Тутберидзе о том, что не дает ученицам пить воду: «Это абсурд. Я слежу за весом фигуристов, но именно для того, чтобы они не похудели»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Фигурное катание

Этери Тутберидзе назвала абсурдом слухи о том, что она держит учениц на строгой диете.

Тутберидзе ответила на вопрос, правда ли, что она запрещает своим спортсменкам пить воду.

«Это абсурд. Наоборот, очень важна гидратация. И, конечно, я слежу за весом фигуристов, но именно для того, чтобы они не похудели... Наоборот. Вы не можете хорошо тренироваться, если не едите...

А я не позволяю фигуристам тренироваться с серьезными травмами. За ними следят врачи. В случае перелома мы останавливаемся. С другой стороны, если это мышечная проблема или небольшое растяжение, я стараюсь не убирать их из тренировочного процесса…» – сказала Тутберидзе.

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43 комментария

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Fellina
Ответ Zbra
Стоп. Она сама рассказывала о важности каждого грамма, о том, что важно не ждать, когда наберется много веса, а сразу скидывать, как только заметна прибавка...
Но она говорит здесь только о воде.
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Doctor of Philosophy
Ответ Владислава Крюкова
Да. Я их путаю вечно. Что одна Полина, что другая) Простите
Это ещё что - там в группе ещё Полина Шубодёрова была:)
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elmih16
Ответ SportAbramovich
Святая женщина, а мы наговариваем(
Причём тут святость, просто отличный тренер.
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Владислава Крюкова
Ответ Doctor of Philosophy
Это про Полину Шелепень отрывок? А она тут при чём?
Да. Я их путаю вечно. Что одна Полина, что другая) Простите
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Ёжик_в_тумане
Ответ Anneta28
У нее что, когнитивный диссонанс? Вот что она говорила про травму Косторной, у которой на тот момент был перелом руки и она была загипсована до локтя. "Здесь вообще глобальная история. Можно по-разному к этому относиться – может, какая-то жестокость или еще что-то. Но, честно, я считаю, что можно было попробовать и кататься с этой травмой. Потому что Евгения Медведева на чемпионате России каталась с гипсом на руке, и никто об этом даже не знал. И она прекрасно выиграла тот чемпионат России".
Можно было бы, а не иди и катайся в обязательном порядке, решение все равно оставили за Косторной.
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Ёжик_в_тумане
Ответ stella88
У Алены как раз был шанс. Тутберидзе видела форму Щербаковой, а третья путевка могла уйти Туктамышевой. Поэтому без вопросов отправили бы и Алену третьей. Собственно, оттуда и недоумение Тутберидзе в интервью на первом - ей было не понять, как можно было даже не попробовать зацепиться за такую возможность.
Ну теперь и в итервью самой Косторной сожаление об Олимпиаде
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Alealeale
Ответ stella88
У Алены как раз был шанс. Тутберидзе видела форму Щербаковой, а третья путевка могла уйти Туктамышевой. Поэтому без вопросов отправили бы и Алену третьей. Собственно, оттуда и недоумение Тутберидзе в интервью на первом - ей было не понять, как можно было даже не попробовать зацепиться за такую возможность.
В конце 2021 Аня даже с падением на кваде обошла бы чистую Косторную. Алене по 140 баллов тогда ставили.
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Ёжик_в_тумане
Ответ Julnita
Ну да, конечно, а Алёна Косторная, на которую Тутзе разозлилась, что она не смогла выступить на ЧР из-за перелома - как всегда врунья и ленивая 😏
Это была не злость, сожаление.
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stella88
Ответ Алена Иванова
Если бы Косторная была уверена что она отберется на Олимпиаду, она бы и с гипсом откатала. Но у неё и так шансов было ноль. Перед ней там толпа квадисток, нафига ей себя ещё добивать
У Алены как раз был шанс. Тутберидзе видела форму Щербаковой, а третья путевка могла уйти Туктамышевой. Поэтому без вопросов отправили бы и Алену третьей. Собственно, оттуда и недоумение Тутберидзе в интервью на первом - ей было не понять, как можно было даже не попробовать зацепиться за такую возможность.
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Svetmel
Ответ Julnita
Окончательное решение CAS по Камиле на носу вот и заговорила наша молчунья 😏
Оно ещё далеко не на носу. Даже Банька считает, что раньше конца года его не будет)
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Doctor of Philosophy
Ответ Владислава Крюкова
Комментарий удален пользователем
Это про Полину Шелепень отрывок? А она тут при чём?
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SegaYasch
Ответ Doctor of Philosophy
На Олимпийских играх - возможно. На юниорском старте в возрасте 14-ти лет, за полтора года до преодоления возрастного порога, разрешающего участие во взрослых соревнованиях - нет. Конкретно тот случай, например, привёл к тому, что Поля ногу во время тренировок добила до полного разрыва связок, всё равно вынуждена была сняться, и в итоге подорвала здоровье так, что вообще не смогла построить никакую взрослую карьеру, ни на какие главные старты не попадала, в 17 лет закончила, толком ничего и не начав. Это точно в любом спорте так?
