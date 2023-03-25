Тарасова о словах Сакамото про россиянок: «Есть еще нормальные люди. Японцы – очень ответственные и человечные»

Теги Татьяна Тарасова сборная России сборная Японии женское катание Каори Сакамото Фигурное катание

Татьяна Тарасова прокомментировала слова Каори Сакамото о российских фигуристках.

Сакамото заявила в разговоре с корреспондентом Sports.ru, что возвращение россиянок на международную арену придаст ей мотивации, и она ждет этого события. 

«Есть еще нормальные люди. Очень приятно, что они спортсмены, что они японцы.

Потому что отношение к японцам особенное, по крайней мере, у меня. Много работаю с ними, это очень ответственные и человечные люди», – сказала Тарасова.

Каори Сакамото: «Когда к соревнованиям вновь допустят россиянок, это определенно придаст мне мотивации. Жду этого момента с нетерпением»

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1 комментарий

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Manatusik
Чет начиталась я высказываний всяких Вагнер и комментарии про оценки Грассля и уже возвращаться неохота. Наших там также гнобить будут, когда вернемся?
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