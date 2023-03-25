Япония выиграла медальный зачет ЧМ-2023 с лучшим результатом по золоту в истории страны, США – 2-е, Южная Корея – 3-я

Сборная Японии выиграла медальный зачет ЧМ-2023 по фигурному катанию.

Японские фигуристы показали лучший результат по золотым медалям в истории своей страны. Они завоевали 3 золота.

На ЧМ-2022 у японцев было 2 золота и 2 серебра.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2023

Медальный зачет

1. Япония – 3-0-0 (3)

2. США – 1-1-1 (3)

3. Южная Корея – 0-2-0 (2)

4. Италия – 0-1-1 (2)

5-6. Бельгия – 0-0-1 (1)

5-6. Канада – 0-0-1 (1)