Елена Радионова: «Если бы наши девочки были на чемпионате мира, мы бы точно отхватили пару медалей»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России сборная Японии женское катание Елена Радионова Каори Сакамото Фигурное катание

Елена Радионова высказалась о победе Каори Сакамото на чемпионате мира. 

«Понятно, если бы наши девочки были там, мы бы точно отхватили пару медалей.

Но в Японии всегда были сильные одиночницы, и Япония еще раз подтвердила свой уровень: у них и пара выиграла сейчас чемпионат мира, это вообще сенсация.

Но, конечно, мы все ждем, когда мы тоже будем конкурировать на международной арене и сможем навязывать действительно серьезную борьбу», — сказала Радионова.

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31 комментарий

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alexnew
Ну, вообще если бы приехали без 3, это было провалом. Ну, потому, что 2 совсем уж валяются, а за одну минимальная борьба...
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Raduga
Ответ Voronok
Радионова, ты бредишь.. Отхватили бы пару медалей, сможем навязывать борьбу.. Видели мы сегодня этих сильных японских одиночниц и не только их, на весь ЧМ без слез не взглянешь. Тут Гущина порвала бы всех, не говоря о топах.
Гущиной постааили бы днищенские компы.
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Новый Орлеан
Ответ Raduga
Нас возвращать не хотят. С какого перепугу нас вернут с тремя квотами? Нас убирали ради этого - чтобы не мешать другим. А тут вдруг квоты вернут. Угу). Бегут и падают.
Так а какого чёрта вы морочите голову с 1 квотой? Нас допустят если мы их разгромим. А если мы их разгромим, то условия будут наши. Логично? Логично.
Так что не нужно тут притворяться калекой и говорить про 1 квоту. 1 квота - минус одно призовое место. А следом ещё минус 2. У вас с арифметикой хорошо? у них - тоже. Зачем им отдавать халявные медальки?
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Новый Орлеан
Ответ Raduga
Посмотрим). Будет 1 квота. Как раз к ОИ, если успеем, вернем 3. И то не факт.
Ахах и вы меня называли наивным? В ближайшие 5 лет никаких квот. Ровно - ноль! Какие Игры?
Тут просто такой расчёт: проиграем - ноль. Ничего не будет. Прах и пепел.
Выиграем - 3 квоты, различные индульгенции.
Но игра будет вдолгую. Кто мечтает о Кортине - может забыть её смело. Нас там не будет ни при каких обстоятельствах. По Парижу нюансы в теннисистках.
Так что можете своём блокнотике отметить следующий факт - ближайшие 5 лет россиян на олимпиадах не будет.
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Raduga
Ответ Новый Орлеан
Нет, как раз наоборот.
Нас возвращать не хотят. С какого перепугу нас вернут с тремя квотами? Нас убирали ради этого - чтобы не мешать другим. А тут вдруг квоты вернут. Угу). Бегут и падают.
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Competition Score
Ответ Гарриет
А зачем? Зачем ломать себе колени и спину после 20? Тело и здоровье у нас одни, других не будет. Так что удариться в клише топовых вопросов на более менее объективный комментарий с попыткой набросить не получится. Отдыхайте.
Очень интересно. Ну, вот поэтому Каори - двукратная ЧМ, а здоровые - кто, что успел.
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Raduga
Ответ Новый Орлеан
Нет, как раз наоборот.
Посмотрим). Будет 1 квота. Как раз к ОИ, если успеем, вернем 3. И то не факт.
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Гарриет
Ответ Competition Score
Перечислите 3 фигуристки в РосФК старше 18, которые набирают 224 балла.
А зачем? Зачем ломать себе колени и спину после 20? Тело и здоровье у нас одни, других не будет.

