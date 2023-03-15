«Колени нужно будет размять, чтобы не отвалились». Первый канал показал, как Худайбердиева и Базин готовятся к турниру шоу-программ

Теги Первый канал танцы на льду Егор Базин Елизавета Худайбердиева Денис Самохин Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Первый канал показал подготовку Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина к шоу-турниру. 

Чемпионы России в танцах на льду готовят показательный номер для соревнований с тренером Денисом Самохиным. 

Турнир по шоу-программам «Русский вызов» пройдет 18 марта в Москве.

Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Похлебаева
Ответ Беглый*
Тут у всех свои намёки. Каждый верит в то, во что хочет. Лично мне кажется, что выиграет Ягудин, он тут, можно сказать, самый артистичный, лишь бы постановки были интересные. Прыжки здесь ничего не стоят, но при этом хотя бы двойные он должен скручивать даже сейчас.
Согласна,Ягудин прямо артистище!!!Отрывки подготовки его номера показали,КАК же он способен вызывать эмоции, практически от небольшого жеста, лёгкого движения.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Іра Блоцкая-Вараксіна
Ответ Беглый*
Тут у всех свои намёки. Каждый верит в то, во что хочет. Лично мне кажется, что выиграет Ягудин, он тут, можно сказать, самый артистичный, лишь бы постановки были интересные. Прыжки здесь ничего не стоят, но при этом хотя бы двойные он должен скручивать даже сейчас.
Откровенно я вот например Ягудина в фаворитах имею. Но это для меня, а не про распил приза)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Беглый*
Ответ Ирина Похлебаева
Ну тут на сайте многие намекают,что победитель в кулуарах уже известен.Якобы из-за такого крупного призового фонда,надо знать с кем пилить выигрыш. Но по их намёкам,я так и не поняла,кто же должен пилить и победить.
Тут у всех свои намёки. Каждый верит в то, во что хочет. Лично мне кажется, что выиграет Ягудин, он тут, можно сказать, самый артистичный, лишь бы постановки были интересные. Прыжки здесь ничего не стоят, но при этом хотя бы двойные он должен скручивать даже сейчас.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Похлебаева
Ответ Беглый*
Вот будет прикольно, если они выиграют
Ну тут на сайте многие намекают,что победитель в кулуарах уже известен.Якобы из-за такого крупного призового фонда,надо знать с кем пилить выигрыш.
Но по их намёкам,я так и не поняла,кто же должен пилить и победить.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anita Levchenko
Лиза чудесно выглядит🙂❤️
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Heopsa
Еще бы Первый канал не показал Худайбердиеву))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Беглый*
Вот будет прикольно, если они выиграют
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий