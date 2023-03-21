Прокофьева о шоу-программе Ветлугина: «Много времени мы уделили не только технической стороне, но и занимались актерским мастерством, мимикой у зеркала»

Хореограф Татьяна Прокофьева рассказала, как создавалась шоу-программа .

«Сначала мы с Матвеем планировали показать совершенно другой номер, что называется «на разрыв аорты», вынимающий душу, потому что Матвей это может сделать, раскрыть, передать. Но на следующее утро после нашего разговора Матвей пришел с новой идеей номера-пародии, и я ее сразу поддержала. Нам оставалось получить одобрение Алексея Николаевича Мишина, он тоже сразу проникся и согласился.

Так что авторство идеи этого номера принадлежит Матвею – добрая шуточная пародия с самыми запоминающимися и яркими кусочками из программ знаменитых фигуристов. Этим номером мы никого не хотели обидеть, наоборот, хотели напомнить об этих программах, с победными, шуточными и трогательными моментами.

Для реализации идеи нам надо было сначала выбрать кусочки из четырех программ, выстроить их в определенной очередности, чтобы это выглядело целостным номером. И мы взяли самые вкусные моменты – начало олимпийской программы «Дон Кихот», в которой она была прекрасна. Эпизод Лизы из ее показательного Toxic, где она срывает пилотку стюардессы и бросает на лед. У Жени Плющенко в Sexbomb все до сих пор помнят его походку и характерные движения. И завершала программу звездная дорожка Леши Ягудина, но с этим, казалось, будет проще, потому что шаговая канва.

Однако после первых тренировок этой дорожки Матвей сказал: «У меня все болит». Со стороны кажется, что эту дорожку легко повторить как нечего делать, но на самом деле она настолько профессионально поставлена, это настолько профессиональная постановка конька! Матвей после первых тренировок сразу понял: «Мне придется с ней много работать». И действительно, мы очень много работали, чтобы этот номер получился.

Много времени мы уделили не только технической стороне, но и занимались актерским мастерством, мимикой у зеркала, потому что Матвею надо было показать на льду не то, как он катается, а как это делали Алина, Лиза, Женя и Алексей. Сложнее было с девочками, потому что женское выражение лиц труднее передать, а нам хотелось добиться близкого сходства и исполнения, чтобы не переиграть», – сказала Прокофьева.

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