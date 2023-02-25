Наталья Бестемьянова: «Отсутствие Трусовой в финале Гран-при России скорее является потерей для нее, чем для соревнований»

Теги сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Александра Трусова Серия Гран-при России Фигурное катание

Наталья Бестемьянова не считает снятие Александры Трусовой с финала Гран-при России потерей.

«Отсутствие Александры Трусовой в финале Гран-при России скорее является потерей для нее, чем для соревнований. У нас очень много ярких личностей», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Финал Гран-при России пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.

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9 комментариев

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Agura
Незаменимых людей нет! В мире спорта - тоже!
Трусова: это Медведева number 2. Пусть идёт своей дорогой в светлое будущее, которое ей по душе.
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Елена Иванова
Ну да, величайшие соревнования. Попасть туда - это как олимпийским чемпионом стать.)))
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alexnew
Ответ missis-Zima
Кто ярче Саши,Наталья? Совсем у вас вкуса нет и понимания спорта как такового.
Да хотя бы и Петросян.
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alexnew
Да, да. Знаем. Слышали уже ровно тоже самое в отношении Щербаковой, но вот теперь и до Трусовой очередь дошла. :) К сожалению для нее турнир ничего не потеряет от Трусовой.
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Natalia Solomakha
Ну, и оставили бы Трусову в покое, живые мертвецы от ФК. Комментировали бы своих "ярких личностей". Только осторожно, без матов и хамства, по старой привычке. А то нарвётесь на комиссию по этике, будут разбирательства нон-стоп, без перерыва на банкет.
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Девушка Безимени
да че ты так волнуешься-то..
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Doctor V
является потерей для нее, чем для соревнований.- Естественно. Денег не получит.
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Вячеслав Речапов
Да, Трусова явно не в форме
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missis-Zima
Кто ярче Саши,Наталья? Совсем у вас вкуса нет и понимания спорта как такового.
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