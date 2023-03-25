Трусова о том, что выбрала бы между пятерным прыжком и олимпийским золотом: «Пятерной – это мое, очень люблю быть первой, но Олимпиада все-таки моя мечта»

выбрала между первым в истории пятерным прыжком и олимпийским золотом.

«Всплыл, конечно, пятерной. Потому что это мое, я очень люблю быть первой, но Олимпиада все-таки моя мечта, так не могу тут сказать...» – сказала фигуристка в эфире Okko.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Трусова завоевала серебро.