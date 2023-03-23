Илья Малинин: «Мне кажется, сегодня был просто лучший прокат в моей карьере. Последние две недели я работал как сумасшедший»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян сборная США мужское катание Ше-Линн Бурн Илья Малинин Фигурное катание

Фигурист Илья Малинин считает короткую программу на ЧМ-2023 лучшим прокатом в карьере.

Американский спортсмен занял второе место по итогам короткой программы, набрав 100,38 балла.

«Мне кажется, сегодня был просто лучший прокат в моей карьере. Последние две недели я работал как сумасшедший, мы работали над каждой самой маленькой деталью в прокатах – и я просто счастлив, что удалось сегодня все это показать. Даже удивлен, что все так хорошо сложилось – я до сих пор в шоке, если честно.

Но зрителям тоже, вроде понравилось. Это вселяет в меня уверенность перед произвольной, тем более что с четверным акселем на тренировках последние пару недель у меня проблем не было. Так что с предвкушением жду субботу. Я точно готов.

В прошлом году на чемпионате мира я не знал, чего ожидать, опыта не было совсем. Поэтому я был полностью сосредоточен на прыжках. Но с тех пор мы столько времени работали над творческой стороной, занимались с Ше-Линн Бурн – и это все, надеюсь, помогло мне. И я сегодняшний на льду отличаюсь от Ильи Малинина того года.

Но я и дальше хочу продолжать много заниматься именно артистизмом – было бы здорово в следующем году для короткой программы попробовать какой-то новый стиль, что-то непривычное. Приезжал ли я к Рафаэлю Арутюняну перед чемпионатом мира для подготовки? Нет, мы решили остаться на нашем катке – у нас там нет проблем со льдом, можем тренироваться сколько хотим», – приводит слова Малинина корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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6 комментариев

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Katerina Sunny
Илья, пусть прокат в ПП будет не хуже.
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Лакс
А Лина вещала что, что Илья замена Чену и в той же группе Рафа.
Неужели Окко не может пригласить комментировать ЧМ нормальных и информированных людей.
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Светлана Менова
Сегодня молодец. Но мы помним, что было на ЧСША в ПП. Надеюсь, что ментально Илья готов лучше.
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olvl
Молодец Илья, отличный прокат. Удачи в ПП.
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sasha0872
короткая на чемпионате США мне понравилась больше
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Gemma157
ну, на 4л галка. кушка в лучшем случае..
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