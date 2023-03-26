назвала абсурдом слухи о том, что она держит учениц на строгой диете.

Тутберидзе ответила на вопрос, правда ли, что она запрещает своим спортсменкам пить воду.

«Это абсурд. Наоборот, очень важна гидратация. И, конечно, я слежу за весом фигуристов, но именно для того, чтобы они не похудели... Наоборот. Вы не можете хорошо тренироваться, если не едите...

А я не позволяю фигуристам тренироваться с серьезными травмами. За ними следят врачи. В случае перелома мы останавливаемся. С другой стороны, если это мышечная проблема или небольшое растяжение, я стараюсь не убирать их из тренировочного процесса…» – сказала Тутберидзе.