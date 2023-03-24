Елена Радионова: «Если бы наши девочки были на чемпионате мира, мы бы точно отхватили пару медалей»

высказалась о победе на чемпионате мира.

«Понятно, если бы наши девочки были там, мы бы точно отхватили пару медалей.

Но в Японии всегда были сильные одиночницы, и Япония еще раз подтвердила свой уровень: у них и пара выиграла сейчас чемпионат мира, это вообще сенсация.

Но, конечно, мы все ждем, когда мы тоже будем конкурировать на международной арене и сможем навязывать действительно серьезную борьбу», — сказала Радионова.