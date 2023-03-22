Косторная о турнире шоу-программ: «Мне понравилось выступление Ветлугина, и все. Не говорю, что остальные плохо откатались, но для меня фаворитом был Матвей»

Теги сборная России пары мужское катание Алена Косторная Матвей Ветлугин Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Алена Косторная рассказала, чей номер на турнире шоу-программ понравился ей больше всего.

– Как вам турнир по шоу‑программам? Вам было бы интересно выступить на следующем турнире подобного формата?

– В целом, да. Мне понравилось выступление Матвея Ветлугина, и все. Не говорю, что остальные плохо откатались, но для меня фаворитом был Матвей. Понравилось, что было зрелищно, интересно смотреть.

– Почему вы не выступили?

– Другие приоритеты – моя спортивная карьера, – сказала чемпионка Европы.

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7 комментариев

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Katerina Sunny
Алёнка номер Матвея и в инстаграме отметила.
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Sat397
Я бы удивился если бы она сказала, что кто-то из ТШТ хорошо выступил. Зависть она такая зависть.
Про карьеру - это же не серьезно, то ли себя обманывает, то ли нас.
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EmperorNazer
Забавно. То есть «Бременские музыканты» и прочие шоу, с которыми Алена колесит по стране с Куницей, не препятствуют спортивной карьере, а единичное выступление здесь поставило бы на ней крест? И разве у того же Ветлугина эта самая карьера не в приоритете? Не сходятся концы с концами здесь.
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Alsu89sha
Зависть как она есть
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Rush
И справедливо было бы в данном случае "судей на мыло. Всех"
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S Olga
Ответ Настя Розова
Я с ней согласна...
Я тоже. Отличный номер у Матвея был. Но, всё-таки, Ягудин победил заслуженно.
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Настя Розова
Я с ней согласна...
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