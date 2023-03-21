Коляда о программе под Je Suis Malade: «Зонт – это хрупкая защита от проблем, невзгод, окружающего мира. Но только не от себя, потому что от себя не убежишь»

Михаил Коляда рассказал о смысле своего показательного номера на турнире шоу-программ.

Фигурист исполнил номер под песню Je Suis Malade.

«Музыку к этому номеру предложила Татьяна Николаевна Прокофьева, поставил его . И в каждом предмете, который мы использовали в программе, был свой глубокий смысл.

Сюжет номера выглядит простым. Передо мной лестница, где вместо ступеней зонтики. Лестница – это наша жизнь с ее белыми и черными полосами. Потому и зонтики-ступени – разного цвета, начиная от черных, переходящие в серые и затем белые.

Я беру один из них и пытаюсь укрыться. По нашему замыслу, зонт – это не просто предмет, с которым вышел погулять, и не отсылка к «Поющим под дождем», а образ.

Зонт – это хрупкая защита от всего: проблем, невзгод, назойливых посторонних глаз, возможно, от окружающего мира, но только не от себя, потому что от себя не убежишь.

И осознав это, я бросаю зонт и на протяжении всего проката пытаюсь словно решить нерешенные вопросы, разобраться с собой, найти взаимопонимание с людьми.

Все мои движения показывают, как меня ломает, как бросаюсь из крайности в крайность. Страдаю. Все в моей жизни сумбурно, непонятно, и это разрывает меня...

Но в конце концов я открываюсь миру, понимаю, что, несмотря ни на что, надо продолжать идти к своей цели, и по ступенькам этой самой лестницы поднимаюсь вверх...

Наверное, в каком-то смысле это программа и про меня. Хотя каждый увидит в ней что-то свое, потому что все мы стараемся верить в свою мечту и идти к ней», – сказал Коляда.

Михаил Коляда представил на турнире шоу-программ показательный номер под Je Suis Malade