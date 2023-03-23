Алексей Железняков: «Давайте требовать от американских спортсменов не признавать деятельность государства, когда США вмешиваются в очередную войну»

Теги лыжные гонки Олимпийская сборная России FIS Политика Алексей Железняков Р-Спорт Фигурное катание

Алексей Железняков назвал шантажом требование FIS осудить СВО. 

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила о требовании Международной федерации лыжных видов (FIS) осудить боевые действия на Украине для допуска на международные соревнования. 

«Это недопустимо. Это чистой воды шантаж. Давайте будем требовать от американских спортсменов не признавать деятельность своего государства, когда, например, США вмешиваются в очередную войну и устраивают конфликт.

Интересно, что ответят на это США, политики и чиновники из спорта этой страны.

Мы не должны на такие вещи вестись даже близко», – сказал хореограф.

«Они пусть или крестик снимут, или трусы наденут. Это уже смешно выглядит, потому что они там между собой разобраться не могут. Они же сами себе противоречат, говорят, что политика не должна влиять на спорт.

Закон олимпийского движения состоит в том, что политика не вмешивается в спорт. Мы всегда жили по этим критериям, куда они делись сейчас? Что за лицемерие? Что за двойные стандарты? Сегодня хотим так, завтра по-другому.

Преследуется одна цель – дискредитация России, чтобы во всем мире выставить русских дураками, чтобы все их ненавидели», – добавил Железняков.

Вяльбе об условиях допуска к международным стартам: «FIS необходимо, чтобы спортсмены подтвердили, что не поддерживают СВО. Ребят, это точно никак»

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39 комментариев

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N-fox
Ответ BearS
Опасно. Может оказаться, что у Железнякова (или кого-то из его семьи) паспорт и/или недвига в США %))
Железняков ездил на Донбасс, проводил мастер-классы для детей.
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steelhard
Ответ Alexander X
мне делать не чего, следить за каждым "чихом" в какой-то "Африке"... я не страдаю комплексом неполноценности... идите, сами смотрите в гугле, наверное уже 100500 списков составлено...
Судя по количеству Ваших комментариев, Вам точно делать нечего, ну или на ЗП здесь
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Dmitry Kupriyanov
Ответ 1 1
Что бы что-то требовать - нужно научиться за это платить. Все "международные" структуры созданы и финансируются западными странами. В т.ч. МОК и спортивные федерации.
Прикол хочешь для саморазвития? Чтобы где то участвовать в международной организации , надо платить членские взносы - страну оистраняют - она перестаёт платить взносы, прикинь чувак это работает именно так и только в этом причина МОК видеть российских спортсменов на будущей олимпиаде во Франции
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expertmer2020
Во всём мире живут двойными стандартами - это даже дураки понимают.
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Dinamik1
Когда говорят что мы ответим зеркально и рисуют красные линии и ни чего не делают то естественно что так называемые наши зарубежные партнеры плевать хотели на все наши требования.
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Alexander X
Ответ margosha58
Ну и кто там "часто выступает"? Назовите персоналии. Только не времен Вьетнама.
мне делать не чего, следить за каждым "чихом" в какой-то "Африке"... я не страдаю комплексом неполноценности... идите, сами смотрите в гугле, наверное уже 100500 списков составлено...
+2
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Аня Улитина
Ответ Геннадий Туник
Американские спортсмены,кстати,очень часто не признают деятельность своего государства,и их за это не упекают за решётку.
А кого это у нас упекли????особенно из спортсменов?
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Iuasamotu
Ответ Шубная моль
Видимо территориальное расположение к захватам не располагает. У них же всего две сухопутные границы: Мексики и Канада. Зато Япония с Кореей - фактически их колонии. Сейчас еще эти две страны между собой подружаться и контролировать их станет еще легче.
Гавайи - прекрасный пример того, как можно владеть территориями и без сухопутных границ. Аляска, кстати, тоже не граничит с "большой" территорией США. Просто величие США основывается не на "прирастании земель", как у некоторых, а на благе нации
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Шушпанчег
Ответ Загимед
Конечно, так и есть! Если США начнёт бомбить мирный города Мексики, говорить, что Мексику придумал Рузвельт и вообще мы все один народ, то, конечно, спортсмены либо высказываются против такого, либо уже молчат и мирятся с отстранением. Как бы они там в своей голове не думали
Что-то я не помню при бомбежке Белграда, чтобы спортсменов требовали определиться с позицией... Хотя чего там определятся - правильную позицию по CNN показывают
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Шушпанчег
Ответ Yumi
А атлеты США ходят на митинги на стадион и им выдают ордена? Против войны в Ираке многие высказывались против, за это не сажали. Можно было даже Гремми получить!
Повестки разные - запретные темы разные. Кто-то из спортсменов выступил против BLM за равноправие белых? За Трампа? против трансгендеров в спорте? Нельзя - отменят в один момент и сажать не придется, сам с голоду помрешь. Войну в США ругать можно - это никак ни на что не влияет.
+6
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margosha58
Ответ Alexander X
1. чтобы что-то требовать, надо сначала "требоволку" до растить... 2. американские спортсмены и без всякой "великодержавной" "требовалки", часто выступают с осуждением тех или иных действий своего правительства...
Ну и кто там "часто выступает"? Назовите персоналии. Только не времен Вьетнама.
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Евгения Гринева
Американцы как правило и не поддерживают эти авантюры и выступают открыто против, у нас это запрещено. Так что лучше самому Железнякову что-то там надеть или снять
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Наталья Иванова
Ответ Этери горячая
США захватили Афганистан на 20 лет. Они захватили Ирак на 10 лет, в результате чего погибло 500 000 человек, по некоторым оценкам, погибло 1 миллион человек. США сбросили на Лаос 270 миллионов бомб. США сбросили на Вьетнам 7,5 млн тонн бомб. США убили миллионы вьетнамцев. Это страны, находящиеся далеко от США и не представляющие угрозы их безопасности. Украина уже почти 10 лет воюет на востоке своей страны. Они имеют общую границу с Россией. Они намерены вступить в НАТО и разместить войска НАТО на границе с Россией. Это угроза России и спецоперация оправдана на каком-то уровне. США во Вьетнаме, Ираке, Афганистане по сравнению с ними ведут геноцидные войны.
ну раз оправдана, значит не нойте, что вас отовсюду гон-ят тряпками саным. и
+4
-1
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Геннадий Туник
Американские спортсмены,кстати,очень часто не признают деятельность своего государства,и их за это не упекают за решётку.
+6
-3
+3
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Alexander X
Ответ Этери горячая
США захватили Афганистан на 20 лет. Они захватили Ирак на 10 лет, в результате чего погибло 500 000 человек, по некоторым оценкам, погибло 1 миллион человек. США сбросили на Лаос 270 миллионов бомб. США сбросили на Вьетнам 7,5 млн тонн бомб. США убили миллионы вьетнамцев. Это страны, находящиеся далеко от США и не представляющие угрозы их безопасности. Украина уже почти 10 лет воюет на востоке своей страны. Они имеют общую границу с Россией. Они намерены вступить в НАТО и разместить войска НАТО на границе с Россией. Это угроза России и спецоперация оправдана на каком-то уровне. США во Вьетнаме, Ираке, Афганистане по сравнению с ними ведут геноцидные войны.
это угроза только режиму "великого геостратега"!... нато - оборонительный блок!... их суммарного вооружения, в европе, максимум хватит на какое-нибудь "сво"...
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-4
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Шубная моль
Ответ Iuasamotu
США не захватывает и не присоединяет к себе чужие территории под предлогом "этого народа и страны не сушествует". За что американцев отстранять от спортивных соревнований?
Видимо территориальное расположение к захватам не располагает. У них же всего две сухопутные границы: Мексики и Канада. Зато Япония с Кореей - фактически их колонии. Сейчас еще эти две страны между собой подружаться и контролировать их станет еще легче.
+2
-1
+1
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Ирэна Айларова
Ответ Загимед
Конечно, так и есть! Если США начнёт бомбить мирный города Мексики, говорить, что Мексику придумал Рузвельт и вообще мы все один народ, то, конечно, спортсмены либо высказываются против такого, либо уже молчат и мирятся с отстранением. Как бы они там в своей голове не думали
Штаты уже бомбили мирные города мексики, чего там, отжали полтерритории. Такие штаты как техас, калифорния, юта, невада были захвачены и отняты у Мексики. Загимед смени ник на ядурак.
+9
-8
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1 1
Что бы что-то требовать - нужно научиться за это платить.
Все "международные" структуры созданы и финансируются западными странами. В т.ч. МОК и спортивные федерации.
+1
-1
0
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Этери горячая
США захватили Афганистан на 20 лет. Они захватили Ирак на 10 лет, в результате чего погибло 500 000 человек, по некоторым оценкам, погибло 1 миллион человек. США сбросили на Лаос 270 миллионов бомб. США сбросили на Вьетнам 7,5 млн тонн бомб. США убили миллионы вьетнамцев.

