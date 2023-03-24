Елена Радионова: «Если бы наши девочки были на чемпионате мира, мы бы точно отхватили пару медалей»
Елена Радионова высказалась о победе Каори Сакамото на чемпионате мира.
«Понятно, если бы наши девочки были там, мы бы точно отхватили пару медалей.
Но в Японии всегда были сильные одиночницы, и Япония еще раз подтвердила свой уровень: у них и пара выиграла сейчас чемпионат мира, это вообще сенсация.
Но, конечно, мы все ждем, когда мы тоже будем конкурировать на международной арене и сможем навязывать действительно серьезную борьбу», — сказала Радионова.
Так что не нужно тут притворяться калекой и говорить про 1 квоту. 1 квота - минус одно призовое место. А следом ещё минус 2. У вас с арифметикой хорошо? у них - тоже. Зачем им отдавать халявные медальки?
Тут просто такой расчёт: проиграем - ноль. Ничего не будет. Прах и пепел.
Выиграем - 3 квоты, различные индульгенции.
Но игра будет вдолгую. Кто мечтает о Кортине - может забыть её смело. Нас там не будет ни при каких обстоятельствах. По Парижу нюансы в теннисистках.
Так что можете своём блокнотике отметить следующий факт - ближайшие 5 лет россиян на олимпиадах не будет.
Так что удариться в клише топовых вопросов на более менее объективный комментарий с попыткой набросить не получится. Отдыхайте.
Я вот сравниваю оценки и катание с оценками у Нас, сколько бы баллов Могла получить Алина Горбачёва на этом Чемпионате Мира?
Даже она была сильнее, ярче и лучше всех на Голову, на Две головы!
Честно говоря, угнетающее впечатление от этого Чемпионата Мира, в Женской части. Деградировали Все.
А комментаторы, какое Хорошее выступление у Хендрикс!
Это просто смешно!