Трусова о том, что выбрала бы между пятерным прыжком и олимпийским золотом: «Пятерной – это мое, очень люблю быть первой, но Олимпиада все-таки моя мечта»
Александра Трусова выбрала между первым в истории пятерным прыжком и олимпийским золотом.
«Всплыл, конечно, пятерной. Потому что это мое, я очень люблю быть первой, но Олимпиада все-таки моя мечта, так не могу тут сказать...» – сказала фигуристка в эфире Okko.
На Олимпиаде-2022 в Пекине Трусова завоевала серебро.
- "Что-то мне подсказывает, что нет" 🤣
Было довольно мило: Саша спокойная такая, искренняя, но более осторожная в словах, выглядит хорошо, живёт интересно, судя по всему. Голос чудный, конечно.
Это навсегда.