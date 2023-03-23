Семененко о номере для турнира шоу-программ: «Мы с мамой за полтора дня сделали куклу. Мама сотворила невероятное: придумала все крепежи, «механизмы»

Фигурист Евгений Семененко рассказал, как создавали куклу для его шоу-программы.

«Идею номера придумали мы вместе с тренерами и Ильей Авербухом. Номер у меня состоит из трех частей. Я даже записал словами сюжет, чтобы было понятно. Сейчас прочту.

В первой части призрак руководит мной, моими мыслями и сознанием, дергая меня за нити. Вторая часть – я разрываю эти нити и освобождаюсь от его влияния, начинаю жить самостоятельно. И третья – я приобретаю власть над людьми, руковожу ими, становлюсь кукловодом, начинаю дергать других за нити, подчиняя себе действия и сознание людей.

То есть это история превращения марионетки в человека и затем человека в кукловода. Знаете, на воплощение этого замысла было потрачено очень много сил...

Вообще, сначала у меня была совсем другая идея, но потом я нашел новый трек Phantom в исполнении WayV и от первоначальной темы отказался, потому что эта мне понравилась больше.

Ставили номер и . Третью часть программы я должен был исполнить с куклой.

С реквизитом забавно получилось. Мы обратились к профессиональным мастерам, причем, ходили к разным, но все говорили, что на изготовление такой куклы уйдет минимум неделя, а «готовых» не было. Без куклы номер терял всякий смысл, и тогда мы с мамой подумали: раз такая история, надо самим включаться и за полтора дня мы сделали такую куклу.

Мама, конечно, сотворила невероятное, потому что придумала все крепежи, «механизмы», чтобы я мог номер катать», – сказал Семененко.

Создав интригу вокруг судей, организаторы шоу-турнира помешали фигуристам. Как это исправить?