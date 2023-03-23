Семененко о номере для турнира шоу-программ: «Мы с мамой за полтора дня сделали куклу. Мама сотворила невероятное: придумала все крепежи, «механизмы»

Теги Илья Авербух сборная России мужское катание Татьяна Прокофьева Евгений Семененко Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Фигурист Евгений Семененко рассказал, как создавали куклу для его шоу-программы.

«Идею номера придумали мы вместе с тренерами и Ильей Авербухом. Номер у меня состоит из трех частей. Я даже записал словами сюжет, чтобы было понятно. Сейчас прочту.

В первой части призрак руководит мной, моими мыслями и сознанием, дергая меня за нити. Вторая часть – я разрываю эти нити и освобождаюсь от его влияния, начинаю жить самостоятельно. И третья – я приобретаю власть над людьми, руковожу ими, становлюсь кукловодом, начинаю дергать других за нити, подчиняя себе действия и сознание людей.

То есть это история превращения марионетки в человека и затем человека в кукловода. Знаете, на воплощение этого замысла было потрачено очень много сил...

Вообще, сначала у меня была совсем другая идея, но потом я нашел новый трек Phantom в исполнении WayV и от первоначальной темы отказался, потому что эта мне понравилась больше.

Ставили номер Илья Авербух и Татьяна Прокофьева. Третью часть программы я должен был исполнить с куклой.

С реквизитом забавно получилось. Мы обратились к профессиональным мастерам, причем, ходили к разным, но все говорили, что на изготовление такой куклы уйдет минимум неделя, а «готовых» не было. Без куклы номер терял всякий смысл, и тогда мы с мамой подумали: раз такая история, надо самим включаться и за полтора дня мы сделали такую куклу.

Мама, конечно, сотворила невероятное, потому что придумала все крепежи, «механизмы», чтобы я мог номер катать», – сказал Семененко.

Создав интригу вокруг судей, организаторы шоу-турнира помешали фигуристам. Как это исправить?

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10 комментариев

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Мария Тихонова
Ответ Залина Малина
Это здорово, когда многие придумали что-то действительно оригинальное для шоу. Но у Жени опять K-POP, это очень вторично.
Опять музыка европейских композиторов, это очень вторично!
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Вся в Витоне
Мне кажется, перемудрили
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mtoo
Если ещё раз будет этот турнир, никто не будет заморачиваться с номерами. Прокатают нудли. Всем уже это ясно
+2
0
+2
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mtoo
Очень понравился номер Жени. И музыка, и костюм, и кукла. И само исполнение
+3
0
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Шубная моль
Ответ SALMON
Это был такой кринж, уж простите
Да нет, никакого кринжа не было. Номер считывался. Только вот вполне ожидаемо, что Семененко будет ставить под к-поп. Болею за этого фигурста, но номер восторга не вызвал, несмотря на сложность.
+1
0
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Виктория Устинова
Мамы могут всё!😃
+11
0
+11
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Anastasia 17
Какие мамы у наших фигуристов и фигуристок молодцы!
+13
0
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Adeline
Что бы мы делали без таких мам
Хорошая мама - это и доктор, и дизайнер-костюмер, и психолог, и инженер, чего только не сделаешь для ребёнка
+23
0
+23
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Залина Малина
Это здорово, когда многие придумали что-то действительно оригинальное для шоу. Но у Жени опять K-POP, это очень вторично.
+12
-4
+8
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SALMON
Это был такой кринж, уж простите
+4
-10
-6
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