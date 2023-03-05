Петросян о победе в финале Гран-при: «Я довольна своим результатом. Восхищаюсь Валиевой и Туктамышевой и могу на них ориентироваться»
Аделия Петросян заявила, что восхищается Камилой Валиевой и Елизаветой Туктамышевой.
Сегодня Петросян победила в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, Валиева стала второй, Туктамышева – третьей.
«Я хочу сказать, что довольна своим результатом. Немного расстроилась из‑за акселя. Спасибо большое федерации (фигурного катания России – Sports.ru) за возможность выступать здесь.
Сказать что‑то хорошее про Камилу и Лизу? Интересная просьба. Спасибо Камиле Валиевой, которая продвигает наше фигурное катание. Спасибо Лизе Туктамышевой, которая провела 15 чемпионатов России. Я восхищаюсь ими и могу на них ориентироваться», – сказала Петросян.
⚡ Финал Гран-при России. Петросян одержала победу, Валиева – 2-я, Туктамышева – 3-я, Акатьева – 4-я
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