Наталья Бестемьянова: «Отсутствие Трусовой в финале Гран-при России скорее является потерей для нее, чем для соревнований»

не считает снятие Александры Трусовой с финала Гран-при России потерей.

«Отсутствие Александры Трусовой в финале Гран-при России скорее является потерей для нее, чем для соревнований. У нас очень много ярких личностей», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Финал Гран-при России пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.