Так что удариться в клише топовых вопросов на более менее объективный комментарий с попыткой набросить не получится. Отдыхайте.
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The Grey
А почему только пара, а не все три? Радионова не верит в российских фигуристок? Ну и зря. Стоит также отметить, что Сакамото победила за счет грибов и кореянка Хэин Ли явно была сильнее.
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ribikorto
Ответ Voronok
Радионова, ты бредишь.. Отхватили бы пару медалей, сможем навязывать борьбу.. Видели мы сегодня этих сильных японских одиночниц и не только их, на весь ЧМ без слез не взглянешь. Тут Гущина порвала бы всех, не говоря о топах.
Гущину бы судили как ноунейма. Как и Горбачеву. И тренеры у них не грибные. Дали бы компы как Пинзарроне и до свидания. Акатьева не проходит по возрасту, Валиеву с открытым делом отправлять неразумно. Остаются Петросян, Муравьева и Туктик. Но Муравьева на финале была после травмы, бог знает что там к ЧМ могло быть. Особенно если бы ее начали форсированно готовить к нему. Поэтому 100% гарантий нет.
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Новый Орлеан
Ответ Raduga
Угу). Наивный вы).
Нет, как раз наоборот.
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Raduga
Ответ Новый Орлеан
Не будет. 3 и компенсация за моральный ущерб.
Угу). Наивный вы).
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EmperorNazer
Ответ I. Bryzgalov
Не любая. Например, Акатьева ещё из юниорок не вышла, а Валиева под следствием, так что наша нынешняя команда это Туктик-Петросян-Мура.
Ну я это подразумевал, любая из топ-6 по взрослым, если угодно. Валиеву в теории ничто бы не помешало отправить, так как дисквалификации у нее пока нет, но наверное, федра не стала бы этого делать, учитывая, что она опять попала бы под каток прессы.
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Новый Орлеан
Ответ Raduga
Увидите - будет 1 квота.
Не будет. 3 и компенсация за моральный ущерб.
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Competition Score
Ответ Ортодокс7
Любители фк набирают высокие баллы своих кумиров только судейскими грибами
И телами неизношенными. Только недолог путь и грибные прицепы, скорее всего, канули в лету вместе с дедом Лакерником. Он теперь их раздает исключительно на внутренних стартах.
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Raduga
Ответ Новый Орлеан
С какого перепуга? Мы пропустили не по своей вине. А значит квот - 3.
Увидите - будет 1 квота.
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I. Bryzgalov
Ответ EmperorNazer
Пару медалей отхватили бы, только если третьей поехала бы сама Радионова. Любая тройка из топ-6 ЧР или ФГП с вероятностью 98% забрала бы весь пьедестал.
Не любая. Например, Акатьева ещё из юниорок не вышла, а Валиева под следствием, так что наша нынешняя команда это Туктик-Петросян-Мура.
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Ортодокс7
Ответ Competition Score
Перечислите 3 фигуристки в РосФК старше 18, которые набирают 224 балла.
Любители фк набирают высокие баллы своих кумиров только судейскими грибами
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Ортодокс7
Леночка, пересмотри ЧМ-2021. Ты его забыла или не смотрела? Там были плачевные итоги для честного спорта
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Новый Орлеан
Ответ Анастасия Внукова
Как можно отхватить пару медалей, если у нас ОДНА квота в каждом виде из-за пропуска прошлогоднего ЧМ?
С какого перепуга? Мы пропустили не по своей вине. А значит квот - 3.
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EmperorNazer
Пару медалей отхватили бы, только если третьей поехала бы сама Радионова. Любая тройка из топ-6 ЧР или ФГП с вероятностью 98% забрала бы весь пьедестал.
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Competition Score
Ответ Гарриет
Пару медалей? Любая комбинация спортсменов из ТОП-10 ЧР увезла бы медали всех мастей. Да и тройка девчонок из мемориала Жука по новисам каталась куда более увереннее и мастеровитее по технике, чем нынешние золото и бронза. При всей любви к Луне. Идеальна была Ха Ен: сочетание чистоты, изящности, высоких прыжков, невероятного платья, музыки и т.п.
Перечислите 3 фигуристки в РосФК старше 18, которые набирают 224 балла.
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Жизненная
Когда сможем навязать "конкурентную борьбу" каскаду 1-3?!Да Лиза, Соня, Адель, Ками, Алина на голову сильнее этой Каори. и не пару медалей, а весь пьедестал...и паре японской тоже не видать чемпионства как своих ушей, при наших Мтшках, Бойких и ТМ
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Лакс
Ответ Анастасия Внукова
Как можно отхватить пару медалей, если у нас ОДНА квота в каждом виде из-за пропуска прошлогоднего ЧМ?
у неё " если бы наши девочки", а не одна
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Роман Волков
Если бы были Три наши девочки, не думаю, чтобы все Три упустили бы медали.
Я вот сравниваю оценки и катание с оценками у Нас, сколько бы баллов Могла получить Алина Горбачёва на этом Чемпионате Мира?
Даже она была сильнее, ярче и лучше всех на Голову, на Две головы!
Честно говоря, угнетающее впечатление от этого Чемпионата Мира, в Женской части. Деградировали Все.
А комментаторы, какое Хорошее выступление у Хендрикс!
Это просто смешно!
+6
-2
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