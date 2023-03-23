Илья Малинин заявил 6 четверных прыжков, включая аксель, на произвольную программу ЧМ

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Американский фигурист Илья Малинин заявил 6 четверных прыжков на произвольную программу чемпионата мира.

В частности, спортсмен планирует исполнить четверные аксель, флип, лутц, сальхов, а также четверной лутц и тройной сальхов в каскаде через олйер, каскад четверной тулуп – тройной тулуп.

ЧМ проходит в японской Сайтаме, сегодня Малинин занял второе место в короткой программе. С произвольной фигуристы выступят 25 марта.

Чемпионат мира по фигурному катанию. Уно лидирует после короткой программы, Малинин – 2-й, Грассль – 8-й, Квителашвили – 21-й

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16 комментариев

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tim55555
Забить всех прыгами. Посмотрим что из этого получится. Хотелось бы всё-таки сбалансированного катания.
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ЮИ
Безумству храбрых... (с)
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Бобынин
Осспаде!! Да куда ж столько?!)) Остановите его кто-нибудь
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Наталья Грабовская
Ответ Gemma157
эм, так он 4а весь сезон и делает
Я это к тому, что здесь очень интересная и необычная трансляция прокатов - показывают высоту прыжков, скорость и длину пролёта - такое редко бывает, поэтому можно ещё с этой позиции сравнивать. А то, что он первый приземлил 4А, я конечно же знаю.
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Gemma157
Ответ Этери горячая
Илья должен быть ведущим. Сёма бросает японские грибы. Ужасное судейство.
у уно тоже много квадов, пусть и без каскада 4-3. зато у него есть качественное катание, линии, музыкальность
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tanya_1111
Даже если не всё получится, это очень интересно, завтра буду держать кулаки за него.
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Тайга86
Илья явно куёт железо пока горячо) Как бы только не поломался в этой гонке в самом начале взрослой карьеры. Чен как-то осознанно, постепенно к своим рекордам подходил, а здесь проскальзывает торопливость и горячность что ли...Круто конечно...фиг знает, может и правильно, пока молод совсем и силы есть...
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Sky Smoker
Вот это киборг! Наследие Чена растёт семимильными шагами) Дерзай, дорогой. И пусть прыжки покорятся.
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Gemma157
Ответ Наталья Грабовская
В КП у Малинина был самый высокий 3А - 71 см - это объективный показатель, свидетельствующий о наличии потенциала к тому, чтобы сделать 4А - хватит высоты на крутку. Очень интересно будет наблюдать ПП. Нервы у него, по-моему, тоже стальные.
эм, так он 4а весь сезон и делает
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Этери горячая
Илья должен быть ведущим. Сёма бросает японские грибы. Ужасное судейство.
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Наталья Грабовская
В КП у Малинина был самый высокий 3А - 71 см - это объективный показатель, свидетельствующий о наличии потенциала к тому, чтобы сделать 4А - хватит высоты на крутку. Очень интересно будет наблюдать ПП. Нервы у него, по-моему, тоже стальные.
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KMR
Ответ Sportsfan
Это не чемпионат по прыжкам. Помимо четверных ждём красивую артистичную программу, а не разгон-прыжок.
Та ладно. Как только прыжков мало и тройные - да что они умеют! Вот мы бы заехали и всех вынесли,а как про прыжки,то сразу подавай виляния бёдрам)
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Katerina Sunny
Если Илья всё-таки решится прыгать, то пусть все прыжки будут удачными. Хочется борьбы за первое место.
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ОлесяОлеська
Давай Илюха, ждём яростной борьбы, это нравится.
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Sportsfan
Ответ KMR
Вот это про спорт,а не греблю ручками
Это не чемпионат по прыжкам. Помимо четверных ждём красивую артистичную программу, а не разгон-прыжок.
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KMR
Вот это про спорт,а не греблю ручками
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