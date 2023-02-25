Наталья Бестемьянова: «Отсутствие Трусовой в финале Гран-при России скорее является потерей для нее, чем для соревнований»
Наталья Бестемьянова не считает снятие Александры Трусовой с финала Гран-при России потерей.
«Отсутствие Александры Трусовой в финале Гран-при России скорее является потерей для нее, чем для соревнований. У нас очень много ярких личностей», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
Финал Гран-при России пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.
Трусова: это Медведева number 2. Пусть идёт своей дорогой в светлое будущее, которое ей по душе.