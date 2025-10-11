Алексей Брюханов: «Во время перерыва старались друг друга всячески поддерживать. Я все время поднимал настроение Юле»

Артемьева и Брюханов высказались о возвращении на старты после пропуска сезона.

Пара занимает второе место после короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина.

Алексей Брюханов : Положительные ощущения, в целом. Когда мы сюда приехали, мы понимали, что многое получится в том или ином виде, наши ожидания совпали с тем, что получилось.

Юлия Артемьева : Немного ножки дрожали. Может быть, этого не было заметно, но внутри в какой-то момент волнение присутствовало. Весной Тамара Николаевна Москвина дала нам возможность покататься на ее катке, когда мы сдавали экзамены.

Брюханов : Во время перерыва мы старались друг друга всячески поддерживать, в основном, я все время поднимал настроение Юле. Был длительный промежуток, когда мы вообще не катались в паре, я в Санкт-Петербурге ходил на лед одиночного катания, а Юля в Казани каталась.

Артемьева : Полноценные тренировки в паре перед этим сезоном мы начали в конце июня.