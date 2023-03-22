Чемпион мира по танцам Каташинский: «Ветлугину удалось показать комедийный жанр на 100%, несмотря на мнение нескольких человек в жюри»

Танцоры Каташинские оценили номер Матвея Ветлугина на турнире шоу-программ.

Марина и Артемий Каташинские – трехкратные чемпионы мира по спортивным танцам.

— Один из ярчайших комедийных номеров на шоу-турнире показал . Как вам его выступление? И как думаете, почему у него не получилось побороться за победу?

Марина: Думаю, у Матвея все получилось. Я слышу отзывы на протяжении этих четырех дней только о нем. Можно стать чемпионом, и про тебя забудут на следующий день. А можно занять далеко не первое место, но у тебя будет признание среди людей. Тут еще непонятно, проиграл он или выиграл.

Я думаю, что он, очевидно, сделал свою работу, и результат налицо, потому что сейчас разговоры только о его шоу-программе и о том, как он так виртуозно смог совместить четыре программы спортсменов в своем одном прокате. Я думаю, это очень-очень крутой эксперимент, и для этого нужно брать на себя риски. Он рискнул, и за это ему честь и хвала.

Артемий: Я, кстати, считаю, что это как раз тот случай, когда Матвею удалось показать комедийный жанр на 100%, несмотря на мнение нескольких человек в жюри.

— Чего ему не хватило, чтобы победить?

Артемий: Мне кажется, что не хватило чисто каких-то вкусовых качеств судей, их какого-то оценочного мнения. Для меня он был самодостаточным артистом на льду в тот момент.