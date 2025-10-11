Видео
12

Мария Елисова исполнила тройной аксель в короткой программе на Мемориале Панина

Мария Елисова сделала тройной аксель в короткой программе на Мемориале Панина.

Также фигуристка исполнила тройной флип и тройной лутц – тройной тулуп.

Елисова получила 70,81 балла и занимает второе место после короткой программы, уступая Алисе Двоеглазовой.

Спортсменке 16 лет, она тренируется у Екатерины Моисеевой в ЦСКА.

ВИДЕО

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
видео
logoсборная России
Мемориал Панина
Мария Елисова
женское катание
