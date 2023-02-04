Светлана Журова: «В России фигурное катание – это культура, не только спорт. Не могу разделить, что там больше»
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова рассказала об интересе к фигурному катанию.
– Следите за фигурным катанием?
– Конечно, это один из моих любимых видов спорта. За ним невозможно не следить.
– Есть ли у вас любимый фигурист?
– Конечно, если бы не вся ситуация с Камилой Валиевой, очень многие сказали бы, что она потрясающая фигуристка. Всегда следила за Женей Плющенко, за Навкой, Костомаровым, мне безумно нравилась и Ира Слуцкая. Она не была олимпийской чемпионкой, но она – невероятная фигуристка.
Если конечно мы говорим совсем про исторические времена, то моя коллега Ирина Роднина. Она душевный человек и отличная фигуристка.
В России фигурное катание – это культура. Это не только спорт. Не могу разделить, что там больше. Бестемьянова, Букин и Горшков. Всем еще привожу Сашу Трусову в пример. Попробуйте прыгнуть пять четверных. Когда начинается вся история с трансгендерами, я говорю – им бы с Сашей посоревноваться, – сказала Журова.
Ну и организованная травля в сми некоторых фигуристок, которые чемто " не зашли" нашему фк "бомонду" тоже не от высокой культуры.
Пусть Светлана Журова зайдет на фк ветки пару лет назад, когда Саша Трусова перешла в АП. После прочтения всех этих оскорблений и проклятий в адрес 16- летней девушки, Журова надеюсь перестанет говорить о "культуре" в фк.