прокомментировала слова Каори Сакамото о российских фигуристках.

Сакамото заявила в разговоре с корреспондентом Sports.ru, что возвращение россиянок на международную арену придаст ей мотивации, и она ждет этого события.

«Есть еще нормальные люди. Очень приятно, что они спортсмены, что они японцы.

Потому что отношение к японцам особенное, по крайней мере, у меня. Много работаю с ними, это очень ответственные и человечные люди», – сказала Тарасова.

Каори Сакамото: «Когда к соревнованиям вновь допустят россиянок, это определенно придаст мне мотивации. Жду этого момента с нетерпением»