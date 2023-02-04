Светлана Журова: «В России фигурное катание – это культура, не только спорт. Не могу разделить, что там больше»

Теги Татьяна Навка Роман Костомаров Ирина Слуцкая сборная России допинг Ирина Роднина Светлана Журова танцы на льду Александр Горшков мужское катание женское катание Наталья Бестемьянова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова рассказала об интересе к фигурному катанию.

– Следите за фигурным катанием?

– Конечно, это один из моих любимых видов спорта. За ним невозможно не следить.

– Есть ли у вас любимый фигурист?

– Конечно, если бы не вся ситуация с Камилой Валиевой, очень многие сказали бы, что она потрясающая фигуристка. Всегда следила за Женей Плющенко, за Навкой, Костомаровым, мне безумно нравилась и Ира Слуцкая. Она не была олимпийской чемпионкой, но она – невероятная фигуристка.

Если конечно мы говорим совсем про исторические времена, то моя коллега Ирина Роднина. Она душевный человек и отличная фигуристка.

В России фигурное катание – это культура. Это не только спорт. Не могу разделить, что там больше. Бестемьянова, Букин и Горшков. Всем еще привожу Сашу Трусову в пример. Попробуйте прыгнуть пять четверных. Когда начинается вся история с трансгендерами, я говорю – им бы с Сашей посоревноваться, – сказала Журова.

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6 комментариев

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vanessa2021
Ответ Doctor of Philosophy
Судя по высказываниям так называемого российского фигурнокатательного бомонда, никакой культурой там уже давно не пахнет. Сплошное бескультурье, плевки в адрес чужих, даже прямые оскорбления. Скоро, похоже, материться начнут.
Своих фигуристов гнобят еще почище чужих. Наш фк "бомонд"- пробивает дно.

Ну и организованная травля в сми некоторых фигуристок, которые чемто " не зашли" нашему фк "бомонду" тоже не от высокой культуры.

Пусть Светлана Журова зайдет на фк ветки пару лет назад, когда Саша Трусова перешла в АП. После прочтения всех этих оскорблений и проклятий в адрес 16- летней девушки, Журова надеюсь перестанет говорить о "культуре" в фк.
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Iuasamotu
Ответ JL JL
не могу понять, почему бывшая конькобежка (как Инга Артамонова), а, сейчас не пойми кто, постоянно рассуждает о фигурном катании и вечно навязывает свое никчемное мнение.
Патамушта конькобежный спорт и фигурка, это один алкоголь под эгидой ISU
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Iuasamotu
Как раз наоборот, российская фигурка одержима именно спортивной составляющей, где прыгают четверные. А эстетическая составляющая уходит на второй план, ибо какое зрелище может быть от выступления нескладных, несформировавщихся детей?
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Doctor of Philosophy
Судя по высказываниям так называемого российского фигурнокатательного бомонда, никакой культурой там уже давно не пахнет. Сплошное бескультурье, плевки в адрес чужих, даже прямые оскорбления. Скоро, похоже, материться начнут.
+3
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бедоносец
Судя по комментариям поклонников одной без пяти минут золотой голос России, я бы не сказал что культура.🤣
+2
-2
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JL JL
не могу понять, почему бывшая конькобежка (как Инга Артамонова), а, сейчас не пойми кто, постоянно рассуждает о фигурном катании и вечно навязывает свое никчемное мнение.
+2
-1
+1
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