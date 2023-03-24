Александр Жулин: «С российскими спортсменами Сакамото пьедестал еще, может быть, могла занять, первое место – вряд ли»

отреагировал на победу японки на чемпионате мира.

«Потерял ли чемпионат мира в уровне, где победительница не владеет ультра-си? Конечно. Не хватает чемпионату российских спортсменов? Абсолютно. Я даже не смотрел.

С российскими спортсменами Сакамото пьедестал еще, может быть, могла занять, первое место – вряд ли», – сказала заслуженный тренер России.