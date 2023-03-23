Наталья Бестемьянова: «Хорошая ли из Трусовой получится журналистка, сказать сложно. Ее блоги не читала, но сегодня этим занимаются все кому не лень»

Теги сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Александра Трусова Фигурное катание

Наталья Бестемьянова высказалась о поступлении Александры Трусовой на факультет журналистики.

Сегодня появилась информация, что Трусова зачислена в МГУ и посещает занятия. 

«То, что человек хочет совершенствоваться в разных областях, совершенно не говорит о том, что она собирается закончить спортивную карьеру.

А хорошая ли из нее получится журналистка, сказать сложно. Скорее, это вопрос к вам, ее будущим коллегам.

Ее блоги не читала, но сегодня этим занимаются все кому не лень. Думаю, она уже давно это делает, ничего в этом плохого не вижу», – сказала Бестемьянова.

Трусова зачислена в МГУ на факультет журналистики («Чемпионат»)

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9 комментариев

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Валерий Петров
Ну поступила так поступила, чего бухтеть-то? И тем более обзвоны устраивать (не забудьте любимому "журналисту" Лизу позвонить)
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Зямлянин
Ответ tanya_1111
А это он сам так придумал.
Саша с детства была достигатором. Уверена, что у неё всегда были высокие оценки и баллы.
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tanya_1111
Ответ Зямлянин
А с чего Вы взяли, что у Саши не высокие баллы ?
А это он сам так придумал.
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vanessa2021
Ответ Назар Игорь
Странная формулировка - "зачислена". Насколько известно туда большой конкурс и нужно иметь высокие баллы.
Очевидно Саша пошла на платное отделение.
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tanya_1111
Как же Саша жила без 100500 мнений о выборе своей специальности.
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vanessa2021
Пошел обзвон.. Спортсу делают просмотры Загитова и Трусова))
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Зямлянин
Ответ Назар Игорь
Странная формулировка - "зачислена". Насколько известно туда большой конкурс и нужно иметь высокие баллы.
А с чего Вы взяли, что у Саши не высокие баллы ?
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22somebody22
Будет очередная недоделанная блогерша.
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Назар Игорь
Странная формулировка - "зачислена". Насколько известно туда большой конкурс и нужно иметь высокие баллы.
+3
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