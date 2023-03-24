Энберт о ЧМ: «Мужское катание называют флагманом нашего спорта, Малинин старается удержать это звание. Думаю, шесть квадов ему под силу»

Александр Энберт считает, что фигурист Илья Малинин может исполнить 6 квадов в программе.

25 марта Малинин, представляющий сборную США, выступит с произвольной программой. Он заявил шесть четверных прыжков, включая аксель.

«От Малинина все и ждали шести квадов. Это абсолютно закономерное заявление. Если Александра Трусова заявляет пять в женском катании, мне кажется вполне нормальным, что в мужском одиночном катании заявляют шесть.

Мы, болельщики, долго этого ждали. Мужское катание называют флагманом нашего спорта. Илья старается удержать это звание. Думаю, что шесть квадов ему под силу. Все будет зависеть от его формы и эмоционального состояния», – заявил бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании.

Все запуталось на ЧМ у фигуристов: лидер – с травмой, Малинин отстает с чистым прокатом, ветеран из США – 6-й без квадов