Катарина Гербольдт: «Против нас голосовали, голосуют и будут голосовать, потому что все хотят иметь титулы высокого ранга»

рассказала, что не следит за чемпионатом мира по фигурному катанию.

В женском одиночном катании победу одержала японка Каори Сакамото.

«Я за событиями чемпионата мира не слежу, поскольку считаю, что раз нас дисквалифицировали и мы им неинтересны, они нам тем более неинтересны. А соперники есть всегда и у всех. Даже самый уверенный в себе спортсмен может ошибиться. Понятно, что кто-то по набору элементов сильнее или слабее, но побеждает тот, кто катается чище. Спорт – вещь непредсказуемая.

Наши девушки на сегодняшний день – неважно, в каком возрасте, даже в 19 лет, – как побеждали, так и будут побеждать. Конкуренция у нас в стране – самая высокая, и считается, что сложнее выиграть чемпионат России, чем чемпионат мира», – сказала Гербольдт.

Экс-фигуристка считает, что при условии участия россиянок результаты ЧМ были бы другими.

«На сто процентов сложилось бы все по-другому. Потому что когда выступают наши девушки, и накал намного сильнее. И все спортсмены отмечают, что без наших им кататься спокойнее и увереннее. В принципе, они голосовали, голосуют и будут голосовать против нас, потому что все хотят иметь титулы высокого ранга. И когда нет наших, их можно разыграть среди других. А так – получается, что наши забирают медали во всех видах», – добавила она.