебя вперед, – приводит слова Грассля корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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18 комментариев

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Этери горячая
Его мечтой было кататься на льду со Щ, но потом он встретил Камилу Валиеву, так что, естественно, теперь его новая мечта - каждый день кататься с Камилой.
+3
-3
0
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Анна Беляева
Ответ Zbra
Сегодня уже +9! ;)
Ну, у нас сегодня тоже +10, но итальянскую зиму я жду не раньше середингы апреля ))) А то и конца, когда снег сойдет
+1
0
+1
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Zbra
Ответ Анна Беляева
НА катке +12-14, ан улице в Москве такая температура будет самое раннее - в конце апреля
Сегодня уже +9! ;)
0
0
0
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Mary Ion
Бедный Даник) после Италии зимовать в Москве - то еще удовольствие 😀😀😀 но хотя бы тренировки нравятся, сейчас еще весна начнётся, посимпатичнее будет, ну и в шоу-тур поедет, денег заработает 😅😀
+4
0
+4
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Triabc
после ЧМ, видимо, стартанет на родину) Не факт, что вернется. Но это тоже хороший хороший опыт был
+2
-3
-1
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Оле-Лукойе
Ответ alexnew
Холодно? Одна из самых теплых зим в Москве в этом году. :) Это второй сезон, когда я так и не надел зимнюю теплую куртку. :)
В Москве, может, одна и из тёплых, но в Италии явно теплее)
+4
0
+4
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alexnew
Ответ Morveena Bum
До сих пор не привык и до сих пор одиноко?... А как же теплая атмосфера - недостаточно греет?)
Ну, например, Квителашвили было очень непривычно и очень одиноко в Италии. :) Вы никогда когда-то уезжали один в другой город? А в другую страну, а тем более с неизвестным Вам языком, культурой и еще в условиях, когда многие говорят, что Вы сделали что-то не то, то? :)
+10
-1
+9
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Анна Беляева
Ответ alexnew
Холодно? Одна из самых теплых зим в Москве в этом году. :) Это второй сезон, когда я так и не надел зимнюю теплую куртку. :)
Против италии холодно, хотя вот у нас сицилианец один вел, так он балдел от сибирского мороза. Мы все переживали,ч то наш Джампьеро замерзнет, а он прямо дольный бегал
+9
0
+9
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Alexey Belskiy
Ярослава Дронова надо включить и все наладится
+1
-3
-2
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Анна Беляева
Адель, не отдавай ему четверной флип-тройной риттбергер! Ишь чего захотел! Перепрыгать наших девчонок!
+5
-3
+2
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alexnew
Холодно? Одна из самых теплых зим в Москве в этом году. :) Это второй сезон, когда я так и не надел зимнюю теплую куртку. :)
+11
-2
+9
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Gemma157
как-то он уже надоел со своим нытьем..
+2
-10
-8
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Doctor V
Комментарий скрыт
0
-10
-10
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Ирина Иванова
С мотивацией у Даниэля, похоже, всё в порядке. Перепрыгать всех девочек ТШТ - это долгосрочная, почти нереальная, цель. С интересом жду выступления на ЧМ. Удачи!
+21
-1
+20
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Morveena Bum
До сих пор не привык и до сих пор одиноко?... А как же теплая атмосфера - недостаточно греет?)
+2
-9
-7
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Анна Беляева
Ответ Alex1104
Странно, что фигуристу холодно, вроде бы должен привыкнуть к морозцу. Да и давно уже не те зимы.
НА катке +12-14, ан улице в Москве такая температура будет самое раннее - в конце апреля
+6
0
+6
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Still Running
Ничего, Данчик, скоро придёт весна, и Москва будет куда приветливей )
+26
0
+26
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Alex1104
Странно, что фигуристу холодно, вроде бы должен привыкнуть к морозцу.
Да и давно уже не те зимы.
+3
-3
0
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