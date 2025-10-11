Мария Елисова: «Впервые прыгнула тройной аксель в декабре и с этого момента накатываю в короткой программе»

Фигуристка Мария Елисова рассказала, как работала над тройным акселем.

Елисова чисто исполнила прыжок в короткой программе на Мемориале Панина-Коломенкина.

«Работа над тройным акселем ведется уже больше полугода, прыгнула его впервые в декабре и с этого момента накатываю в короткой программе.

У меня на тренировке получалось выезжать четверной тулуп, но в программу пока что его не вставляем», – сказала Елисова.