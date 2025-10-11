Мария Елисова исполнила тройной аксель в короткой программе на Мемориале Панина
Мария Елисова сделала тройной аксель в короткой программе на Мемориале Панина.
Также фигуристка исполнила тройной флип и тройной лутц – тройной тулуп.
Елисова получила 70,81 балла и занимает второе место после короткой программы, уступая Алисе Двоеглазовой.
Спортсменке 16 лет, она тренируется у Екатерины Моисеевой в ЦСКА.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости