Трусова и Медведева прокомментируют чемпионат мира по фигурному катанию на Okko

Теги Алексей Тихонов чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Александр Энберт пары мужское катание женское катание Евгения Медведева Александра Трусова Okko Фигурное катание

Александра Трусова и Евгения Медведева прокомментируют чемпионат мира по фигурному катанию в онлайн-кинотеатре Okko.

Трусова будет работать комментатором на произвольной программе мужчин, Медведева – на коротких программах у мужчин и женщин.

Александр Энберт и Алексей Тихонов будут комментировать парное катание.

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 22 по 26 марта.

27 комментариев

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Леди Брэкнелл
Да блин, я не собиралась смотреть 🤣
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Зоя Кудряшова
Ответ Ольга Калугина
Как по делу? Тишина... потом : флип. Каскад. Чистенько. Посмотрим оценки. Так?
А не плохо называть прыжки, ведь многие любители плохо разбираются.
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Анна Беляева
Ну, прокаты Грассля и грузинских мальчишек переживем и с этими комментариями, ладно уж. В парах самым интересным, кажется, будет комментатор в студии, а не спортсмены на льду. Но, Алексея слышать всегда приятно.
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Зоя Кудряшова
Ответ D S
Нет, Трусова далеко не Алина )
И пришло же вам в голову сравнивать. Не знаю, как будет звучать Саша, но губы у нее точно не ленивые.
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Зоя Кудряшова
Ответ Agura
Господи! За что нам это! Из всей компании комментаторов только Тихонов вызывает желание слушать! Где настоящие профессионалы, хоть отдаленно напоминающие Николая Озерова?
Он футбол комментировал. И был всего лишь артистом по профессии. Но талант комментатора был от бога.
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vanessa2021
Я бы хотела, чтобы комментатор не лил воду бесконечную, а по делу говорил. Еще хотелось бы, чтобы в паузах простым зрителям немного рассказывали о том, за что ставятся хорошие уровни и гое. Типа про уровни дорожек, вращений. О гое за прыжки.. И пр.

И поменьше личной предвзятости, которая очевидна у некоторых наших комментаторов.

Саша справится с этим.
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Agura
Господи! За что нам это!
Из всей компании комментаторов только Тихонов вызывает желание слушать!
Где настоящие профессионалы, хоть отдаленно напоминающие Николая Озерова?
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vanessa2021
Ответ Ольга Калугина
Как по делу? Тишина... потом : флип. Каскад. Чистенько. Посмотрим оценки. Так?
Посмотрим, как Саша будет комментировать. Мне очень интересно.

Так и то лучше, чем слушать рассказы комментаторов о себе любимых. Или бесконечные цветистые слова ни о чем. Или очевидную предвзятость многих наших комментаторов.

Да, если Саша будет давать коммент по делу, типа какой заход- выезд, качество элемента и пр. Причём одинаково ко всем- такое комментирование дррогОго стОит.
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galik55
Квады это Сашино. Удачи ей на этом поприще. Но просто не будет.
В парном Тихонов это приятно, без экивоков, мягко, по делу
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Pennywise
Ответ Оле-Лукойе
На ОККО есть функция включения интершума вместо комментатора, если что ;)
Она не всегда работает.
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D S
Ответ Whiskey cat
Ладно Медведева, у нее язык подвешен, но Трусова разговаривает односложными предложениями, куда то ей комментировать?
Нет, Трусова далеко не Алина )
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D S
Ответ Оле-Лукойе
На ОККО есть функция включения интершума вместо комментатора, если что ;)
Под@нул так под@нул))))))
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Ольга Калугина
Ответ vanessa2021
А может это как раз хорошо, когда фк комментируют по делу, без словоблудия.
Как по делу? Тишина... потом : флип. Каскад. Чистенько. Посмотрим оценки. Так?
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Lala M
Ответ Leslie9
Хрена се, я не знала😳😳😳😳 спасибо!!
Пожалуйста)
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Оле-Лукойе
На ОККО есть функция включения интершума вместо комментатора, если что ;)
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Оксана Васильева
Интересно было бы послушать, если бы Саша разбирала прокаты с профессиональной точки зрения. В этом плане хорош британский комментатор Марк Ханретти, который подробно разбирает прокаты, но меня всегда отталкивает явная его предвзятость к россиянам.
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vanessa2021
Ответ Sedibus Perito
У Медведевой язык подвешен, но часто он её враг. Больше интересно, что Саша скажет.
Тем более Саша парней будет комментить, а в квадах она понимает как никто другой.
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Ирина Иванова
Эксперимент с комментаторами продолжается. Похоже, избегая косноязычия/дефицита словарного запаса, придется искать трансляцию с сурдопереводом.
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vanessa2021
Ответ Whiskey cat
Ладно Медведева, у нее язык подвешен, но Трусова разговаривает односложными предложениями, куда то ей комментировать?
А может это как раз хорошо, когда фк комментируют по делу, без словоблудия.
+5
-9
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Ольга Калугина
Ответ Whiskey cat
Ладно Медведева, у нее язык подвешен, но Трусова разговаривает односложными предложениями, куда то ей комментировать?
Возможно в паре с кем-нибудь будет. Напарник возьмёт на себя основную функцию.
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Sedibus Perito
У Медведевой язык подвешен, но часто он её враг. Больше интересно, что Саша скажет.
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Leslie9
Ответ Lala M
Фигурное катание без подписки можно смотреть
Хрена се, я не знала😳😳😳😳 спасибо!!
+3
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vanessa2021
Ответ Leslie9
Блин, ради Трусовой Саши-комментатора придется снова приобрести подписку на Okko, очень интересно👍
Тоже подпишусь на Окко, интересно послушать как Саша будет комментировать.
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Whiskey cat
Ладно Медведева, у нее язык подвешен, но Трусова разговаривает односложными предложениями, куда то ей комментировать?
+23
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Anna Morgan
Трусову будет интересно послушать. Медведеву уже слышали, спасибо , не надо
+9
-8
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