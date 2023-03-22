Косторная о турнире шоу-программ: «Мне понравилось выступление Ветлугина, и все. Не говорю, что остальные плохо откатались, но для меня фаворитом был Матвей»

рассказала, чей номер на турнире шоу-программ понравился ей больше всего.

– Как вам турнир по шоу‑программам? Вам было бы интересно выступить на следующем турнире подобного формата?

– В целом, да. Мне понравилось выступление , и все. Не говорю, что остальные плохо откатались, но для меня фаворитом был Матвей. Понравилось, что было зрелищно, интересно смотреть.

– Почему вы не выступили?

– Другие приоритеты – моя спортивная карьера, – сказала чемпионка Европы.

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