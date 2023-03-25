Япония выиграла медальный зачет ЧМ-2023 с лучшим результатом по золоту в истории страны, США – 2-е, Южная Корея – 3-я

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная Канады сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи сборная Бельгии сборная Италии Фигурное катание

Сборная Японии выиграла медальный зачет ЧМ-2023 по фигурному катанию.

Японские фигуристы показали лучший результат по золотым медалям в истории своей страны. Они завоевали 3 золота.

На ЧМ-2022 у японцев было 2 золота и 2 серебра. 

Чемпионат мира по фигурному катанию-2023

Медальный зачет

1. Япония – 3-0-0 (3)

2. США – 1-1-1 (3)

3. Южная Корея – 0-2-0 (2)

4. Италия – 0-1-1 (2)

5-6. Бельгия – 0-0-1 (1)

5-6. Канада – 0-0-1 (1)

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25 комментариев

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Vasily Ivanov
Интересно ,а когда в программу ЧМ включат командный турнир , как на ОИ ?
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Виктория Петрова
Я скучаю по Лакернику, оказывается этот дедушка сдерживал аппетиты японский мафии. Лично у меня в лидерах корейцы.
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asusp527
Ответ Мурманчанин37
Меня терзают смутные сомнения, что медальный зачет выиграла другая азиатская страна - Южная Корея))
Ваши терзания- ваши проблемы.
Японцы молодцы!
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tanya_1111
Как по мне так это просто плевок в сторону корейской сборной.
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tanya_1111
Ответ Sincere
Чм 2021 в Стокгольме был крутой. исторический российский пьедестал у девочек, Чен с гениальным Глассом и суммой за 320, триумф наших пар.
Чен в тот ЧМ был потрясающ.
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tull
Дедушка Лакерник ушел, а бардак начал процветать. Осталось 6,0 вернуть и раздавать медальки по очереди, а кто в очереди стоять не хочет, тех отстранить
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bolelschiza
Ответ ano
То есть? а куда делся чемпионат мира 1999 с 4 русскими золотыми медалями?
в истории Японии имелось в виду
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Sincere
Ответ Triabc
а последнее корейское))) Итого: Япония 0-0-1
не соглашусь, Шома тут по делу выиграл)
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StanislavaKhalina
Я искренне надеюсь, что хоть кому-то в Японии за это стыдно.) Липовые чемпионы. А настоящие молодцы на этом ЧМ корейцы.
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Sincere
Ответ Сладкий пончик
Помню ЧМ в Сайтаме, где победила Алина, а Элизабет взяла серебро. Потом ЧМ в Стокгольме, где Аня выдала далеко не лучший свой прокат в ПП, Саша носилась за квадами, а Лиза была ... просто Лизой. И как журчали тут все, что тухлый чемпионат получился. О наивные, знали бы мы тогда....
Чм 2021 в Стокгольме был крутой. исторический российский пьедестал у девочек, Чен с гениальным Глассом и суммой за 320, триумф наших пар.
+3
-3
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Сладкий пончик
Помню ЧМ в Сайтаме, где победила Алина, а Элизабет взяла серебро.
Потом ЧМ в Стокгольме, где Аня выдала далеко не лучший свой прокат в ПП, Саша носилась за квадами, а Лиза была ... просто Лизой. И как журчали тут все, что тухлый чемпионат получился. О наивные, знали бы мы тогда....
+8
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Лина Лоцик
Ответ ano
То есть? а куда делся чемпионат мира 1999 с 4 русскими золотыми медалями?
Для Японии, имелось в виду. Перефразирую.
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Triabc
Ответ Triabc
а последнее корейское))) Итого: Япония 0-0-1
а не, не так: 0-0-2 (думаю, бронзу бы забрали спортивная пара и Уно)
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ano
То есть? а куда делся чемпионат мира 1999 с 4 русскими золотыми медалями?
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La Gushka
Правильные страны получили медали! Миролюбивые!!!
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Triabc
Ответ Sincere
Два японских золота из трех на самом деле российские.
а последнее корейское))) Итого: Япония 0-0-1
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Anna Stefan
Ответ Мурманчанин37
Корейцам не хватает стабильности и далеко не факт, что кто-нибудь из них также откатает в следующем году. Но, в любом случае, вице-президенту подсуетиться стоит))
Зато их много))) Вроде ещё их танцевальная пара есть у Лозонов. Не видела её, скорее всего, без очереди ей будет не пробиться, но при своём президенте, большом желании и хороших вложениях ничего невозможного нет)))
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Triabc
Ответ Defender64
Для этого нужна была сильная спортивная пара (действительно, молодцы ребята), домашняя арена и отстранение основного конкурента в двух видах из 3 выигранных. Порадуемся за жителей американской колонии на островах - какие у них замечательные спортсмены.
И еще грибы в двух видах, где должна была другая американская колония выигрывать)
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Маргарита В Сафронова
Японцы не упустили свой шанс)))))) Использовали политический турнир максимально.
+2
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Беглый*
Четыре липовых чемпиона и ни у кого из них нет чемпионского проката. Позорный ЧМ. Точка!
+16
-7
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Defender64
Для этого нужна была сильная спортивная пара (действительно, молодцы ребята), домашняя арена и отстранение основного конкурента в двух видах из 3 выигранных.
Порадуемся за жителей американской колонии на островах - какие у них замечательные спортсмены.
+10
-4
+6
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Мурманчанин37
Ответ Anna Stefan
В следующем году выиграют, если своих спонсоров подтянут и "ЧМ" будет проходить не в Японии и не в США))) Опять же, вице-президент подсуетится)))
Корейцам не хватает стабильности и далеко не факт, что кто-нибудь из них также откатает в следующем году. Но, в любом случае, вице-президенту подсуетиться стоит))
+4
0
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Anna Stefan
Ответ Мурманчанин37
Меня терзают смутные сомнения, что медальный зачет выиграла другая азиатская страна - Южная Корея))
В следующем году выиграют, если своих спонсоров подтянут и "ЧМ" будет проходить не в Японии и не в США))) Опять же, вице-президент подсуетится)))
+5
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Sincere
Два японских золота из трех на самом деле российские.
+8
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Мурманчанин37
Меня терзают смутные сомнения, что медальный зачет выиграла другая азиатская страна - Южная Корея))
+20
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