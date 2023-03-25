Трусова о том, что выбрала бы между пятерным прыжком и олимпийским золотом: «Пятерной – это мое, очень люблю быть первой, но Олимпиада все-таки моя мечта»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова выбрала между первым в истории пятерным прыжком и олимпийским золотом.

«Всплыл, конечно, пятерной. Потому что это мое, я очень люблю быть первой, но Олимпиада все-таки моя мечта, так не могу тут сказать...» – сказала фигуристка в эфире Okko.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Трусова завоевала серебро.

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9 комментариев

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Natalia Solomakha
- "Что-то мне подсказывает, что, прыгни ты пятерной, то...(выиграла бы и ОИ)"
- "Что-то мне подсказывает, что нет" 🤣
Было довольно мило: Саша спокойная такая, искренняя, но более осторожная в словах, выглядит хорошо, живёт интересно, судя по всему. Голос чудный, конечно.
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miladoc1
Не будет ни пятерного, ни другой Олимпиады…
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tanya_1111
Если Саша хочет продолжать карьеру надо пережить перестроение тела и возвращаться к ЭГ, всё же с Соколовской каши не сваришь, но кажется мне что свободная жизнь затянет.
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Маргарита В Сафронова
Судьба революционера она такая. Но Саша стала квадовой легендой
Это навсегда.
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lepestok
наконец-то она четко сказала, что хочет выигрывать. и слава богу. Для чего это жеманство, что медали не важны?? В истории остаются результат и медали, а не прокаты.
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kate_ko
Если честно, была у меня надежда, что именно Саша сможет дойти до следующей Олимпиады, но после перехода в шоу "Давай поженимся" by Светлана Соколовская, она иссякла( в итоге пустые разговоры про 5й и золото ОИ, а не будет ни того, ни другого 🤷🏼‍♀️
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asusp527
Сумбур...
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Den3Lo
Она и раньше говорила, что золото Олимпиады ее мечта. Так, что не новость
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Tata777
так медали не важны или важны?
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