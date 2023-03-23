Джейсон Браун о ЧМ-2023: «Мне ужасно понравилось! Столько в этом сезоне выступал в Японии в шоу, что сегодня сказал себе: пусть это будет еще одно шоу для публики»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная США мужское катание Джейсон Браун Фигурное катание

Фигурист Джейсон Браун признался, что настраивался на чемпионат мира как на шоу.

Американец идет на втором месте в короткой программе после выступления 23 фигуристов.

«Мне ужасно понравилось выступать! Я столько в этом сезоне выступал в Японии в шоу – что сегодня я просто сказал себе: ок, пусть это будет ещё одно шоу для публики. Я рад снова выступать на соревновательном льду.

Я понимаю, что не могу уже тренироваться как раньше – и бесконечно напрыгивать программы я больше не могу. Но чем старше я становлюсь, тем интереснее для меня становятся тренировки – приходится придумывать новые подходы, чтобы оставаться в форме.

И кстати – в этом очень помогли шоу. Там ты должен выступать, вне зависимости от того, как ты себя чувствуешь. Ты должен выйти на лед и точка. И это сильно помогает в соревнованиях. Иногда мне приходилось выступать в 6 шоу за два дня, да еще по пять прокатов в каждом. Это закалило меня.

Как я принял решение остаться в спорте? Знаете, после Олимпиады я был уверен, что все, я закончил. Но я не готов был сразу об этом объявить, мне нужно было время.

После Пекина я много времени провел в разных шоу – и был в шоке, что в конце турне у меня было больше сил, чем в начале. Катать при зрителях после пандемии – очень круто, я питаюсь от публики.

Потом меня позвали на Japan Open. И поначалу меня должны были представить как фигуриста, закончившего свою карьеру. Но там надо было катать произвольную программу, а свою олимпийскую постановку я не хотел оставлять – хотел уже перевернуть ту страницу.

Поэтому мы поставили новую программу – и когда я ее прокатал, я подошел к тренерам и сказал, что не хочу уходить из спорта. Да, буду совмещать с шоу, но я готов соревноваться», – приводит слова Брауна корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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