Да, согласен с вами полностью. Мое предположение подходит только под большие старты
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Happy_Kleo
Ну да. Медведева каталась с гипсом, Загитову зачем-то погнали на ЧР выступать с жутким ожогом на ноге, а также помнится Дудаков говорил,что опять же Загитова выступала с температурой 38+ и ничего,нормально. Также Тутберидзе не настояла на снятии Усачевой с ЭГП в итоге карьере Даши скорее всего конец-а сама Тутберидзе все тихо-мирно свалила на саму Дашу и ее родителей. Список дальше может быть очень длинным.
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Morveena Bum
мимими.
Алинка, конечно, много чего несуразного может сказать, но конкретно тут вызывает доверие на 100%.
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Julnita
Ответ Svetlana Libra
Своеобразный диалог получился в этом вью. Как-будто в зале суда. Подсудимая,Тутберидзе, а что вы скажете вот на это..., а как вы можете объяснить вот то...
Окончательное решение CAS по Камиле на носу вот и заговорила наша молчунья 😏
+7
-3
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Владислава Крюкова
Ответ Doctor of Philosophy
На Олимпийских играх - возможно. На юниорском старте в возрасте 14-ти лет, за полтора года до преодоления возрастного порога, разрешающего участие во взрослых соревнованиях - нет. Конкретно тот случай, например, привёл к тому, что Поля ногу во время тренировок добила до полного разрыва связок, всё равно вынуждена была сняться, и в итоге подорвала здоровье так, что вообще не смогла построить никакую взрослую карьеру, ни на какие главные старты не попадала, в 17 лет закончила, толком ничего и не начав. Это точно в любом спорте так?
Комментарий удален пользователем
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Julnita
Ну да, конечно, а Алёна Косторная, на которую Тутзе разозлилась, что она не смогла выступить на ЧР из-за перелома - как всегда врунья и ленивая 😏
+10
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Zbra
Ответ expertmer2020
От воды до ВАДЫ - один глоток.
И известно, откуда :)
+1
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Zbra
Стоп. Она сама рассказывала о важности каждого грамма, о том, что важно не ждать, когда наберется много веса, а сразу скидывать, как только заметна прибавка...
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Doctor of Philosophy
Ответ SegaYasch
Я могу ошибаться, но мне кажется, учитывая что у фигуристов как правило соревновательная карьера довольно короткая, то логика есть в том чтобы выступать с травмой. Ты долго готовишься, долго набираешь форму да и возможно такого шанса больше не будет - я бы выбрал участие с травмой, чем не участие совсем. Да и многие спортсмены так делают в любом виде спорта
На Олимпийских играх - возможно. На юниорском старте в возрасте 14-ти лет, за полтора года до преодоления возрастного порога, разрешающего участие во взрослых соревнованиях - нет. Конкретно тот случай, например, привёл к тому, что Поля ногу во время тренировок добила до полного разрыва связок, всё равно вынуждена была сняться, и в итоге подорвала здоровье так, что вообще не смогла построить никакую взрослую карьеру, ни на какие главные старты не попадала, в 17 лет закончила, толком ничего и не начав. Это точно в любом спорте так?
+5
0
+5
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Svetlana Libra
Своеобразный диалог получился в этом вью. Как-будто в зале суда. Подсудимая,Тутберидзе, а что вы скажете вот на это..., а как вы можете объяснить вот то...
+5
-3
+2
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SegaYasch
Ответ Doctor of Philosophy
"...я не позволяю фигуристам тренироваться с серьезными травмами..." Видимо, надрыв связки, с которым Поля Цурская приехала в Дебрецен и с которым провела там тренировки, всем померещился.
Я могу ошибаться, но мне кажется, учитывая что у фигуристов как правило соревновательная карьера довольно короткая, то логика есть в том чтобы выступать с травмой. Ты долго готовишься, долго набираешь форму да и возможно такого шанса больше не будет - я бы выбрал участие с травмой, чем не участие совсем. Да и многие спортсмены так делают в любом виде спорта
+1
-1
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Алена Иванова
Если бы Косторная была уверена что она отберется на Олимпиаду, она бы и с гипсом откатала. Но у неё и так шансов было ноль. Перед ней там толпа квадисток, нафига ей себя ещё добивать
+9
-5
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Dizzod
Ответ Doctor of Philosophy
"...я не позволяю фигуристам тренироваться с серьезными травмами..." Видимо, надрыв связки, с которым Поля Цурская приехала в Дебрецен и с которым провела там тренировки, всем померещился.
от тренировки освобождает только справка из морга
+6
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Sgi
Правильно, почему бы не усугубить растяжение )
+7
-5
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