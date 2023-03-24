Александр Жулин: «С российскими спортсменами Сакамото пьедестал еще, может быть, могла занять, первое место – вряд ли»
Александр Жулин отреагировал на победу японки Каори Сакамото на чемпионате мира.
«Потерял ли чемпионат мира в уровне, где победительница не владеет ультра-си? Конечно. Не хватает чемпионату российских спортсменов? Абсолютно. Я даже не смотрел.
С российскими спортсменами Сакамото пьедестал еще, может быть, могла занять, первое место – вряд ли», – сказала заслуженный тренер России.
Она каталась гораздо хуже, в сравнении с ней же самой на Олимпиаде!
Эти баллы, на этом Чемпионате Мира вообще не отражают уровень исполнения, к которому Я, смотря на наших, даже Юниорок, уже привык.