Коляда о программе под Je Suis Malade: «Зонт – это хрупкая защита от проблем, невзгод, окружающего мира. Но только не от себя, потому что от себя не убежишь»

Теги Илья Авербух сборная России мужское катание Михаил Коляда Татьяна Прокофьева Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Михаил Коляда рассказал о смысле своего показательного номера на турнире шоу-программ.

Фигурист исполнил номер под песню Je Suis Malade. 

«Музыку к этому номеру предложила Татьяна Николаевна Прокофьева, поставил его Илья Авербух. И в каждом предмете, который мы использовали в программе, был свой глубокий смысл.

Сюжет номера выглядит простым. Передо мной лестница, где вместо ступеней зонтики. Лестница – это наша жизнь с ее белыми и черными полосами. Потому и зонтики-ступени – разного цвета, начиная от черных, переходящие в серые и затем белые.

Я беру один из них и пытаюсь укрыться. По нашему замыслу, зонт – это не просто предмет, с которым вышел погулять, и не отсылка к «Поющим под дождем», а образ.

Зонт – это хрупкая защита от всего: проблем, невзгод, назойливых посторонних глаз, возможно, от окружающего мира, но только не от себя, потому что от себя не убежишь.

И осознав это, я бросаю зонт и на протяжении всего проката пытаюсь словно решить нерешенные вопросы, разобраться с собой, найти взаимопонимание с людьми.

Все мои движения показывают, как меня ломает, как бросаюсь из крайности в крайность. Страдаю. Все в моей жизни сумбурно, непонятно, и это разрывает меня...

Но в конце концов я открываюсь миру, понимаю, что, несмотря ни на что, надо продолжать идти к своей цели, и по ступенькам этой самой лестницы поднимаюсь вверх...

Наверное, в каком-то смысле это программа и про меня. Хотя каждый увидит в ней что-то свое, потому что все мы стараемся верить в свою мечту и идти к ней», – сказал Коляда.

Михаил Коляда представил на турнире шоу-программ показательный номер под Je Suis Malade

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4 комментария

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Lapo Elkann
Талант есть талант. Отличное выступление.
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Валерий Петров
В переводе песни тоже такой сюжет?
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Тайга86
Почему-то не очень запомнился номер, а зонтики запомнились...да, с градиентовой лестницей из них..Хотелось от Миши чего-то поживее что ли, поярче...Мог пошалить, удивить, как некоторые другие коллеги по турнирному льду...
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buturlinomo
Очень ждала номер Миши, потому, что люблю его катание.
Но не хватило впечатлений. Как то схалтурил Авербух
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