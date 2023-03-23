Илья Малинин заявил 6 четверных прыжков, включая аксель, на произвольную программу ЧМ

Американский фигурист Илья Малинин заявил 6 четверных прыжков на произвольную программу чемпионата мира.

В частности, спортсмен планирует исполнить четверные аксель, флип, лутц, сальхов, а также четверной лутц и тройной сальхов в каскаде через олйер, каскад четверной тулуп – тройной тулуп.

ЧМ проходит в японской Сайтаме, сегодня Малинин занял второе место в короткой программе. С произвольной фигуристы выступят 25 марта.

Чемпионат мира по фигурному катанию. Уно лидирует после короткой программы, Малинин – 2-й, Грассль – 8-й, Квителашвили – 21-й