Мария Елисова исполнила тройной аксель в короткой программе на Мемориале Панина

Мария Елисова сделала тройной аксель в короткой программе на Мемориале Панина.

Также фигуристка исполнила тройной флип и тройной лутц – тройной тулуп.

Елисова получила 70,81 балла и занимает второе место после короткой программы, уступая Алисе Двоеглазовой.

Спортсменке 16 лет, она тренируется у Екатерины Моисеевой в ЦСКА.

