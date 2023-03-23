Алексей Железняков: «Давайте требовать от американских спортсменов не признавать деятельность государства, когда США вмешиваются в очередную войну»

назвал шантажом требование FIS осудить СВО.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила о требовании Международной федерации лыжных видов (FIS) осудить боевые действия на Украине для допуска на международные соревнования.

«Это недопустимо. Это чистой воды шантаж. Давайте будем требовать от американских спортсменов не признавать деятельность своего государства, когда, например, США вмешиваются в очередную войну и устраивают конфликт.

Интересно, что ответят на это США, политики и чиновники из спорта этой страны.

Мы не должны на такие вещи вестись даже близко», – сказал хореограф.

«Они пусть или крестик снимут, или трусы наденут. Это уже смешно выглядит, потому что они там между собой разобраться не могут. Они же сами себе противоречат, говорят, что политика не должна влиять на спорт.

Закон олимпийского движения состоит в том, что политика не вмешивается в спорт. Мы всегда жили по этим критериям, куда они делись сейчас? Что за лицемерие? Что за двойные стандарты? Сегодня хотим так, завтра по-другому.

Преследуется одна цель – дискредитация России, чтобы во всем мире выставить русских дураками, чтобы все их ненавидели», – добавил Железняков.

Вяльбе об условиях допуска к международным стартам: «FIS необходимо, чтобы спортсмены подтвердили, что не поддерживают СВО. Ребят, это точно никак»