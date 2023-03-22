Жук о переходе Степановой и Букина: «Мы прошли вместе долгий путь в 15 лет, вырастили пару с нуля до топового уровня. Что сделаешь, это их решение»

назвала неожиданным уход из группы и .

«Мы узнали об этом перед мои отъездом в Сайтаму на чемпионат мира. Конечно, это было неожиданно: ребята пришли, попрощались, подарили букет и озвучили, что будут кататься в группе Жулина.

Мы прошли вместе долгий путь в 15 лет, вырастили пару с нуля до топового уровня. Что сделаешь, это их решение, у нас остались прекрасные молодые пары – будем работать», – сказала Жук.