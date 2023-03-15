«Колени нужно будет размять, чтобы не отвалились». Первый канал показал, как Худайбердиева и Базин готовятся к турниру шоу-программ

Первый канал показал подготовку и к шоу-турниру.

Чемпионы России в танцах на льду готовят показательный номер для соревнований с тренером Денисом Самохиным.

Турнир по шоу-программам «Русский вызов» пройдет 18 марта в Москве.

Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?