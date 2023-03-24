Катарина Гербольдт: «Против нас голосовали, голосуют и будут голосовать, потому что все хотят иметь титулы высокого ранга»

Теги Катарина Гербольдт чемпионат мира по фигурному катанию сборная России женское катание Фигурное катание

Катарина Гербольдт рассказала, что не следит за чемпионатом мира по фигурному катанию.

В женском одиночном катании победу одержала японка Каори Сакамото.

«Я за событиями чемпионата мира не слежу, поскольку считаю, что раз нас дисквалифицировали и мы им неинтересны, они нам тем более неинтересны. А соперники есть всегда и у всех. Даже самый уверенный в себе спортсмен может ошибиться. Понятно, что кто-то по набору элементов сильнее или слабее, но побеждает тот, кто катается чище. Спорт – вещь непредсказуемая.

Наши девушки на сегодняшний день – неважно, в каком возрасте, даже в 19 лет, – как побеждали, так и будут побеждать. Конкуренция у нас в стране – самая высокая, и считается, что сложнее выиграть чемпионат России, чем чемпионат мира», – сказала Гербольдт.

Экс-фигуристка считает, что при условии участия россиянок результаты ЧМ были бы другими.

«На сто процентов сложилось бы все по-другому. Потому что когда выступают наши девушки, и накал намного сильнее. И все спортсмены отмечают, что без наших им кататься спокойнее и увереннее. В принципе, они голосовали, голосуют и будут голосовать против нас, потому что все хотят иметь титулы высокого ранга. И когда нет наших, их можно разыграть среди других. А так – получается, что наши забирают медали во всех видах», – добавила она.

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2 комментария

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Olga.t
Безусловно, наши девочки сейчас самые сильные в мире, и забрали бы наверняка весь пьедестал.
Но голосуют против возвращения наших на международные соревнования совсем по другой причине.
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Katerina Sunny
Про все виды Гербольдт загнула. Даже бронза у мужчин на ЧМ была давно.
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