«Колени нужно будет размять, чтобы не отвалились». Первый канал показал, как Худайбердиева и Базин готовятся к турниру шоу-программ
Первый канал показал подготовку Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина к шоу-турниру.
Чемпионы России в танцах на льду готовят показательный номер для соревнований с тренером Денисом Самохиным.
Турнир по шоу-программам «Русский вызов» пройдет 18 марта в Москве.
Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?
Но по их намёкам,я так и не поняла,кто же должен пилить и победить.