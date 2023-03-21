Трусова и Медведева прокомментируют чемпионат мира по фигурному катанию на Okko

и прокомментируют чемпионат мира по фигурному катанию в онлайн-кинотеатре .

Трусова будет работать комментатором на произвольной программе мужчин, Медведева – на коротких программах у мужчин и женщин.

и будут комментировать парное катание.

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 22 по 26 марта.