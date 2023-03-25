Фигурист Матвей Ветлугин: «Хотел пойти в биатлон, но не вышел ростом. Люблю кататься на лыжах и стрелять в тире»

Фигурист Матвей Ветлугин показал пародию на Дмитрия Губерниева.

– Если Женя Плющенко все-таки не прокомментирует выступление, то Губерниев прокомментирует то, как я комментирую. Еще один образ. У меня дедушка – двукратный чемпион мира по биатлону (Юрий Колмаков – Sports.ru).

– А почему ты в биатлон не пошел?

– Хотел. Но, наверное, я по антропометрическим показателям не подхожу туда. Я не вышел ростом. Я просто люблю кататься на лыжах и стрелять в тире или в детстве – из игрушечного автомата.

– Где ты катаешься на лыжах?

– В Москве у меня через дорогу Кусковский парк. А в Питере тоже есть рядом зеленые территории. Я все никак не могу доехать до базы Лесгафта в Кавголово. Там есть трасса.

– Я там сдавал лыжи как раз.

– Я не сдавал лыжи. Я пришел, назвал фамилию дедушки, мне поставили зачет, – сказал Ветлугин.

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Видео Первого канала (Ветлугин пародирует Губерниева с 27:30):