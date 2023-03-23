Наталья Бестемьянова: «Хорошая ли из Трусовой получится журналистка, сказать сложно. Ее блоги не читала, но сегодня этим занимаются все кому не лень»
Наталья Бестемьянова высказалась о поступлении Александры Трусовой на факультет журналистики.
Сегодня появилась информация, что Трусова зачислена в МГУ и посещает занятия.
«То, что человек хочет совершенствоваться в разных областях, совершенно не говорит о том, что она собирается закончить спортивную карьеру.
А хорошая ли из нее получится журналистка, сказать сложно. Скорее, это вопрос к вам, ее будущим коллегам.
Ее блоги не читала, но сегодня этим занимаются все кому не лень. Думаю, она уже давно это делает, ничего в этом плохого не вижу», – сказала Бестемьянова.
Трусова зачислена в МГУ на факультет журналистики («Чемпионат»)
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