Тарасова о словах Сакамото про россиянок: «Есть еще нормальные люди. Японцы – очень ответственные и человечные»
Татьяна Тарасова прокомментировала слова Каори Сакамото о российских фигуристках.
Сакамото заявила в разговоре с корреспондентом Sports.ru, что возвращение россиянок на международную арену придаст ей мотивации, и она ждет этого события.
«Есть еще нормальные люди. Очень приятно, что они спортсмены, что они японцы.
Потому что отношение к японцам особенное, по крайней мере, у меня. Много работаю с ними, это очень ответственные и человечные люди», – сказала Тарасова.
Каори Сакамото: «Когда к соревнованиям вновь допустят россиянок, это определенно придаст мне мотивации. Жду этого момента с нетерпением»
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