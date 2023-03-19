Евгений Семененко: «Идея номера придумалась сразу, как только услышал слова песни Phantom. А подготовка и постановка программы оказалась сложной»
Евгений Семененко рассказал об идее номера для турнира шоу-программ.
«Идея номера, с которым я выступал, придумалась сразу, как только услышал слова песни Phantom. А подготовка и постановка программы оказалась сложной.
Несколько бессонных ночей в подготовке реквизита – куклы-марионетки, далее момент перевоплощения – чтобы в считанные секунды это сделать в номере требуется особая конструкция и помощь минимум 5 человек. Но все же номер получился таким, каким был задуман.
Я оценил и поддержал шутку Дмитрия Хрусталева о партнерше и парном катании, но если серьезно, то в программе, раскрывая смысл музыкального произведения, я проживаю три периода жизни: вначале признак руководит мною, моими мыслями, моим сознанием, дергая меня за нити; затем я рву нити и освобождаюсь от внешнего влияниями, живу самостоятельно, сам руковожу собой; а в финале я приобретаю власть над людьми, я ими руковожу, я становлюсь кукловодом, дергая за нити, подчиняю себе действия и сознание людей в лице куклы-марионетки.
Я очень рад, что номер оценили мои болельщики, а также поклонники группы WayV как у нас в стране, так и за рубежом», – написал Семененко в соцсети.
Евгений Семененко представил номер с куклой на турнире шоу-программ
Не только Женин, но и номера других участников воспринимались бы совсем по-другому, и было бы понятно, что хотел рассказать фигурист своим выступлением.
Вот у Евгения вообще попытки найти себе какой-то новый не обычный для себя образ не было.
Его персональным поклонникам само-собой зашло, остальным, думаю, уже приелась фишка с корейской музыкой.
Из Мишинских только Ветлугин был оригинален в задумке. Лиза, Миша и Евгений - либо повтор себя привычных, либо повтор того, что уже брали.