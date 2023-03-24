Александр Жулин: «С российскими спортсменами Сакамото пьедестал еще, может быть, могла занять, первое место – вряд ли»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Александр Жулин сборная Японии женское катание Каори Сакамото Фигурное катание

Александр Жулин отреагировал на победу японки Каори Сакамото на чемпионате мира.

«Потерял ли чемпионат мира в уровне, где победительница не владеет ультра-си? Конечно. Не хватает чемпионату российских спортсменов? Абсолютно. Я даже не смотрел.

С российскими спортсменами Сакамото пьедестал еще, может быть, могла занять, первое место – вряд ли», – сказала заслуженный тренер России.

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16 комментариев

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maripous
Ну и что что победительница не владеет ультра си? А зачем ей владеть ультра си, если там никто не владеет? Это никому не нужно. Все прекрасно обходятся и без ультра си и без российских фигуристов.
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BeyPyrom
Ответ alexnew
Ммм... Ну, если очень повезло бы и половина наших так и не доехала бы до ЧМ. В конце-концов Валиеву же обыграла на олимпиаде, так что все может быть, но в общем и целом 4 место - потолок.
Валиева в принципе отказалась катать ПП, А не проиграла. Это может только Вам не понятно?
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Brokkoli
Не смотрел чтобы не завидовать тем, кто туда попал
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Катерь
Зачем комментировать то, что не смотрел?
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miladoc1
К чему комментарий, если не смотрел?!
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alexnew
Ответ umma
Какой пьедестал она бы смогла занять ??? Он о чем вообще..если бы там были наши действующие лидеры, то она даже близко бы никуда не попала ,да и все остальные в том числе ...
Ну, ниже 4 не опустилась бы, ведь больше 3 наших никак не попало бы на ЧМ, причем, Акатьеву сразу минусуем... Ну, и потом не забывайте, что как только наши бы там оказались, судейская бригада сразу бы прозрела и нашла бы все недокруты и неясные ребра даже там, где их нет, вот только не увидела бы всего этого у Сакамото. :) Это все равно ей бы не помогло при чистых прокатах наших, но при развале могла быть в тройке.
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Gemma157
Ответ umma
Какой пьедестал она бы смогла занять ??? Он о чем вообще..если бы там были наши действующие лидеры, то она даже близко бы никуда не попала ,да и все остальные в том числе ...
ну могла бы, вообще-то. на чм-21 у щербаковой было 234 балла, у туктамышевой 220, у трусовой 217. сакамото с ее 224 вполне могла бы
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tanya_1111
Ответ umma
Какой пьедестал она бы смогла занять ??? Он о чем вообще..если бы там были наши действующие лидеры, то она даже близко бы никуда не попала ,да и все остальные в том числе ...
На ОИ поехало 3 наших лидера, у Сакомото бронза.
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alexnew
Ммм... Ну, если очень повезло бы и половина наших так и не доехала бы до ЧМ. В конце-концов Валиеву же обыграла на олимпиаде, так что все может быть, но в общем и целом 4 место - потолок.
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tanya_1111
Ответ Наталья Грабовская
Ну, если бы на ЧМ поехали только двое российских одиночниц...))
или если бы кто-то попался на допинге
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Mari777
Капитан очевидность
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tancha.20
Если бы чемпионат проводился в Йошкар-оле и без дискриминации по возрасту, как требуют решения ООН, то российским спортсменам в лучшем случае светило одно место на пьедестале, после Костылевой и Принёвой, а если бы Базылюк откатала без ошибок, то и без медалей остались.
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Роман Волков
С таким катанием, какое было Сейчас, Пьедестал был бы Не возможен!
Она каталась гораздо хуже, в сравнении с ней же самой на Олимпиаде!
Эти баллы, на этом Чемпионате Мира вообще не отражают уровень исполнения, к которому Я, смотря на наших, даже Юниорок, уже привык.
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umma
Какой пьедестал она бы смогла занять ??? Он о чем вообще..если бы там были наши действующие лидеры, то она даже близко бы никуда не попала ,да и все остальные в том числе ...
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Наталья Грабовская
Ну, если бы на ЧМ поехали только двое российских одиночниц...))
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Ирина Иванова
А Жулин, как всегда: "Не смотрел, но осуждаю"
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