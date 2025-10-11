Георгий Куница: «Мы сильно не улучшились с чемпионата Москвы, просто не упали с дупеля, поэтому баллы выше. Прокатом довольны»

Коробейникова и Куница довольны прокатом короткой программы на Мемориале Панина.

Анастасия Коробейникова и Георгий Куница набрали 54,86 балла.

«Мы сильно не улучшились с чемпионата Москвы, по уровням было сегодня хуже, просто не упали с дупеля, поэтому баллы выше. Прокатом довольны, получилось то, что планировали», – сказал Куница.

«В более детском возрасте несколько стартов в неделю было, когда стал старше – не было. Выступать не тяжело, если правильно планировать подготовку», – добавил фигурист.

«У меня такого не было, но не могу сказать что было тяжело», – отметила Коробейникова.

В конце сентября у Куницы и его жены Алены Косторной родился сын.

«У нас очень плотный график, поэтому приходится с раннего возраста приучать ребенка путешествовать. Хочется стараться проводить с ним больше времени», – подчеркнул Куница.