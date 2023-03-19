Евгений Семененко: «Идея номера придумалась сразу, как только услышал слова песни Phantom. А подготовка и постановка программы оказалась сложной»

Евгений Семененко рассказал об идее номера для турнира шоу-программ.

«Идея номера, с которым я выступал, придумалась сразу, как только услышал слова песни Phantom. А подготовка и постановка программы оказалась сложной.

Несколько бессонных ночей в подготовке реквизита – куклы-марионетки, далее момент перевоплощения – чтобы в считанные секунды это сделать в номере требуется особая конструкция и помощь минимум 5 человек. Но все же номер получился таким, каким был задуман.

Я оценил и поддержал шутку Дмитрия Хрусталева о партнерше и парном катании, но если серьезно, то в программе, раскрывая смысл музыкального произведения, я проживаю три периода жизни: вначале признак руководит мною, моими мыслями, моим сознанием, дергая меня за нити; затем я рву нити и освобождаюсь от внешнего влияниями, живу самостоятельно, сам руковожу собой; а в финале я приобретаю власть над людьми, я ими руковожу, я становлюсь кукловодом, дергая за нити, подчиняю себе действия и сознание людей в лице куклы-марионетки.

Я очень рад, что номер оценили мои болельщики, а также поклонники группы WayV как у нас в стране, так и за рубежом», – написал Семененко в соцсети.

Евгений Семененко представил номер с куклой на турнире шоу-программ