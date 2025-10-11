Софья Муравьева: «Туктамышева – классный тренер, она заряжает своим спокойствием. Помогает по эмоциям в программе, над акселем с ней работаем»

Фигуристка Софья Муравьева рассказала о работе с Елизаветой Туктамышевой.

Муравьева занимает шестое место после короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина.

«Я очень рада, что у меня получается работать с Лизой. Я как-то не думала и не знала, что она станет тренером. Через продолжительное время, которое мы работаем, сейчас могу сказать, что она классный тренер, она заряжает своим спокойствием (улыбается). У нее очень много опыта своего спортивного в одиночном катании, она очень помогает, она часто приходит на наши тренировки, мы с ней работаем. По программам она помогает, по эмоциям в программе, над акселем с ней работаем. Я очень довольна», – сказала Муравьева.

«Есть ли какие-то цели на этот турнир? Нам надо проверить с тренерами подготовку, у каждого своя методика, к примеру, как настраивают на прокат.

Близок ли мне образ роковой женщины Кармен? Не близок, в этом и сложность программы, потому что это совершенно другой человек. Перед тем, как встать в начальную позу, ты должен резко переключиться, понять, что ты сейчас не себя катаешь, ты должен совершенно другого человека откатать, чтобы все поняли историю, одновременно с этим нужно сделать элементы», – добавила фигуристка.