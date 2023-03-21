Трусова и Медведева прокомментируют чемпионат мира по фигурному катанию на Okko
Александра Трусова и Евгения Медведева прокомментируют чемпионат мира по фигурному катанию в онлайн-кинотеатре Okko.
Трусова будет работать комментатором на произвольной программе мужчин, Медведева – на коротких программах у мужчин и женщин.
Александр Энберт и Алексей Тихонов будут комментировать парное катание.
Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 22 по 26 марта.
И поменьше личной предвзятости, которая очевидна у некоторых наших комментаторов.
Саша справится с этим.
Из всей компании комментаторов только Тихонов вызывает желание слушать!
Где настоящие профессионалы, хоть отдаленно напоминающие Николая Озерова?
Так и то лучше, чем слушать рассказы комментаторов о себе любимых. Или бесконечные цветистые слова ни о чем. Или очевидную предвзятость многих наших комментаторов.
Да, если Саша будет давать коммент по делу, типа какой заход- выезд, качество элемента и пр. Причём одинаково ко всем- такое комментирование дррогОго стОит.
В парном Тихонов это приятно, без экивоков, мягко, по делу