Это страны, находящиеся далеко от США и не представляющие угрозы их безопасности.

Украина уже почти 10 лет воюет на востоке своей страны. Они имеют общую границу с Россией. Они намерены вступить в НАТО и разместить войска НАТО на границе с Россией. Это угроза России и спецоперация оправдана на каком-то уровне.

США во Вьетнаме, Ираке, Афганистане по сравнению с ними ведут геноцидные войны.
+9
-11
-2
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BearS
Ответ Nat_Cher
Может, пора от слов перейти к делу? Начинай требовать.
Опасно. Может оказаться, что у Железнякова (или кого-то из его семьи) паспорт и/или недвига в США %))
+7
-3
+4
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Fellina
А давайте! 🙄😂😂 «Давайте» - новая методика от хотящего)))
+5
-2
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Alexander X
1. чтобы что-то требовать, надо сначала "требоволку" до растить...
2. американские спортсмены и без всякой "великодержавной" "требовалки", часто выступают с осуждением тех или иных действий своего правительства...
+13
-8
+5
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Харламов Никита
а кто мешает - вперёд .
он посмотрел после вторжения в Афган спортсменов выступало .
+2
0
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Yumi
А атлеты США ходят на митинги на стадион и им выдают ордена? Против войны в Ираке многие высказывались против, за это не сажали. Можно было даже Гремми получить!
+16
-9
+7
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Iuasamotu
Ответ Маргарита В Сафронова
Но, если захотят, они пришлют, им никто не препятствует. А в данном случае препятствуют, значит, турнир автоматически теряет статус мирового. Сильнейшие спортсмены мира не имеют возможности соревноваться. В Сайтаме проходит обычный турнир среднего уровня, которому прилепили громкое название.
Российские спортсмены тоже могут спокойно приехать на ЧМ, им достаточно лишь подтвердить, что "О спорт, ты - мир!"
+5
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