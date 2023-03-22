Молотов о номере Игнатова в образе Ивана Васильевича: «Программа получилась интересной, шуточной, какой и должна быть на таких шоу»

Теги сборная России мужское катание Валентин Молотов Ольга Глинка Макар Игнатов Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Хореограф Валентин Молотов рассказал о номере Макара Игнатова на турнире шоу-программ.

«Макар сам предложил идею постановить номер про Ивана Васильевича. Мы зацепились за сцену из фильма: «Царь, очень приятно, царь». От этого оттолкнулись, добавили моменты с перевоплощением управдома в царя и обратно, дополнили видеорядом, всякими световыми эффектами и сделали такой номер.

Работали над программой втроем – Макар, я и наш хореограф-постановщик Ольга Глинка. Когда окончательный вариант номера в целом был готов, отправили его организаторам, им понравилось, все сказали: «Окей».

Программа получилась интересной, шуточной, какой и должна быть на таких шоу.

Надо сказать, что в постановке основной части номера мы частично скопировали сцену из фильма, когда после трапезы все пускаются в пляс. Взяли оттуда узнаваемые танцевальные движения, что явилось еще одной отсылкой к фильму и выбранным нами образам.

Мне кажется, у Макара классно получилось отыграть образы и исполнить номер. Во всяком случае, Макар задал хороший настрой шоу, потому что он открывал турнир, а выступать первым, как мы знаем, всегда непросто», – сказал Молотов.

Макар Игнатов представил шоу-программу в образе Ивана Васильевича

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1 комментарий

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Леличек
Мне понравилось! Впрочем, мне Макар нравится в принципе))
+2
0
+2
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