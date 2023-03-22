Молотов о шоу-программе Алиева: «Решили взять Есенина, потому что Дима в душе поэт, любит стихи, пишет их сам и может прочитать выразительно, с чувством»
Хореограф Валентин Молотов рассказал о шоу-номере Дмитрия Алиева в образе Сергея Есенина.
«Для этого турнира шоу программ с Димой Алиевым мы перебрали много вариантов, пересмотрели очень много наших классических фильмов, хотели обратиться к ним. Но вот решили взять Есенина, потому что Дима в душе сам поэт, любит стихи, пишет их сам и может прочитать выразительно, с чувством.
Словом, пришли к Есенину. Взяли тему актуальную на все времена – о любви к Родине, поэтому в концовке звучат есенинские стихи: «Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою»...
Музыку, точнее песню «Хулиган. Исповедь» в исполнении актера Сергея Безрукова мы выбрали потому, что она не такая раскрученная, как другие хиты на стихи Есенина. Музыка органично сочеталась со стилем Димы, позволяла полнее раскрыть образ.
Мы придумали с Ольгой Германовной (Глинкой), как режиссерски это обыграть, чтобы красиво смотрелось на картинке телеэкрана, подобрали видеоряд.
Мне кажется, душевно получилось и со смыслом», – сказал Молотов.
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