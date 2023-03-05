Петросян о победе в финале Гран-при: «Я довольна своим результатом. Восхищаюсь Валиевой и Туктамышевой и могу на них ориентироваться»

Теги сборная России ФФКР Елизавета Туктамышева женское катание Камила Валиева Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Аделия Петросян заявила, что восхищается Камилой Валиевой и Елизаветой Туктамышевой.

Сегодня Петросян победила в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, Валиева стала второй, Туктамышева – третьей.

«Я хочу сказать, что довольна своим результатом. Немного расстроилась из‑за акселя. Спасибо большое федерации (фигурного катания России – Sports.ru) за возможность выступать здесь.

Сказать что‑то хорошее про Камилу и Лизу? Интересная просьба. Спасибо Камиле Валиевой, которая продвигает наше фигурное катание. Спасибо Лизе Туктамышевой, которая провела 15 чемпионатов России. Я восхищаюсь ими и могу на них ориентироваться», – сказала Петросян.

⚡ Финал Гран-при России. Петросян одержала победу, Валиева – 2-я, Туктамышева – 3-я, Акатьева – 4-я

22 комментария

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ОлЬчИк
Не, на Камилу лучше не ориентироваться
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Anneta28
Аделька, с победой! Молодчинка, так держать!
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severyanka
Что тут сказать Аделия вышла и всех сделала. А если бы триксель получился!!!! мама мия какой еще потенциал у нее. Пока она выучила все Квады и прекрасный триксель, и когда все от катает не будет у нее соперниц
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наталья Головченко
Ответ Бедоносец
СуперСоник не достойна восхищения да Адэлия? А ещё подружка называется.🙆🤦
Ее спросили про Лизу и Камилу!!!
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tanygavr
Ответ Бедоносец
СуперСоник не достойна восхищения да Адэлия? А ещё подружка называется.🙆🤦
А может ей ещё на Базылюк равняться? Акатьева ещё малолетка, не прошедшая пубертат. А Лиза и Камила старше Аделии и многое пережили, но не сдались.
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Нурсултан Хамзаев
На Лизу можно ориентироваться, на других очень сомнительно.
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Бедоносец
СуперСоник не достойна восхищения да Адэлия? А ещё подружка называется.🙆🤦
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ManU Chester
почему вы просите чемпиона хорошо отзываться о проигравших?
+3
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NataliaB.3003
Ответ Маргарита Михайловна
Продажные журналисты вынуждали Петросян сказать что-то хорошее про Валиеву!
Вы не устали?. )
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плюшевая Ракета
Ответ Gheorghe Rusu
Валиева так продвигает фигурное катание, что на Россию еще лет 20 будут смотреть с призрением на чемпионатах.
20 лет на Чемпионатах России? А Валиева будет кататься на Чемпионатах мира, но за другую страну...
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Маргарита В Сафронова
Достойный ответ чемпионки.
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+15
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Anna Stefan
Ответ REA-13
Да, здоровая конкуренция настоящей дружбе никогда не вредит, а только помогает :)
Иногда оказывается, что дружба не настоящая)) Но думаю, не в этом случае - и по Сонечке, и по Адель это видно)))
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REA-13
Ответ Anna Stefan
А с Сонечкой подружки. И надеюсь, соперничество на льду на это никак не повлияет)))
Да, здоровая конкуренция настоящей дружбе никогда не вредит, а только помогает :)
+9
-1
+8
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REA-13
Умница. И на льду и на словах :) Оправдала доверие - умеет вести себя как и как взрослый спортсмен и как взрослый человек.
+15
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Беглый*
Чемпионка мира!
+3
-5
-2
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Anna Stefan
А с Сонечкой подружки. И надеюсь, соперничество на льду на это никак не повлияет)))
+8
-1
+7
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Маргарита Михайловна
Продажные журналисты вынуждали Петросян сказать что-то хорошее про Валиеву!
+4
-12
-8
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EuhenioV
Про Туктамышеву,в данной ситуации,явно лишнее.Софью не жаль,Аделия?Могла бы её поддержать.
+3
-4
-1
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Viks
"Сказать что‑то хорошее про Камилу и Лизу?" --- "Про Камилу и Лизу я могу сказать ВСЁ!"
+3
-2
+1
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AAPolyansky
отлично, что и на улице Петросян наконец праздник
+8
-1
+7
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Акселек давай
Ты и сама хороша, Адель!
+17
-1
+16
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Gheorghe Rusu
Комментарий скрыт
+9
-18
-9
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