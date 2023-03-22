Жук о переходе Степановой и Букина: «Мы прошли вместе долгий путь в 15 лет, вырастили пару с нуля до топового уровня. Что сделаешь, это их решение»

Теги сборная России Ирина Жук танцы на льду Александра Степанова Иван Букин переходы ТАСС Фигурное катание

Ирина Жук назвала неожиданным уход из группы Александры Степановой и Ивана Букина

«Мы узнали об этом перед мои отъездом в Сайтаму на чемпионат мира. Конечно, это было неожиданно: ребята пришли, попрощались, подарили букет и озвучили, что будут кататься в группе Жулина.

Мы прошли вместе долгий путь в 15 лет, вырастили пару с нуля до топового уровня. Что сделаешь, это их решение, у нас остались прекрасные молодые пары – будем работать», – сказала Жук. 

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7 комментариев

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Toba Door
Сб давно топчутся на месте
+2
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vb2c2sshnk
Кто просил букет?
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Галина Александрова
Показания разнятся)))
+1
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Адриана
Ну вот и пойми их, а Свинин, говорит, что потом узнали, что пришли, просто попращались....В общем, пытаются в показаниях, ну да ладно. Решили, так решили, а время покажет.
+6
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Katerina Sunny
Ответ блОК
А Жук с кем будет в Сайтаме?
С венгерскими танцорами.
+2
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блОК
А Жук с кем будет в Сайтаме?
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Katerina Sunny
А Жук говорит, что про Жулина ребята сказали сами.
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