Джейсон Браун о ЧМ-2023: «Мне ужасно понравилось! Столько в этом сезоне выступал в Японии в шоу, что сегодня сказал себе: пусть это будет еще одно шоу для публики»

Фигурист Джейсон Браун признался, что настраивался на чемпионат мира как на шоу.

Американец идет на втором месте в короткой программе после выступления 23 фигуристов.

«Мне ужасно понравилось выступать! Я столько в этом сезоне выступал в Японии в шоу – что сегодня я просто сказал себе: ок, пусть это будет ещё одно шоу для публики. Я рад снова выступать на соревновательном льду.

Я понимаю, что не могу уже тренироваться как раньше – и бесконечно напрыгивать программы я больше не могу. Но чем старше я становлюсь, тем интереснее для меня становятся тренировки – приходится придумывать новые подходы, чтобы оставаться в форме.

И кстати – в этом очень помогли шоу. Там ты должен выступать, вне зависимости от того, как ты себя чувствуешь. Ты должен выйти на лед и точка. И это сильно помогает в соревнованиях. Иногда мне приходилось выступать в 6 шоу за два дня, да еще по пять прокатов в каждом. Это закалило меня.

Как я принял решение остаться в спорте? Знаете, после Олимпиады я был уверен, что все, я закончил. Но я не готов был сразу об этом объявить, мне нужно было время.

После Пекина я много времени провел в разных шоу – и был в шоке, что в конце турне у меня было больше сил, чем в начале. Катать при зрителях после пандемии – очень круто, я питаюсь от публики.

Потом меня позвали на Japan Open. И поначалу меня должны были представить как фигуриста, закончившего свою карьеру. Но там надо было катать произвольную программу, а свою олимпийскую постановку я не хотел оставлять – хотел уже перевернуть ту страницу.

Поэтому мы поставили новую программу – и когда я ее прокатал, я подошел к тренерам и сказал, что не хочу уходить из спорта. Да, буду совмещать с шоу, но я готов соревноваться», – приводит слова Брауна корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.